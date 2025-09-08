Teď je Renard u fotbalistů Saúdské Arábie a vyhlíží přípravný duel v Hradci Králové proti Česku. Už ve čtvrtek si to jeho tým rozdal se Severní Makedonií (2:1) na pražském Žižkově. Jen se tu tentokrát k překvapení českých diváků neprodávaly tradiční klobásy a pivo. Zápas totiž pořádali Arabové.
Šestapadesátiletý kouč je na různorodé kulturní pořádky zvyklý. „Už jsem toho zažil dost, trénoval jsem v řadě zemí. Třeba se jednou vrátím do Evropy, před pár lety jsem měl blízko do nároďáku Polska, odkud pochází moje babička,“ poví anglicky s výrazným francouzským přízvukem a šarmem.
Výrazný je i jeho životopis.
Kdo je Hervé Renard?
Vím, že Hašek šéfoval českému fotbalu a nedávno se vrátil coby trenér. A pamatuji si ho ještě z 90. let, kdy hrál u nás ve Francii za Racing Štrasburk.