Ten blonďák má jiskru. Šulci, tak se proti nám ukaž! Kouč Saúdské Arábie exkluzivně

Hervé Renard, trenér Saúdské Arábie, sleduje výkon svých svěřenců. | foto: Profimedia.cz

Lucie Macháčová
  12:00
„Bonjour madame,“ pozdraví zvesela spolu s pevným stiskem ruky. A uvelebí se na střídačce Viktorie Žižkov s výhledem na obří plakát Děti moje, hrr na ně! Zajímá se, co je zač žižkovská věž a jak se jmenuje řeka, kolem níž ráno běžel v centru Prahy. Trenérský světoběžník Hervé Renard se tu stihl potkat i s Bonym Wilfriedem, jenž měl v sobotu na Letné rozlučku s kariérou. Vedl ho v dresu Pobřeží slonoviny.

Teď je Renard u fotbalistů Saúdské Arábie a vyhlíží přípravný duel v Hradci Králové proti Česku. Už ve čtvrtek si to jeho tým rozdal se Severní Makedonií (2:1) na pražském Žižkově. Jen se tu tentokrát k překvapení českých diváků neprodávaly tradiční klobásy a pivo. Zápas totiž pořádali Arabové.

Šestapadesátiletý kouč je na různorodé kulturní pořádky zvyklý. „Už jsem toho zažil dost, trénoval jsem v řadě zemí. Třeba se jednou vrátím do Evropy, před pár lety jsem měl blízko do nároďáku Polska, odkud pochází moje babička,“ poví anglicky s výrazným francouzským přízvukem a šarmem.

Výrazný je i jeho životopis.

Kdo je Hervé Renard?

Vím, že Hašek šéfoval českému fotbalu a nedávno se vrátil coby trenér. A pamatuji si ho ještě z 90. let, kdy hrál u nás ve Francii za Racing Štrasburk.

Hervé Renard

Sto čtyřicet. Ronaldo dvěma zásahy potopil Arméni a posunul rekord. Vyhrála i Anglie

Cristiano Ronaldo pomohl dvěma góly fotbalistům Portugalska k výhře 5:0 v Arménii v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v příštím roce. Anglie zdolala Andorru 2:0 a po čtyřech zápasech zůstala...

6. září 2025  17:17

Reprezentaci budou proti Saúdské Arábii chybět Krejčí i zranění Douděra s Kušejem

Od české fotbalové reprezentace se před pondělním přípravným zápasem se Saúdskou Arábií odpojila trojice hráčů. Národní tým opustili slávisti obránce David Douděra s ofenzivního univerzálem Vasilem...

6. září 2025  17:10

