O něco lepší než s Faery, hodnotí čtenáři výkon fotbalistů proti Gibraltaru

17:59

Bylo to lepší než minule, ale jen nepatrně. To je vzkaz čtenářů iDNES.cz českým fotbalistům po druhém utkání v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2026. Za výkon ve venkovním duelu proti slaboučkému Gibraltaru (4:0) dostali od fanoušků průměrnou známku 2,8 zatímco po domácím zápase s dalším z outsiderů Faerskými ostrovy (2:1) to bylo 3,03.