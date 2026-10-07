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Infantino v Česku. Od Trundy dostal dres reprezentace, pózoval s ministry i mladíky

Autor:
  20:42
Prezident FIFA Gianni Infantino pózuje s předsedou FAČR Davidem Trundou.

Prezident FIFA Gianni Infantino pózuje s předsedou FAČR Davidem Trundou. | foto: Instagram @gianni_infantino

Prezident FIFA Gianni Infantino zdraví generálního manažera českých...
Prezident FIFA Gianni Infantino pózuje s českými reprezentanty do 15 let a...
Prezident FIFA Gianni Infantino pózuje s předsedou FAČR Davidem Trundou.
Prezident FIFA Gianni Infantino zdraví české reprezentanty do 15 let.
15 fotografií
Prezident FIFA Gianni Infantino navštívil Českou republiku, kde se potkal s vrcholnými představiteli asociace, španělskými trenéry i reprezentanty do 15 let. V Praze s předsedou FAČR Davidem Trundou a dalšími hosty probírali především rozvoj tuzemského fotbalu.

„Zaměřili jsem se na systémy přípravy mládeže a pokračující realizaci projektů financovaných v rámci programu FIFA Forward,“ napsal Infantino na svém instagramovém profilu.

Na Strahově si pochvaloval vřelé přijetí, v rámci kterého od Trundy obdržel český reprezentační dres se svým jménem, a ocenil nasazení českých představitelů v rozvoji fotbalu na všech úrovních.

gianni_infantino

It was a pleasure to visit the @ceskarepre headquarters in Prague and hold a productive working meeting alongside FAČR President @trundadavid, Vice-President and football legend Zdeněk Grygera, General Secretary Stanislav Rýznar, Czech football legend Pavel Nedved, and government representatives.

We had great discussions on the future development of football in Czechia, focusing on youth pathways and the ongoing implementation of projects funded by the FIFA Forward programme.

I want to thank everyone involved for the warm welcome and their continued dedication to growing our game at all levels across the country. ⚽

#FootballUnitesTheWorld

7. října 2026 v 18:02, příspěvek archivován: 7. října 2026 v 19:55
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„Tématy byly také projekty FIFA Arena a Fotbal do škol nebo rozvoj mládežnického a ženského fotbalu. Investice do infrastruktury a lepších podmínek pro děti a mladé hráče jsou pro nás dlouhodobou prioritou,“ potvrdil obsah setkání Trunda na sociální síti X.

S Infantinem dlouhodobě dobře vychází. Když šéf světového fotbalu v červenci přišel s nápadem rozprodání podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům, byl to právě Trunda, kdo jeho návrh nejprve podpořil.

Plán čelil ostré kritice, v níž byla důrazná především Unie evropských fotbalových asociací UEFA. V Česku se vůči němu vymezila i Ligová fotbalová asociace (LFA).

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„Vidím v tom pragmatické výhody pro český fotbal, které plynou z úzké spolupráce s Giannim Infantinem a jeho týmem,“ uvedl tehdy Trunda.

A i když situace s prodejem práv na MS opadla, úzká spolupráce mezi oběma činovníky dále pokračuje, což potvrdila i schůzka na pražském Strahově.

Na ní nechyběli ani španělští trenéři národního mužstva Santi Denia a Pablo Amo, Infantino si také potřásl rukou s reprezentanty do 15 let.

Prezident FIFA Gianni Infantino pózuje s českými reprezentanty do 15 let a předsedou FAČR Davidem Trundou.

Ti se chystají na vůbec první ročník „mistrovství světa a festivalu“ ve své kategorii, který se za specifických pravidel uskuteční v závěru října v ázerbájdžánském Baku.

„Při přípravách na tento globální turnaj, kterého se zúčastní celkem 190 týmů, mají tito talentovaní mladí hráči skvělou příležitost setkat se s vrstevníky z různých zemí, užít si důležitý první krok na své cestě a hrdě reprezentovat svou zemi, rodiny a přátele,“ napsal Infantino k chystané akci.

Kromě Trundy a mladých fotbalistů se setkání zúčastnili také generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, ministr školství Robert Plaga či ministr pro sport Boris Šťastný.

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„Diskutovali jsme o roli fotbalu při sjednocování komunit, o tom, jak může být náš sport školou života, a o našich plánech na spolupráci při podpoře mládeže v naplňování jejích snů,“ líčil Infantino.

„Věřím, že na úspěšně fungující projekty dokážeme navázat a naši spolupráci budeme dál rozvíjet ve prospěch celého českého fotbalu,“ uzavřel setkání Trunda.

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