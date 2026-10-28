Gorenův otec: Zájem z Česka? Mluvili jsme se Santim, čeká nás zásadní rozhodnutí

„Byli jsme s ním v kontaktu dvakrát, třikrát, možná víckrát. Myslím, že jsme mu nabídli něco, co zajímalo jeho i jeho rodinu, a uvidíme, jak to dopadne,“ poodkryl Nedvěd během pondělního natáčení nového podcastu SportBar na iDNES.cz.
Goren je sedmnáctiletá hvězdička z proslulé akademie La Masia. V neděli ho trenér Hansi Flick poprvé nominoval k soutěžnímu zápasu prvního týmu, a rovnou do slavného El Clásika proti Realu Madrid (1:2), jež mladý fotbalista sledoval z lavičky náhradníků.
„Byly to náročné a velmi emotivní dny,“ uznal hrdý otec Jarom. A pro iDNES.cz následně potvrdil i jednání s českou reprezentací, v níž by prý pro Gorena mohlo být místo rovnou v áčku.
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„Myslíme si, že už by na to měl,“ řekl Nedvěd. „Orian by pro nás byl hráč typu Pedriho. Technicky vyspělý, typická barcelonská škola,“ pokračoval.
Co na to hlava rodiny? „Asi chápete, že v tuhle chvíli jsou pro nás všechny možnosti otevřené, protože Orian není vázán k žádné reprezentaci. Dosud sice nastupoval za izraelské výběry do devatenácti i jedenadvaceti let, a pravděpodobně bude brzy povolán také do izraelského áčka. Vazbu však cítí jak k Izraeli, tak ke svým kořenům v České republice.“
„Je to zásadní osobní i profesní rozhodnutí, které nás v blízké budoucnosti čeká,“ tuší Jarom Goren, hráčův otec.
Že Orian dosud hrál za mládežnické výběry Izraele, samo o sobě není překážkou. Vzhledem k tomu, že má díky matce Dafně český původ, může v dospělé kategorii svou fotbalovou příslušnost ještě poupravit.
Podle úpravy regulí FIFA ze září 2026 by navíc o změnu mohl požádat i ve chvíli, kdy poprvé nastoupí za seniorský tým Izraele. Podmínkou je, aby před svými jedenadvacátými narozeninami v jeho dresu neodehrál víc než tři zápasy (soutěžní i přátelské) a aby už před prvním oficiálním reprezentačním startem za Izrael měl české občanství.
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Česko by tak nemuselo definitivně ztratit šanci ani v případě, kdyby Goren třeba už v listopadu nastoupil za Izrael v Lize národů, byť by to celý proces výrazně zkomplikovalo. Třeba i proto, že mezi posledním startem za Izrael a prvním za Česko by pak musely uběhnout tři roky.
Komplikovaný příběh. Pro český fotbal přesto tuze lákavý.
Za Izrael, zemi svého otce, nastupuje Goren od čtrnácti let, dva starty už stihl i v jedenadvacítce. Mimochodem, za rok by měl mít nárok také na španělské občanství, kde žije už čtyři roky, ale v v zemi mistrů světa by si v obří konkurenci musel na výraznější příležitost nejspíš počkat.
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Se lvíčkem na dresu by měl určitě větší šanci podívat se na velký turnaj než s Izraelem, který na světový šampionát proklouzl jedinkrát v historii a na Euru nehrál nikdy. Kvůli složité bezpečnostní situaci v zemi navíc izraelská reprezentace v posledních letech nesmí hostit mezinárodní zápasy doma, ale musí kočovat po Evropě: poslední domácí zápasy například odehrála v maďarském Debrecínu.
Goren se narodil v březnu 2009 v Savjonu nedaleko Tel Avivu, kam se ještě z předválečného Československa odstěhovali jeho pradědeček s prababičkou. Jan a Zuzana Červenkovi, strojní inženýr z Ostravy a sekretářka z Prahy, měli svatbu na Staroměstské radnici, ale děti už vychovávali u Středozemního moře. Doma mluvili česky, jenže další generace už se sžily s hebrejštinou, včetně vnučky Dafny a pravnuka Oriana, který prý zvládne v češtině jen pár slov.
To by mu však reprezentaci překážet nemělo.
„Sám jsem byl překvapený, kolik hráčů s českým původem v zahraničí vlastně běhá,“ naznačil před časem Nedvěd. Kromě Gorena se národní tým zajímá také o paraguayského útočníka Allana Wlka, útočníka argentinského týmu Lanús, který má rovněž pradědečka z Čech. V říjnu za národní tým poprvé nastoupil také Ryan Naderi, rodák z Německa s českou maminkou.
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A teď je tady Goren, jehož rodiče se z Izraele do Španělska odstěhovali za prací. „Ale už tehdy samozřejmě jsem tušil, že také Orian z toho může po fotbalové stránce pouze těžit,“ vyprávěl před několika měsíci Jarom Goren.
Současného záložníka Barcelony už před lety oslovil Tomáš Kulvajt, tehdy kouč české reprezentační sedmnáctky: „Typický produkt akademie La Masia. Hodně herní středopolař se skvělými dovednostmi, přehledem ve hře, výborným driblinkem, správným rozhodováním. Přesně takhle Barcelona své hráče vychovává.“
A přesně takové hráče si Česko naopak vychovat neumí. I proto má teď o Gorena znovu zájem.