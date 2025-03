Hašek: Kyselý Černý? Za dvě minuty se mi omlouval. Takových hráčů potřebujeme víc

„Podobné zápasy vždycky rozhoduje druhá branka, po které soupeř často poleví. Dost jsme spoléhali i na to, že jsme kondičně lépe připravení a fyzicky budeme dominovat. Možná to od nás nebylo bez chyb, ale zase to bylo poctivé,“ líbilo se Haškovi, když utkání v nezvyklých kulisách před středeční půlnocí hodnotil.

Na co jste apeloval o přestávce, kdy jste vedli stále jen o jednu branku?

Chtěli jsme hlavně zůstat koncentrovaní a do druhé půle vstoupit lépe než minule proti Faerským ostrovům, kdy jsme tam měli pár hluchých minut. Taky jsme udělali jednu změnu, protože Zelený měl z posledního zápasu žlutou kartu a nechtěli jsme nic riskovat. Důležité bylo přidat co nejrychleji druhý gól. A to se nám povedlo.

Takže jste se vstupem do kvalifikace spokojený?

Máme povinné body, o to je to těžší. Zároveň si ale cením toho, že jsem z hráčů cítil obrovské odhodlání. Připravovali se, jak nejlépe uměli, nic nepodcenili a já věřím, že si to přenesou i do červnových duelů. Mimochodem, Černá Hora rozhodla zápas proti Faerským ostrovům až v devadesáté šesté minutě. Vidíte, že nikoho není jednoduché přehrát.

Vám zápas proti Gibraltaru gólem otevřel záložník Černý, který následně přidal i asistenci. Zároveň ale nakupil spoustu drobných ztrát.

Byl vyhlášen mužem zápasu a podle mě zaslouženě. Je rozdílový, dokáže udělat převahu. Je mi líto, že takových nemáme v Česku víc. Třeba Francie jich má v týmu možná osm, my jednoho nebo dva. Věřím, že takoví kluci porostou například v sedmnáctce, která se dostala na mistrovství světa. Potřebovali bychom je.

Čeští fotbalisté slaví další gól do sítě Gibraltaru.

Když jste Černého stáhl, nelíbilo se mu to.

Byl kyselý, ale hned za dvě minuty se mi omlouval. To je prostě Venda, emoční hráč, který nechce chybět na hřišti ani minutu. Podobně reagoval i nedávno v Rangers, když hráli Evropskou ligu s Fenerbahce. Takhle to má nastavené a já se nezlobím.

Proč jste tentokrát místo Chorého nasadil Provoda?

Hlavně kvůli typologii soupeře. Očekávali jsme víc místa na rozběhy mezi řady, i pro Pavla Šulce bylo ideální, že se mohl posunout do středu. Oba patřili v ofenzivě k našim klíčovým hráčům.

Zato Šína jste posadili na tribunu, i když v sobotu nastoupil. Proč?

Od začátku jsme měli připravené že kluky protočíme, aby nebyl v obou zápasech mimo tým někdo jiný. Minule Šíňas svou šanci dostal, teď jsme upřednostnili Jirku Boulu, který mohl případně nastoupit i jako pravonohý stoper, který nám chyběl.

S čím se teď budete s hráči loučit? V červnu vás čekají Černá Hora a Chorvatsko.

Budu si hlavně přát, aby všichni zůstali zdraví. Máme kádr, na kterém chceme dál stavět. Červnový termín může být zrádný, protože spoustu kluků bude mít po sezoně a po prázdninách, ale my musíme pracovat dál. Věřím, že z týmu zase ucítím chuť se rvát o mistrovství světa. Všichni se na něj chceme dostat.