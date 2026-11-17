Šestadvacetiletý útočník Haaland, který zápas rozhodl penaltou v šesté minutě nastavení, před severským derby vzbudil rozruch otevřeným přiznáním o vyčerpání a ztrátě motivace. Bezprostředně po posledním vítězství 3:1 nad Walesem v Oslu si postěžoval na extrémní vytížení.
„Momentálně nedokážu najít motivaci pro zápas proti Dánsku, ale bude to dobré utkání,“ řekl norský kanonýr, který poukazoval na nadcházející náročný program Manchesteru City s duely proti Fulhamu, Neapoli v Lize mistrů a Arsenalu. Sérii zápasů označil za naprosto vražedný program.
Trenér Solbakken unavené hvězdě úlevu odmítl dopřát a sázka na nepostradatelného střelce se mu vyplatila, ačkoli jeho tým prohrával už po čtrnácti minutách o dvě branky. Dánům stačila k uhájení postupu ze druhého místa i remíza. Norové potřebovali zvítězit, k čemuž zavelel Haaland ve 37. minutě. Před jeho vítěznou trefou skóroval do dánské sítě kapitán Ödegaard.
Portugalsko zažilo proti Dánsku nejvyšší soutěžní porážku na domácím hřišti v historii a do nové éry po konci reprezentační kariéry Cristiana Ronalda vstoupilo neúspěšně. Svěřenci trenéra Jesuse v Cardiffu v jednu chvíli prohrávali, ale po vyrovnávající trefě Neta rozhodl v 70. minutě střídající Forbs.
Čtyři minuty po vítězném gólu Portugalců byl po druhé žluté kartě vyloučen autor druhého gólu Neto. Wales skončil ve skupině poslední a čeká ho březnová baráž o záchranu v lize A.
Fotbalisté Severního Irska po remíze 1:1 v Maďarsku oslavili historický postup do elitní divize. V přímém zápase o postup inkasovali první gól v soutěži a k postupu jim v Budapešti stačila remíza. Tu zajistil týmu trenéra Davise vyrovnávací trefou Devenny. Maďaři si zahrají baráž o postup.
V přímém souboji o baráž Irové v Dublinu porazili Kosovo jednoznačně 3:0 i díky dvěma penaltám útočníka Parrota. Domácím pomohla i červená karta hostů už po necelé půlhodině hry.
11. Højlund
14. Højbjerg
37. Haaland
83. Ødegaard
90+6. Haaland
Hermansen – Kristensen (75. Bah), Provstgaard, Andersen, Maehle – Hjulmand, Damsgaard (61. Froholdt), Højbjerg (C) – Isaksen, Højlund (75. Osula), Daramy (85. M. Jensen).
Nyland – Ryerson, Ajer, Østigaard, Heggem (60. Wolfe) – Ødegaard (C), Berge, Berg (77. Bobb), Nusa – Haaland, Sørloth (60. Schjelderup).
Jungdal, Hansen – Nicolaisen, Nelsson, Skov Olsen, Bak, Lindstrøm, Grønbaek.
Selvik, Tangvik – Bjørtuft, Botheim, Pedersen, Myhre, Aasgaard, Helland, Vetlesen.
46. Kristensen
45+2. Østigaard, 79. Ryerson, 90+7. Haaland
Rozhodčí: Meler – Uyarcan, Özkara (TUR)
Počet diváků: 38065
13. Brooks
40. Thomas
11. Fernandes
43. Neto
70. Forbs
Ward – Roberts, Rodon (46. Cabango), Davies (C), Dasilva – R. Colwill (83. Koumas), Sheehan – D. James (63. Johnson), Wilson, Thomas – Brooks (63. Collins).
D. Costa – Dalot (71. A. Costa), A. Silva, Veiga, Cancelo – Fernandes (C) (90+2. Quenda), Vitinha (71. R. Neves) – Trincão (59. Forbs), J. Neves, Neto – Ramos (59. Félix).
Darlow, Duncan – Mepham, Cullen, Ashford, Lienou, Harris, Andrews.
R. Silva, Soares – G. Inácio, Nazinho, Nunes, F. Silva, Mora.
51. Cabango, 62. Sheehan
53. Trincão, 72. Neto
74. Neto
Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Dietz (GER)
|1.
|Portugalsko
|6
|5
|0
|1
|13:10
|15
|2.
|Norsko
|6
|3
|0
|3
|12:11
|9
|3.
|Dánsko
|6
|3
|0
|3
|13:11
|9
|4.
|Wales
|6
|1
|0
|5
|5:11
|3
1. Sikan
Riznyk – Zabarnyj, Sarapij, Matvijenko (C) – Synčuk (64. Kaščuk), Jarmoljuk, Nazaryna, Sudakov (90+2. Bondar), Mykolenko – Krasnopir (57. Očeretko), Sikan (64. Jaremčuk).
Mamardašvili – Kakabadze (C) (90. Maisuradze), Gogličidze, Azarovi, Ločošvili – N. Gagnidze (84. Moistsrapišvili), Kočorašvili – Davitašvili (55. Zivzivadze), Čakvetadze (90. Gagua), Kvernadze (84. Jegojan) – Mikautadze.
Jermakov, Trubin – Krušynskyj, Mychavko, Šaparenko, Dovbyk, Krupskij, Nazarenko.
Kaličava, Gugešašvili – Dvali, Mekvabišvili, Sazonov, Gelašvili, Tabidze.
53. Krasnopir
62. Kakabadze, 71. Ločošvili, 73. Kočorašvili, 75. N. Gagnidze
90+1. Ločošvili
Rozhodčí: Matoša – Žunič, Kasapovič (SVN)
35. Varga
65. Devenny
B. Tóth – Osváth (84. Szendrei), Csinger, Markgraf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (69. Urblík), Styles (60. R. Tóth) – Bolla (69. Pető), Varga, Szoboszlai (C).
