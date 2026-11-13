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Prostě hraju a nad ničím nepřemýšlím. Jak si dorostenec Hopi troufl na borce z Realu

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  13:50
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Idris Hopi se snaží uniknout s balonem, brání ho Španěl Marc Cucurella

Idris Hopi se snaží uniknout s balonem, brání ho Španěl Marc Cucurella | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Děkovačka českých fotbalistů po porážce se Španělskem.
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Tomáš Souček (vlevo) a Roberto Fernández ze Španělska sledují míč
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Ještě polovině května nastoupil v druhé dorostenecké lize, aby vrstevníkům pomohl k vítězství v derby proti Ústí nad Labem, kterým Teplice stvrdily předčasný triumf v soutěži. O pět měsíců později se fotbalista Idris Hopi v utkání národního mužstva neohroženě probíjel mezi stopery, kteří nastupují za Real Madrid či Barcelonu.

Bylo to šok, když minulý pátek trenér české reprezentace Santi Denia osmnáctiletého útočníka nominoval na souboje v Lize národů proti Španělsku a v Chorvatsku.

Senzací bylo, když v průběhu čtvrtečního zápasu proti mistrům světa (0:2) poslal Hopiho do hry v 66. minutě jako prvního střídajícího hráče.

A na hřišti byl Hopi jako zjevení. „Krásně do toho vlétl. Musím ho pochválit, skvěle to oživil, byl nebezpečný. Tohle přesně potřebujeme,“ říkal stoper David Zima.

Za necelou půlhodiny měl Hopi tři výrazné momenty. V 79. minutě mohl vyrovnat na 1:1, když odražený míč z deseti metrů napálil nad. „Špatně jsem to trefil,“ litoval po utkání.

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Pak úžasné sólo do pokutového území, kdy protivníky v čele s Cucurellou a Huijsenem, kteří nastupují za Real Madrid, obešel jak kužely.

„Co bych k tomu tak řekl? Nevím,“ reagoval nesměle. „Prostě hraju a nepřemýšlím nad ničím. Jen se soustředím na každou chvíli.“

Nebo narážečka se spoluhráčem, v rychlosti si dal míč na střed pokutového území, ale vystřelit už nestihl.

Jaká byla premiéra, mladý pane? „Skvělá, jen škoda, že jsme prohráli. Užil jsem si každý moment a jsem moc vděčnej, že jsem u toho mohl být.“

Kdo by to ještě před pár měsíci řekl. Trenér teplického áčka Zdenko Frťala ho v polovině května jako nejvýraznějšího hráče devatenáctky vzal na ligové utkání proti Dukle, když už měl tým zajištěnou záchranu. Dal mu přes třicet minut a v závěru Hopi stvrdil výhru 2:0.

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Pak ještě šel za dorost, ale následně už zakotvil v áčku. Trefil se i v následujícím vítězném utkání proti Mladé Boleslavi a v létě se do dorostu, kterému pomohl vybojovat postup do celostátní ligy, už nevrátil.

Na podzim nasbíral jedenáct prvoligových startů, z toho pětkrát byl v základní sestavě, a dal jeden gól.

Ale že přijde pozvánka do národního mužstva...

„Bylo vidět, že je to velký talent. Do budoucna skvělý projekt a doufejme, že nám i v dalších zápasech pomůže,“ poznamenal brankář Matěj Kovář.

„Musím říct, že to zvládl výborně. Nebál se a ukázal, co v něm je. Byl jsem za něj rád,“ chválil ho i záložník Lukáš Ambros. „Doufám, že bude takhle pokračovat.“

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Příště už to Hopi bude mít těžší. Už se od něj bude čekat, že něco předvede. A jak na sebe proti Španělsku upozornil, vědí o něm už i soupeři. V neděli hraje Česko v Chorvatsku a potřebuje vyhrát.

„Pogratuloval jsem mu k debutu a popřál, ať si to užije a dělá dál to, co umí a co předvádí v klubu. Ať chodí do situací jeden na jednoho, hledá si prostory a proniká dopředu,“ hodnotil Hopiho kouč Santi Denia. „Fanoušci viděli, že je to skvělý hráč. Má profil, který se nám moc líbí. Je mu teprve osmnáct, ale na věk nekoukáme.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Dynamo Drážďany vs. Dukla PrahaFotbal - - 13. 11. 2026:Dynamo Drážďany vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.82
  • 4.05
  • 3.46
Olomouc B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 16. kolo - 13. 11. 2026:Olomouc B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.45
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Turecko vs. ČeskoFotbal - Baráž - 13. 11. 2026:Turecko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
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  • 2.54
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Moldavsko vs. KazachstánFotbal - Skupina 3 - 13. 11. 2026:Moldavsko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
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Plzeň B vs. Loko PrahaFotbal - 15. kolo - 13. 11. 2026:Plzeň B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:30
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Srbsko vs. NěmeckoFotbal - Skupina 2 - 13. 11. 2026:Srbsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
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  • 6.42
  • 1.25
Program a výsledky
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