Infantino podpoří vyplacení bonusu za MS federacím, požaduje ale transparentnost

S návrhem přišly evropská fotbalová unie UEFA a severoamerická konfederace CONCACAF, které po FIFA chtěly pro každý členský svaz deset milionů dolarů (214 milionů korun). Infantino souhlasil, nechtěl se však bavit o přesné částce.
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„Konkrétní částka může být základem pro diskusi, sama o sobě ale nestačí k vytvoření pravidel. Proto jsem generálnímu sekretáři uložil, aby všechny návrhy spojil do jednoho souhrnného materiálu, kterým se bude zabývat Rada FIFA,“ uvedl Infantino.
„Nechci předjímat, o jakou částku by mělo jít. Jsem však pro co nejvyšší finanční podporu, jakou si FIFA může odpovědně dovolit. Peníze ale musejí být rozděleny spravedlivě, transparentně a podle jasných pravidel,“ dodal.