P. Charles – McConville, Atcheson (46. Magennis), Brown – Devlin (56. Spencer), Hume (C), S. Charles, Devenny – Galbraith, P. Kelly (56. Morrison) – Price (82. Smyth).
Gundel-Takács, Pécsi – A. Szalai, K. Szűcs, Jurek, Baráth, Sallai.
Hazard, Mee – Thompson, Marshall, Forbes, McNair, B. Graham, E. Kenny.
51. Varga, 83. Kerkez
51. P. Charles, 56. Hume
Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (ITA)
|1.
|Severní Irsko
|6
|3
|3
|0
|6:1
|12
|2.
|Maďarsko
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|3.
|Ukrajina
|6
|2
|1
|3
|3:6
|7
|4.
|Gruzie
|6
|0
|2
|4
|0:5
|2
28. Parrott
50. Parrott
75. Moylan
Kelleher – O'Shea (C), Egan (76. O'Brien), Scales (46. Vale) – Abankwah (84. Vata), Molumby, Moylan (76. Ogbene), Manning (46. Kitching) – Azaz – Parrott, Idah.
Murić – I. Krasniqi, Hajrizi, Kamberi – Vojvoda (90+2. Kurtulus), Emërllahu (59. Raçi), Avdullahu, Rexhbeçaj (76. Kacuri), Gallapeni – Asllani (90+2. Rrahmani), Muriqi (C) (59. Zabërgja).
O'Leary, Travers – Knight, Cannon, Coventry, B. Lawal, Dunne.
Bekaj, Saipi – Rashica, Fazliji, Avdyli.
4. Scales, 41. Manning, 62. Egan
43. Vojvoda
26. Hajrizi
Rozhodčí: Maļcevs – Svipsts, Ševcenko (LVA).
Počet diváků: 50381
36. Dor Peretz
62. Kalajdžić
Daniel Peretz – Dasa (C) (77. Šua), Stojnov, Nachmias, Mizrahi – Azulay (63. Gandelman), Jehošua – Solomon (63. Turgeman), Dor Peretz (77. Kanichowsky), Gloukh – Toklomati (53. Revivo).
Jungwirth – Affengruber, Laimer (C) (87. Spalt), Bacher (46. Svoboda), Mwene (46. Posch) – Florucz (62. Baumgartner), Seiwald – Horvath, Adamu, Weinhandl (46. Gregoritsch) – Kalajdžić.
Glazer, Tzur – Štaifman, Ahmed, Levi, Abada, Feingold.
Wiegele, Zawieschitzky, A. Schlager – Danso, Lang, Lienhart.
Rozhodčí: Davide Massa (ITA). Asistenti: Alessio Berti (ITA), Valerio Colarossi (ITA). Čtvrtý rozhodčí: Rosario Abisso (ITA). VAR: Michael Fabbri (ITA). AVAR: Daniele Doveri (ITA)
|1.
|Rakousko
|6
|3
|3
|0
|11:6
|12
|2.
|Irsko
|6
|2
|2
|2
|9:5
|8
|3.
|Kosovo
|6
|1
|3
|2
|3:7
|6
|4.
|Izrael
|6
|0
|4
|2
|3:8
|4
44. Tahirović
82. Bajraktarević
6. Bîrligea
Zlomislić – Memić (46. Demirović), Smajlović (46. Katić), Muharemović (C), Dedić – Mahmić (63. Malić), Tahirović (63. Gigović), Bašić – Bajraktarević (84. Baždar), Lukić, Alajbegović.
Hindrich – Drăgușin, Screciu (75. Cirjan), Coubis, Rațiu (64. Strata) – Dragomir (46. Cicâldău), Hagi (C) (64. Corbu), R. Marin – Man, Bîrligea (64. Coman), Bancu.
Jurkas, Hamzić – Mujakić, Kolašinac, Šunjić, Burnić, Radeljić.
Târnovanu, Popescu – Ghiță, M. Ilie, Eissat, Moruțan, R. Ilie.
47. Bašić, 70. Demirović, 90+5. Katić
69. R. Marin, 70. Coubis, 76. Cirjan, 90+1. Strata
Rozhodčí: Sánchez – Cabañero, Prieto (ESP)
Počet diváků: 11460
16. Benedyczak
25. Larsson
Abramowicz – Pyrka (46. Kędziora), Potulski, Bednarek, Kubiak – Zieliński (C) (81. Poręba), Nowak – Reguła (46. Skóraś), Szymański (87. Żukowski), Zalewski – Benedyczak (66. Lewandowski).
Törnqvist – Bejimo, Lagerbielke (86. Antwi), Smith (46. Lindelöf), Stroud – Bernhardsson, Larsson, Karlström, Njie (71. Svensson) – Gyökeres (C) (65. Elanga), Ayari (65. Kulusevski).
Drągowski, Kochalski – Piątkowski, Mazurek, Urbański, Świderski, Puchacz.
Zetterström, Johansson – Gudmundsson, Isak, Ekdal, Nanasi.
49. Potulski, 67. Szymański
Rozhodčí: F. Zwayer – R. Kempter, N. Kimmeyer (všichni GER)
|1.
|Švédsko
|6
|4
|2
|0
|11:6
|14
|2.
|Bosna a Hercegovina
|6
|3
|2
|1
|10:7
|11
|3.
|Polsko
|6
|1
|2
|3
|9:7
|5
|4.
|Rumunsko
|6
|1
|0
|5
|6:16
|3