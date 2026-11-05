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Hvězdička z Barcelony v českém dresu? Už jen mizivá šance. Gorena povolal Izrael

David Čermák
  15:53

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Záložník Orian Goren v dresu Barcelony. | foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Znělo to lákavě, ale zároveň od začátku nepravděpodobně. Teď už fotbalové Česko tuší, že hráče z áčka Barcelony v národním týmu mít nebude. Záložník Orian Goren, talent s českými kořeny, dal přednost rodnému Izraeli. Ve čtvrtek k němu přilétla první reprezentační pozvánka.

Nabídku z Česka měl Goren také na stole, což v podcastu SportBar na iDNES.cz minulý týden potvrdil reprezentační manažer Pavel Nedvěd: „Byli jsme s ním v kontaktu dvakrát, třikrát, možná víckrát, hlavně trenér Santi Denia. Má české předky a může si vybrat. Myslím, že jsme mu nabídli něco, co zajímalo jeho i jeho rodinu. Uvidíme, jak to dopadne.“

Teď už je jasno. Když Izrael oznámil nominaci na blížící se zápasy Ligy národů s Kosovem a Rakouskem, jméno sedmnáctileté hvězdičky nechybělo. A Izraelci si drobně rýpli i černobílým historickým videem, v němž zazní: „Shromáždění teď bude hlasovat. Španělsko? Ne! Česká republika? Ne! Izrael? Ano!“

SportBar: Jsme v kontaktu s talentem Barcelony. Šel by do áčka, uvedl Nedvěd

Na vysvětlenou, pokud náhodou nevíte: Gorenovi prarodiče byli česko-židovského původu a těsně před druhou světovou válkou odešli i kvůli nacistické hrozbě z rodného Československa do Izraele. Tam Goren žil do třinácti let, než s rodiči přesídlili do Španělska, kde vyrůstal ve slavné barcelonské akademii La Masia. I Španělé ho výhledově mohli zlákat, kdyby za rok dostal občanství.

S Českem by to bylo ještě jednodušší, žádné složité dojednávání. Dlouho měl Goren na Instagramu vedle izraelské i českou vlaječku, na původ je hrdý. Jenže také neumí jazyk a jistě ho k zemi neváže tak silné pouto, jako třeba Ryana Naderiho, útočníka s německým pasem, který dal Česku na podzim přednost před Bulharskem, odkud pochází jeho otec.

Mladý fotbalista Orian Goren na tréninku Barcelony.

Ten se plynně domluví česky, do země své maminky Renaty rád jezdí za babičkou a nabídky reprezentovat si považoval. Goren a jeho rodina jistě také, ale dává smysl, že si vybral Izrael, který v juniorských kategoriích už dávno reprezentuje.

Ještě před týdnem byl zřejmě na vážkách, aspoň podle svého otce Jaroma, který pro iDNES.cz líčil: „Zájmem z Česka jsme opravdu velmi poctění. Asi chápete, že v tuhle chvíli jsou pro nás všechny možnosti otevřené. Vazbu Orian cítí jak k Izraeli, tak ke svým kořenům v České republice. V blízké budoucnosti nás čeká zásadní osobní i profesní rozhodnutí.“

Gorenův otec: Zájem z Česka? Mluvili jsme se Santim, čeká nás zásadní rozhodnutí

Bude už definitivní? Nemusí být, ale Česko má už jen mizivou šanci.

Za prvé: kdyby Goren za Izrael nenastoupil a oba zápasy proseděl na lavičce, bude dál mít svobodu volby. Ale když už ho reprezentační kouč Ben Shimon povolal, dá se téměř jistě očekávat, že ho pošle do hry.

A za druhé: I kdyby se dostal do hry, ještě může rozhodnutí změnit. Podmínkou ovšem je, aby před jedenadvacátými narozeninami v izraelském dresu neodehrál víc než tři zápasy a aby už před prvním oficiálním reprezentačním startem za Izrael měl české občanství, což platí: českým pasem se Goren může prokázat. Zároveň by ale musely mezi jeho posledním startem za Izrael a prvním za Česko uběhnout tři roky.

A to už se vážně dostáváme do hodně divoké teorie.

Spíš to vypadá, že tenhle příběh je u konce. A Česko si bude muset poradit bez Gorena.

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