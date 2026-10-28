Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Gorenův otec: Zájem z Česka? Mluvili jsme se Santim, čeká nás zásadní rozhodnutí

Jiří Čihák
  14:30
Byl u toho, když synovi, talentu fotbalové Barcelony, volal nový reprezentační kouč Santi Denia. „Takovým zájmem z Česka jsme opravdu velmi poctění,“ říká Jarom Goren, otec mladého izraelského záložníka Oriana Gorena. Ten má díky matčině rodině český původ a v budoucnu by tak mohl nastupovat za český národní tým. Ví to i manažer Pavel Nedvěd, který řekl: „Šance je vždycky. Záleží, jestli hráč má zájem si vás poslechnout.“

„Byli jsme s ním v kontaktu dvakrát, třikrát, možná víckrát. Myslím, že jsme mu nabídli něco, co zajímalo jeho i jeho rodinu, a uvidíme, jak to dopadne,“ poodkryl Nedvěd během pondělního natáčení nového podcastu SportBar na iDNES.cz.

Goren je sedmnáctiletá hvězdička z proslulé akademie La Masia. V neděli ho trenér Hansi Flick poprvé nominoval k soutěžnímu zápasu prvního týmu, a rovnou do slavného El Clásika proti Realu Madrid (1:2), jež mladý fotbalista sledoval z lavičky náhradníků.

„Byly to náročné a velmi emotivní dny,“ uznal hrdý otec Jarom. A pro iDNES.cz následně potvrdil i jednání s českou reprezentací, v níž by prý pro Gorena mohlo být místo rovnou v áčku.

SportBar: Jsme v kontaktu s talentem Barcelony. Šel by do áčka, uvedl Nedvěd

„Myslíme si, že už by na to měl,“ řekl Nedvěd. „Orian by pro nás byl hráč typu Pedriho. Technicky vyspělý, typická barcelonská škola,“ pokračoval.

Co na to hlava rodiny? „Asi chápete, že v tuhle chvíli jsou pro nás všechny možnosti otevřené, protože Orian není vázán k žádné reprezentaci. Dosud sice nastupoval za izraelské výběry do devatenácti i jedenadvaceti let, a pravděpodobně bude brzy povolán také do izraelského áčka. Vazbu však cítí jak k Izraeli, tak ke svým kořenům v České republice.“

„Je to zásadní osobní i profesní rozhodnutí, které nás v blízké budoucnosti čeká,“ tuší Jarom Goren, hráčův otec.

Záložník Orian Goren v dresu Barcelony.

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

Že Orian dosud hrál za mládežnické výběry Izraele, samo o sobě není překážkou. Vzhledem k tomu, že má díky matce Dafně český původ, může v dospělé kategorii svou fotbalovou příslušnost ještě poupravit.

Podle úpravy regulí FIFA ze září 2026 by navíc o změnu mohl požádat i ve chvíli, kdy poprvé nastoupí za seniorský tým Izraele. Podmínkou je, aby před svými jedenadvacátými narozeninami v jeho dresu neodehrál víc než tři zápasy (soutěžní i přátelské) a aby už před prvním oficiálním reprezentačním startem za Izrael měl české občanství.

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Česko by tak nemuselo definitivně ztratit šanci ani v případě, kdyby Goren třeba už v listopadu nastoupil za Izrael v Lize národů, byť by to celý proces výrazně zkomplikovalo. Třeba i proto, že mezi posledním startem za Izrael a prvním za Česko by pak musely uběhnout tři roky.

Komplikovaný příběh. Pro český fotbal přesto tuze lákavý.

Za Izrael, zemi svého otce, nastupuje Goren od čtrnácti let, dva starty už stihl i v jedenadvacítce. Mimochodem, za rok by měl mít nárok také na španělské občanství, kde žije už čtyři roky, ale v v zemi mistrů světa by si v obří konkurenci musel na výraznější příležitost nejspíš počkat.

Čili Česko jako zlatá střední cesta?

Se lvíčkem na dresu by měl určitě větší šanci podívat se na velký turnaj než s Izraelem, který na světový šampionát proklouzl jedinkrát v historii a na Euru nehrál nikdy. Kvůli složité bezpečnostní situaci v zemi navíc izraelská reprezentace v posledních letech nesmí hostit mezinárodní zápasy doma, ale musí kočovat po Evropě: poslední domácí zápasy například odehrála v maďarském Debrecínu.

