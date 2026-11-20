S deseti hlasy je CONMEBOL nejmenší konfederací. Infantino má dva vyzyvatele: Japonce Kózó Tašimu a zástupce Evropy Francouze Philippea Dialla.
Mezinárodní fotbalovou federaci (FIFA) Infantino vede deset let a 18. března na volebním kongresu bude usilovat o čtvrté funkční období, které by trvalo do roku 2031. Od léta čelil ostré kritice mimo jiné kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa. Od svého úmyslu nakonec pod tlakem ustoupil a následně se omluvil.
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Jeden trůn, tři uchazeči. FIFA potvrdila, že Infantina vyzvou Diallo a Tašima
Podporu CONMEBOL Infantino neztratil, v čele jej chce vidět nadále i řada zemí z Asie a Afriky. „Oceňujeme vedení současného prezidenta FIFA a pozitivní změny ve fotbale, které od svého nástupu v roce 2016 prosadil,“ uvedli v pátek zástupci Jižní Ameriky.
Šéf francouzského svazu Diallo bude reprezentovat UEFA, která je s 55 členy největší konfederací. Následují Afrika (54), Asie (46), Severní a Střední Amerika a Karibik (35), Oceánie (11) a Jižní Amerika (10). Z celkového počtu 211 hlasů potřebuje vítěz 106.