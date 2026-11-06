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Hopiho fantazie, teplický Yamal proti španělskému. Koupím ti plínky, hecují ho

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  14:53
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Teplický útočník Idris Hopi slaví vstřelený gól.

Teplický útočník Idris Hopi slaví vstřelený gól. | foto: MF DNES

Tepličtí fotbalisté slaví trefu Idrise Hopiho, gól však nakonec uznán nebyl.
Střelu teplického útočníka Idrise Hopiho se snaží zblokovat Emmanuel Fully z...
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Idrise Hopiho.
Tepličtí fotbalisté slaví gól Idrisse Hopiho.
25 fotografií
Hop do reprezentace! Idris Hopi, věrný svému příjmení, je českým fotbalovým skokanem roku; ještě v dubnu sázel góly jen za teplickou devatenáctku a teď teenager možná vyběhne na mistry světa Španěly a Chorvaty, s nimiž je spojen krví. Život kudrnáče s hbitýma nohama je rázem dvojnásob sladký, občas si totiž zamlsá v tátově cukrárně.

„Žádný zákaz nemá, může si dát, co chce,“ neomezuje ho táta Adem Hopi, rodilý Chorvat. Nevychází z údivu, co jeho synek dokázal. „Jsem pyšný jako každý táta. Nominaci jsem nečekal, pro mě to je 80 na 30 šok. Tedy na 20, takže vidíte, jak jsem v šoku,“ rozesmál se.

Senzační jméno v nominaci španělského trenéra Santiho Denii je širší fotbalové veřejnosti ještě spíš neznámé, v Teplicích se však junák zapsal výrazně. Také už proslavenou hláškou na prosbu, aby se fanouškům představil: „Jsem Idris Hopi, jsem útočník a dávám hodně gólů.“

Hopi, zázračné dítě teplického fotbalu s balkánskou krví: Kdyby to šlo, jen útočím

V české lize dal zatím tři v 11 zápasech, fůru jich nastřílel v mládeži. Počítá si je, prý ho to baví a motivuje. Jeho styl je nečeský: drzá klička, neobvyklé řešení, rychlost, průbojnost, tah na branku, kreativita, cit na míč. Plane v něm balkánský oheň.

Chyť mě, když to dokážeš!

Idris Hopi

18 let, fotbalový útočník Teplic, syn chorvatských rodičů, který se narodil v Česku. Dvakrát vyhrál korunu pro krále střelců druhé dorostenecké ligy: v postupovém ročníku sklářů vstřelil 28 branek v 26 zápasech, v sezoně předtím 26 zásahů v 32 utkáních. V české lize má bilanci 11 zápasů, tři branky, debutoval v květnu 2026 proti Dukle. Prošel i mládežnické reprezentace, naposledy nastupoval za U19.

Denia jej vyzdvihuje za hru jeden proti jednomu, za sílu v soubojích. „Profilově se nám líbí. A už minule jsem říkal, že se nebudeme dívat na pas nebo datum narození, pokud hráčům věříme,“ neřešil trenér, že Hopi teprve v květnu oslavil plnoletost. Ani, že v nejvyšší soutěži teprve načal druhou desítku startů.

Když si teplický trenér Zdenko Frťala po pátečním tréninku svolal tým k sobě, oznámil, že Hopi je v nominaci reprezentačního áčka.

„A-týmu?“ ujistil se vykulený mladík, že slyšel dobře.

„Za odměnu odneseš všechny pomůcky,“ hecoval trenér. „Anebo si můžeš vybrat.“

„Tak Jiří, můžeš začít,“ ukázal Hopi na kustoda Jiřího Semeráda, který jako dobrá duše hned zavtipkoval: „Já mu koupím plínky!“

Pak se k němu nahrnuli gratulanti, z jejich hloučku znělo: „On jede na Chorvaty. A proti Yamalovi!“

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Moment, na který nikdy nezapomene!

Osmnáctiletý Idris Hopi právě zjistil, že byl nominován do české seniorské reprezentace!

Trenér Zdenko Frťala mu tuhle životní zprávu oznámil přímo před spoluhráči na konci tréninku. A reakce týmu? To musíte vidět!

Takové okamžiky dělají fotbal výjimečným.

6. listopadu 2026 v 12:08, příspěvek archivován: 6. listopadu 2026 v 14:03
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Ostatně, když Hopi vstřelil svůj první ligový gól při prvním ligovém startu a z první ligové střely na branku v květnu proti Dukle, na sociálních sítích z něj šíleli. „Bráško, ty jsi normálně teplický Yamal,“ napsal kdosi.

A teď si možná proti španělskému Yamalovi, světové superstar, zahraje. Fantazie, pohádka.

„Radost je velká, to musí člověk zažít, slovy to nejde popsat,“ soukal ze sebe táta Adem, když si odběhl od pultu a zákazníků, kterým servíruje kávu a sladké dobroty. „Idris je vynikající kluk, klidný, má skvělé srdce.“

České srdce. A chorvatskou krev. „Upřímně, nepřemýšlel jsem, že bych reprezentoval Chorvatsko. Jsem šťastný, že můžu hrát za Česko. Narodil jsem se tady, jsem Čech,“ nezapochybovalo zázračné dítě teplického fotbalu – zápas v chorvatském Osijeku pro něj přesto bude emotivní.

Zatímco na hřišti miluje kudrlinky, v rozhovorech si na ně nepotrpí. Ve slovech je úsporný. Redaktor klubového webu ho po pátečním tréninku zpovídal a docela se zapotil.

