Infantino přichází o hlasy. Wales ho viní ze ztráty úsudku, bude volit jiného předsedu

„Nedávná selhání v oblasti odpovědné správy, rozhodování, vedení, hodnot, řízení zainteresovaných stran, komunikace a úsudku vedly FAW ke ztrátě důvěry ve schopnost pana Infantina i nadále vést světový fotbal,“ citovala BBC z prohlášení FAW. „Nedat dobro fotbalu na první místo je selhání, které nemůžeme akceptovat,“ dodala.
Wales, jenž bude v příštím roce spolupořádat mistrovství Evropy, potvrdil „stažení své podpory kandidatuře pana Gianniho Infantina na znovuzvolení prezidentem FIFA na období 2027–2031“.
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Infantinovi šlo jen o peníze, jeho pozice je neudržitelná, řekl šéf evropských lig
Není vyloučeno, že velšský příklad budou následovat i další národní asociace. Podle sportovního ředitele německého svazu (DFB) Andrease Rettiga je vztah s Infantinem nenapravitelně poškozen. „Podle mého názoru je to nenapravitelná ztráta důvěry – a to nejen s DFB,“ řekl Rettig v rozhovoru pro časopis Stern.
Infantinova pozice v čele světového fotbalu se otřásla poté, co přišel s plánem na prodej podílu na světových šampionátech soukromým investorům. Návrh prodat část komerčních práv na MS do soukromých rukou vyvolal většinový odpor ve fotbalových organizacích. V pátek FIFA od plánu oficiálně odstoupila.
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UEFA chce změnit rozdělování peněz. Vedení FIFA podle ní ztratilo důvěru
Kontinentální organizace UEFA a CONCACAF následně uvedly, že už ztratily v jeho vedení důvěru. Předseda severoamerické konfederace CONCACAF Victor Montagliani dokonce uvedl, že zvažuje kandidaturu proti Infantinovi. Ten je v čele FIFA od roku 2016, kdy vystřídal Seppa Blattera, který odstoupil kvůli rozsáhlé korupční aféře. Tehdy dostal švýcarský funkcionář přednost před čtyřmi oponenty. Znovu zvolen byl bez protikandidáta v letech 2019 a 2023 a ani pro příští rok neměl dosud do voleb soupeře.