Gól, pak zranění. Schick jde opět proti Gruzii. Jak by měla vypadat sestava?

Fotbalisté se do dějiště utkání vypravili ve čtvrtek odpoledne. V obvykle horkém Tbilisi budou v sobotu večer teploty pro fotbal příjemnější než jsou momentálně v Česku.

Před víc než dvěma měsíci ve vzájemném zápase v Hamburku byli Češi aktivnějším týmem, přesto prohrávali. Po vyrovnání se hnali za druhým gólem, ale v nastavení čelili vyložené šanci soupeře a byli rádi za remízu.

Proti Gruzii získali jediný bod na Euru. To nováček šampionátu po následném triumfu nad Portugalskem postoupil do osmifinále, kde podlehl pozdějším mistrům ze Španělska.

Češi už byli doma a Schick léčil zranění lýtka, které si v duelu přivodil po hodině hry krátce po svém vyrovnání bez přičinění soupeře.

Možná i zranění z Eura se promítlo do letní přípravy a do jeho pozice v Leverkusenu. Sice odehrál pohárový duel proti Jeně, ale pak zasáhl pouze do jednoho ze dvou bundesligových zápasů a to jen na třináct minut. V Gruzii si může spravit chuť.

Statistiky českého útočníka Patrika Schicka, který v utkání s Gruzií vyrovnal na začátku druhého poločasu, ale poté nuceně střídal kvůli zranění.

„Neřekl bych, že mám na Gruzii negativní vzpomínky. Možná v tom smyslu, že jsem se zranil. Ale jinak jsme nehráli špatně, jednoznačně jsme měli na vítězství,“ řekl Schick před čtvrteční cestou do Tbilisi.

Tehdy nastoupil v útoku, z pozice podhrotových hráčů ho podporovali Hložek s Černým. To se nabízí i nyní.

Ve všech třech zápasech v základní skupině Eura trenér Ivan Hašek určil rozestavení se třemi stopery. Předpoklad je, že počet hráčů v zadní řadě měnit nebude.

Otázkou je, jestli pak do hry pošle tři středopolaře, dva wingbeky a dva útočníky, nebo jen dva středopolaře a pak bude prostor pro třetího útočníka.

Liga národů 2024 Los skupiny B1 Český tým se po sestupu z elitní divize v roce 2022 vrací do druhé úrovně. Vedle Gruzie jsou jeho dalšími soupeři ve skupině Ukrajina a Albánie, protivník z poslední kvalifikace o Euro. Základní skupina se odehraje na podzim, týmy čeká šest zápasů, každý s každým doma venku. Nejlepší postoupí mezi elitu, druhý bude hrát baráž o postup proti jednomu z třetích týmů Ligy A. Třetího čeká baráž o záchranu s některým z druhých týmů Ligy C, poslední sestoupí do třetí úrovně.

Ze stabilní sestavy z mistrovství Evropy chybí stoper Holeš, jehož může nahradit jeho slávistický spoluhráč Zima, nebo sparťan Vitík. Další dva stopeři Hranáč a Krejčí by měli nastoupit určitě.

Na pozice krajních hráčů jsou k dispozici jen Coufal s nováčkem Rynešem. V nominaci totiž nejsou Douděra s Davidem Juráskem, kteří na pozici wingbeků na Euru nastupovali.

Alternativou na levý kraj tak mohou být Zelený, jenž je však spíš stoperem, případně Provod. Jeho přednosti však kouč využije spíš v ofenzívě.

Ve středu pole jistě nastoupí kapitán Souček. K němu asi Provod, jenž je ve výborné formě. A dál? Možná Král, který je po příchodu do Espaňolu Barcelona chválen. „Hraje stabilně, je pilířem sestavy,“ podotkl Hašek.

Na pozice středopolařů jsou v nominaci ještě Kalvach a Červ.

Velký výběr má Hašek na pozice tzv. desítek, podhrotových hráčů z obou stran. Černý, Lingr, Šulc, Hložek i dodatečně nominovaný Kušej, jenž nahradil Matěje Juráska.

Ale pokud Hašek zvolí rozestavení 3-5-2, do hry se dostanou spíš jako střídající hráči, případně by jeden z nich mohl doplnit Schicka na hrotu.

Vedle Schicka je typickým hrotovým útočníkem ještě Čvančara, který byl v reprezentaci naposled na podzim 2023. Chorý, který je rovněž v nominaci, kvůli trestu za červenou kartu v posledním duelu Eura proti Turecku (1:2) v Gruzii hrát nesmí.