Goren se narodil v březnu 2009 v Savjonu nedaleko Tel Avivu, kam se ještě z předválečného Československa odstěhovali jeho pradědeček s prababičkou. Jan a Zuzana Červenkovi, strojní inženýr z Ostravy a sekretářka z Prahy, měli svatbu na Staroměstské radnici, ale děti už vychovávali u Středozemního moře. Doma mluvili česky, jenže další generace už se sžily s hebrejštinou, včetně vnučky Dafny a pravnuka Oriana, který prý zvládne v češtině jen pár slov.

To by mu však reprezentaci překážet nemělo.

„Sám jsem byl překvapený, kolik hráčů s českým původem v zahraničí vlastně běhá,“ naznačil před časem Nedvěd. Kromě Gorena se národní tým zajímá také o paraguayského útočníka Allana Wlka, útočníka argentinského týmu Lanús, který má rovněž pradědečka z Čech. V říjnu za národní tým poprvé nastoupil také Ryan Naderi, rodák z Německa s českou maminkou.

Hledá se další cizinec pro fotbalovou repre. Že by paraguayský Wlk z Argentiny?

A teď je tady Goren, jehož rodiče se z Izraele do Španělska odstěhovali za prací. „Ale už tehdy samozřejmě jsem tušil, že také Orian z toho může po fotbalové stránce pouze těžit,“ vyprávěl před několika měsíci Jarom Goren.

Současného záložníka Barcelony už před lety oslovil Tomáš Kulvajt, tehdy kouč české reprezentační sedmnáctky: „Typický produkt akademie La Masia. Hodně herní středopolař se skvělými dovednostmi, přehledem ve hře, výborným driblinkem, správným rozhodováním. Přesně takhle Barcelona své hráče vychovává.“

A přesně takové hráče si Česko naopak vychovat neumí. I proto má teď o Gorena znovu zájem.

Záložník Orian Goren v dresu Barcelony.
Fotbalista Orian Goren v době, kdy jako dítě hrál ještě v rodném Izraeli.
Mladý fotbalista Orian Goren na tréninku Barcelony.
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.
5 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Jihlava vs. PlzeňFotbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:Jihlava vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 20.00
  • 7.20
  • 1.12
Varnsdorf vs. Horní ŘediceFotbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:Varnsdorf vs. Horní Ředice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
Králův Dvůr vs. Sparta BFotbal - 9. kolo - 28. 10. 2026:Králův Dvůr vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 3.30
  • 2.70
Mladá Boleslav vs. Bohemians 1905Fotbal - Osmifinále - 28. 10. 2026:Mladá Boleslav vs. Bohemians 1905 //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.52
  • 4.20
  • 5.60
Slovácko vs. PardubiceFotbal - Osmifinále - 28. 10. 2026:Slovácko vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
28. 10. 16:30
  • 2.70
  • 3.44
  • 2.47
FC Košice vs. Dunajská StredaFotbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:FC Košice vs. Dunajská Streda //www.idnes.cz/sport
28. 10. 18:00
  • 3.14
  • 4.08
  • 2.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

OBRAZEM: Známí fotbaloví potížisté. Česko má Chorého či Řepku, co ostatní země?

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól z pokutového kopu.

Pokud opravdu Tomáš Chorý odejde do zahraničí, česká liga přijde o jednoho z nejproblémovějších hráčů minimálně v rámci své moderní historie. A kdo řádil jinde? Podívejte se na výběr těch...

Trpišovský: Chorý chyběl dvacet minut. A drahá posila? Má brutální potenciál

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase s Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Hulákal, mával rukama, ale na hřišti na něj stejně nikdo nereagoval. „Atmosféra byla neuvěřitelná. Člověk si musel co nejdřív upoutat pozornost hráčů, kteří vám ale pak stejně nerozumí,“ usmál se...

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí večer. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

Gorenův otec: Zájem z Česka? Mluvili jsme se Santim, čeká nás zásadní rozhodnutí

Orian Goren, izraelský fotbalista s českým původem, se rozcvičuje během...

Byl u toho, když synovi, talentu fotbalové Barcelony, volal nový reprezentační kouč Santi Denia. „Takovým zájmem z Česka jsme opravdu velmi poctění,“ říká Jarom Goren, otec mladého izraelského...

28. října 2026  14:30

Penalty jsme ani necvičili! Jak Fleetwood připravil Arsenalu historickou ostudu

Fotbalisté Fleetwoodu oslavují postup přes Arsenal.

Ve čtvrté nejvyšší soutěži jsou dva body od sestupových příček, přesto se v úterý večer postarali o jednu z největších senzací v historii anglického fotbalu. Hráči Fleetwoodu v osmifinále Ligového...

