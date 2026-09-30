Šestapadesátiletý švýcarský rodák Infantino vede světový fotbal od února 2016. Příští rok má v úmyslu znovu do čela FIFA kandidovat, přestože v posledních měsících je terčem ostré kritiky kvůli již odvolanému plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa.
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Ve volbách však nemůže počítat s podporou významných evropských národních svazů. Proti němu se už postavily Anglie, Itálie, Belgie, Francie a nyní i Švýcarsko, které přitom ještě v červnu za Infantinem stálo.
„Rozhodnutí je výsledkem důkladného přehodnocení vývoje v posledních měsících,“ uvedl švýcarský svaz. „Z pohledu SFV vyvolávají různé události zásadní otázky týkající se vedení, správy, transparentnosti a rozhodovacích procesů uvnitř FIFA,“ dodal.