Po březnových vítězstvích nad Faerskými ostrovy (2:1) a Gibraltarem (4:0) je tady opravdová prověrka. Nejdřív Černohorci, potom Chorvaté. Přímí konkurenti Česka v boji o postup do Ameriky.

„I když měli někteří kluci volno, vidím, že jsou koncentrovaní,“ ujišťuje reprezentační kouč. Hraje se v pátek v Plzni od 20:45.

A vás, trenére, musí těšit, že si většina hráčů přivezla na sraz výbornou formu.

Jsem především rád, že kluky po sezoně vidím. Jestli mají formu, se ukáže až v zápase. Já věřím, že ji mají a na hřišti to potvrdí.

V týdnu měl úlevy obránce Ladislav Krejčí. Co ostatní hráči, jsou připravení?

V téhle fázi mají všichni kluci menší šrámy, ale věřím, že po posledním tréninku budeme stoprocentně ready. Představu o sestavě máme, ale záležet bude právě na zdravotním stavu.

Podržíte rozestavení na čtyři obránce?

Jak nastoupíme, vám říct nemůžu. Ostatně i Černohorci mají víc variant a třeba v povedením zápase s Tureckem, které na podzim v Lize národů vyhráli 3:1, hráli trochu jinak, než jsou normálně zvyklí. Teď se jim navíc vrací Stefan Savič, megastar, která byla v Atlétiku a nyní je v Trabzonu. Třeba to s ním zase trochu změní.

Kapitán národního týmu Tomáš Souček a trenér Ivan Hašek na tiskové konferenci před zápasem kvalifikace o MS proti Černé Hoře.

Taky se budou spoléhat na ofenzivu se Stefanem Jovetičem a Nikolou Krstovičem, jste připravení?

Když se podíváte na Jovetiče a jeho kariéru, je to další megastar, kterou Černohorci v týmu mají. Sice teď působí na Kypru, ale gólů dává pořád dost. Viděli jsme na videu, jak umí být nebezpečný. Nesmí od nás dostat prostor, protože dokáže překvapit.

A Krstovič, útočník Lecce, který v italské lize nastřílel 11 branek?

Jedna z největších hvězd současného týmu. Turecku dal hattrick a jestli mu dáme prostor, je po nás. Nezapomínal bych ale ani na další: Marko Jankovič z Karabachu dokáže těmto hráčům připravit zajímavé balony. Černohorci opravdu udělali za poslední dobu pokrok.

Přemýšlíte nad tím, že opět nasadíte společně útočníky Patrika Schicka s Tomášem Chorým?

Je to jedna z variant, ale víte, že vám předem nic neprozradím. Na zápas se oba připravují a já jsem rád, že jsou Patrik i Tomáš v pořádku a v plné formě. Očekávám bojovný zápas, ale záležet bude hlavně na nás. Chceme diktovat tempo hry a předvést, že máme touhu na mistrovství postoupit. Ve finále je však úplně jedno, kdo dá góly. Potřebujeme hlavně vyhrát.

Od podzimu táhnete slušnou sérii, dařilo se vám v Lize národů, výsledkově dobře jste vstoupili i do kvalifikace. Dělá vám radost, jak se tým posouvá?

Radost mi dělá hlavně to, jaká je v týmu atmosféra, což je první pozitivní věc. Všichni se tady cítíme dobře, to je hrozně důležité. Chybí nám sice pár zraněných hráčů, ale většina kluků je zdravá, což je taky důležité. A pozitivně vnímám také to, že i v tomhle nešťastném termínu, nad kterým bychom se měli zamyslet a musí se do budoucna změnit, se mužstvo na zápasy těší.