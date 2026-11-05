Hvězdička z Barcelony v českém dresu? Už jen mizivá šance. Gorena povolal Izrael

Nabídku z Česka měl Goren také na stole, což v podcastu SportBar na iDNES.cz minulý týden potvrdil reprezentační manažer Pavel Nedvěd: „Byli jsme s ním v kontaktu dvakrát, třikrát, možná víckrát, hlavně trenér Santi Denia. Má české předky a může si vybrat. Myslím, že jsme mu nabídli něco, co zajímalo jeho i jeho rodinu. Uvidíme, jak to dopadne.“
Teď už je jasno. Když Izrael oznámil nominaci na blížící se zápasy Ligy národů s Kosovem a Rakouskem, jméno sedmnáctileté hvězdičky nechybělo. A Izraelci si drobně rýpli i černobílým historickým videem, v němž zazní: „Shromáždění teď bude hlasovat. Španělsko? Ne! Česká republika? Ne! Izrael? Ano!“
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Na vysvětlenou, pokud náhodou nevíte: Gorenovi prarodiče byli česko-židovského původu a těsně před druhou světovou válkou odešli i kvůli nacistické hrozbě z rodného Československa do Izraele. Tam Goren žil do třinácti let, než s rodiči přesídlili do Španělska, kde vyrůstal ve slavné barcelonské akademii La Masia. I Španělé ho výhledově mohli zlákat, kdyby za rok dostal občanství.
S Českem by to bylo ještě jednodušší, žádné složité dojednávání. Dlouho měl Goren na Instagramu vedle izraelské i českou vlaječku, na původ je hrdý. Jenže také neumí jazyk a jistě ho k zemi neváže tak silné pouto, jako třeba Ryana Naderiho, útočníka s německým pasem, který dal Česku na podzim přednost před Bulharskem, odkud pochází jeho otec.
Ten se plynně domluví česky, do země své maminky Renaty rád jezdí za babičkou a nabídky reprezentovat si považoval. Goren a jeho rodina jistě také, ale dává smysl, že si vybral Izrael, který v juniorských kategoriích už dávno reprezentuje.
Ještě před týdnem byl zřejmě na vážkách, aspoň podle svého otce Jaroma, který pro iDNES.cz líčil: „Zájmem z Česka jsme opravdu velmi poctění. Asi chápete, že v tuhle chvíli jsou pro nás všechny možnosti otevřené. Vazbu Orian cítí jak k Izraeli, tak ke svým kořenům v České republice. V blízké budoucnosti nás čeká zásadní osobní i profesní rozhodnutí.“
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Bude už definitivní? Nemusí být, ale Česko má už jen mizivou šanci.
Za prvé: kdyby Goren za Izrael nenastoupil a oba zápasy proseděl na lavičce, bude dál mít svobodu volby. Ale když už ho reprezentační kouč Ben Shimon povolal, dá se téměř jistě očekávat, že ho pošle do hry.
A za druhé: I kdyby se dostal do hry, ještě může rozhodnutí změnit. Podmínkou ovšem je, aby před jedenadvacátými narozeninami v izraelském dresu neodehrál víc než tři zápasy a aby už před prvním oficiálním reprezentačním startem za Izrael měl české občanství, což platí: českým pasem se Goren může prokázat. Zároveň by ale musely mezi jeho posledním startem za Izrael a prvním za Česko uběhnout tři roky.
A to už se vážně dostáváme do hodně divoké teorie.
Spíš to vypadá, že tenhle příběh je u konce. A Česko si bude muset poradit bez Gorena.