28. října 2026

Real se omluvil za Mbappého „urážku“ Maa: K Číně a její historii máme úctu

Kylian Mbappé slaví penaltový úspěch.

Fotbalový Real Madrid se omluvil Číně za výroky své hvězdy Kyliana Mbappého, který žertoval o zakladateli Čínské lidové republiky Mao Ce-tungovi. Rozruch vyvolalo video, na kterém francouzský...

28. října 2026  12:03

Fotbal se na mě dívá skrz prsty. Vitásek o cejchu Love Island a Horváthově šanci

Premium
David Vitásek, brankář třetiligového Mostu, účastník soutěže Love Island.

Mrzutý. Otrávený. Nepochopený. David Vitásek si přeje, ať ho český fotbal nevnímá zúženým viděním v prvním plánu jako kluka z Love Island, ale hlavně jako fotbalistu. Mostecký brankář se pere se...

28. října 2026

Kontroverzní i jasné volby ve Zlatém míči. Podívejte se na vítěze posledních ročníků

Harry Kane je šestačtyřicátým fotbalistou, který vyhrál prestižní ocenění Zlatý...

Harry Kane je šestačtyřicátým fotbalistou, který vyhrál prestižní ocenění Zlatý míč. V sedmdesátileté historii ankety je rekordmanem Lionel Messi s osmi trofejemi, jeho letitý rival Cristiano Ronaldo...

28. října 2026  9:10

Nová zbraň Slavie? Nowak na hrotu! Svou roli plnil skvěle, chválil ho asistent Kerbr

Slávistický záložník Wiktor Nowak slaví gól do sítě Zbrojovky Brno.

S pěti ligovými góly je na děleném druhém místě tabulky střelců, takže tenhle krok až tolik nepřekvapil. Polský záložník Wiktor Nowak vyběhl v pohárovém utkání se Zbrojovkou Brno (4:0) na hrotu a...

28. října 2026  7:22

I bez ruky se prosadil mezi profíky. Jsem holt pořád pozitivní, říká úkaz Kadlec

Premium
Jan Kadlec (nahoře) slaví gól se spoluhráči z Prostějova.

Lidstvo sotva poznalo herní konzoli playstation, Michael Jackson koncertoval v Praze, Jaromír Jágr válel se svým typickým účesem za Pittsburgh Penguins. V roce 1995 se také fotbalový Prostějov...

28. října 2026

Kolaps Arsenalu, sláva ve čtvrté lize. Anglie zažila senzaci v Ligovém poháru

Fotbalisté Fleetwodu se radují z postupu přes Arsenal.

Fotbalisté Arsenalu senzačně vypadli z anglického Ligového poháru v osmifinále po penaltách s týmem Fleetwood Town ze čtvrté ligy. V normální hrací době skončil zápas 1:1. Domácí, které od...

27. října 2026  23:44

Slavia doma rozstřílela Zbrojovku. Do čtvrtfinále poháru postoupil i Liberec

Slávističtí fotbalisté slaví gól do sítě Zbrojovky Brno v pohárovém utkání.

Slávističtí fotbalisté s přehledem zvládli osmifinále domácího poháru a Zbrojovku Brno na svém stadionu porazili 4:0. Dvakrát se prosadil Suleiman, po jednom gólu přidali Jurásek a z penalty Nowak....

27. října 2026  18:09,  aktualizováno  20:56

Xhaka a Embolo mají milost. Po covidových podvodech se smějí vrátit do reprezentace

Granit Xhaka proměňuje pokutový kop.

Záložník Granit Xhaka a útočník Breel Embolo se mohou po aféře s falešným potvrzením o očkování proti covidu-19 vrátit do švýcarské fotbalové reprezentace. Zástupci domácího svazu oznámili, že oba...

27. října 2026  18:03

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Nedvěd o Spartě i Rosickém: Taky dostával naloženo. Potřebuji od něj české jádro

Úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů Sparta–Lyon sledoval na Letné také...

Oba dva se do českého fotbalu vrátili po dlouhých letech v zahraničích. Z obou se staly nadnárodní pojmy. Zatímco vítěz Zlatého míče Pavel Nedvěd pracuje pro českou reprezentaci, Tomáš Rosický už osm...

27. října 2026  15:45

Sudí na Slavii podle komise nechybovali, experti však poukázali na možnou penaltu

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi

Hlavní sudí Karel Rouček ve šlágru 12. kola fotbalové ligy Slavia - Mladá Boleslav ve vybraných situacích podle komise rozhodčích nechyboval, když správně odvolal nařízený pokutový kop pro domácí po...

27. října 2026  14:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.