„Nečekal jsem, že bych mohl být nominovaný do áčka. Pecka. Snažím se neusnout na vavřínech a pořád makat. Být v přítomnosti a nekoukat do daleké budoucnosti. Zlepšovat se dá všechno, rychlost, síla. Každý den. Do nároďáku mě dovedla tvrdá píle, příležitost od trenérů a hodně mi pomohli spoluhráči. Užívám si to tady, všichni mi radí, nejvíc Láďa Krejčí,“ napovídal do mikrofonu za sedm minut.

Z Teplic mezi hvězdy? Sen každého kluka, líčil Radosta po Anglii. Jeho příběh baví

Český fotbal jednou asi poděkuje Ademu Hopimu, že se jako student při svém cestování zastavil právě v srdci Evropy. „Zamiloval jsem se tady a už zůstal. Do Chorvatky, která už v Česku žila. Že jsme se potkali, to bylo osudové,“ vylíčil, jak našel druhý domov.

Fotbalové geny měl Idris po kom zdědit. „Buď po dědovi, nebo po mně,“ tvrdí táta, jehož starší syn Enis obouvá kopačky taky, nastupuje za Žatec. „Já hrál dlouho, ale bohužel, štěstí mi nepřálo. Každý člověk má svůj osud. Skoro jsem se stal profesionálem, byl jsem blízko, bohužel jsem nedostal smlouvu. Válka za to nemohla, ale špatná doba, neměli jsme peníze...“

Zato Idris profesionální kontrakt podepsal v přelomovém květnu. Jen den předtím, než se stal druhým nejmladším ligovým střelcem sklářů po Martinu Feninovi. Když nedávno ze Stínadel odjel reprezentovat jiný teplický odchovanec Matěj Radosta, plánoval mladý objev, že bude vyzvídat, jaké to na srazu bylo a v jakém tempu se hraje.

Teď to pozná na vlastní kůži. I Hopi hopsne mezi fotbalovými světy.

Vachoušek o Hopim: Umí jeden na jednoho, je salámista. Ať se proběhne s Yamalem!

Květnový ligový debut proti Dukle ozdobil premiérovou trefou a pak hrdě hlásil: „Jsem Idris Hopi a dávám hodně gólů.“ Po třech brankách a půlroce v nejvyšší soutěži už osmnáctiletý teplický útočník s chorvatskými kořeny zaujal i nového českého reprezentačního kouče Deniu, který způsobil pozdvižení jeho nominací do národního týmu pro zápasy v Lize národů se Španělskem a Chorvatskem.

„Je to opravdu nečekané, uff! Pro klub skvělá vizitka a pro Idrise obrovská motivace. Těžko by si mohl vysnít lepší začátek v národním týmu, než si zahrát s Chorvatskem, kde má kořeny, nebo se na hřišti proběhnout s Yamalem,“ zmínil teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek španělského fenoména, mnohými považovaného za nejlepšího hráče světa.

Do Deniova systému se drzý mladík hodí skvěle. „Jeho největší předností je hra jeden na jednoho, tím podle mě oslovil nové trenéry reprezentace. Nebojí se. I když se mu něco nepodaří, tak to zkouší znovu. V tom je nejsilnější.“

Fotbalista Idris Hopi poté, co v květnu 2026 podepsal s Teplicemi svoji první profesionální smlouvu. Vpravo ředitel klubu Rudolf Řepka, vlevo Štěpán Vachoušek.

Přesto se nabízí otázka, není to moc brzy? Hopi má odehráno v české nejvyšší soutěži teprve 11 zápasů a dal tři branky, nepatří ani pevně do základní sestavy Teplic. „On je trochu salámista, je to typ hráče, který si z ničeho nic nedělá, má správnou náturu. Jestli se mě ptáte, jestli to s ním něco udělá, tak si myslím, že ne. Má dobře nastavenou hlavu,“ ubezpečuje Vachoušek.

Zpočátku měl Hopi tendenci jen útočit, teď už si plní i defenzivní povinnosti. „Trošku jsme s ním v tomto ohledu bojovali, ale docela rychle to pochopil a vrátilo se mu to.“ Jestli se talent v reprezentaci ukáže jen epizodně, nebo bude jeho budoucností, to si netroufá odhadovat ani Vachoušek. „Je strašně mladý. V první řadě by si měl teď užít, co se děje. Pak bude muset dál prokazovat kvalitu, zlepšovat se, aby jednou mohl být hráčem, na němž by reprezentace stavěla. Teď je to strašně předčasné.“

Teplice mají v krátké době druhého reprezentanta, na minulém srazu debutoval záložník Matěj Radosta, který nyní v Deniově výběru chybí. „Je příjemné na to koukat, pro nás je to super vizitka. Je vidět, že i kluci z menších klubů, kteří prokážou výkonnost, mají šanci dostat se do nároďáku, což je úplně perfektní,“ líbí se Vachouškovi.

Také skláři podobně jako národní tým procházejí herní proměnou, odvážnější a ofenzivnější styl jim pomohl k posunu ze dna ligové tabulky do elitní šestky. „Zvolili jsme přímočařejší a fotbalovější styl, máme slušné výsledky. A díky tomu jsou víc vidět i naši hráči.“

Co ukáže prvního Hopiho kontakt se světovou špičkou? „Bude to pro něj úplně jiný level, potká se s hráči, kteří nastupují v Lize mistrů a na světové úrovni. Samozřejmě nevíme, jestli dostane šanci, moc bychom mu to přáli. A byli bychom zvědaví, jak to odstartuje.“

Třeba gólem do sítě španělských mistrů světa. Dokázali byste si představit snovější reprezentační debut?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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