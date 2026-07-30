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Infantino se hájí: Můj návrh je příležitost, ne povinnost. Za souhlasy přitom zaplatí

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  10:24
Prezident FIFA Gianni Infantino si nenechal ujít ani zápas mezi Pobřežím...

Prezident FIFA Gianni Infantino si nenechal ujít ani zápas mezi Pobřežím slonoviny a Norskem. | foto: AP

Gianni Infantino a Donald Trump gratulují Lionelu Messimu k druhému místu na...
Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda a prezident FIFA...
Šéf FIFA Gianni Infantino si podává ruku se šéfem FAČR Davidem Trundou.
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
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Proti jeho nápadu se zvedla celosvětová vlna kritiky, přesto Gianni Infantino, prezident světové fotbalové federace FIFA, dál tvrdí: „Prodej práv z mistrovství světa komerčním investorům je pro všechny příležitost, nikoli povinnost.“

To všechno poté, co podle BBC rozeslal všem 211 členským asociacím dopis, v němž nabídl příspěvek až 40 milionů dolarů (850 milionů korun) těm spolkům, které jeho návrh podpoří. První polovinu už se začátkem roku 2027, což je zvlášť pro malé svazy obrovská injekce.

Zbytek si na peníze nejspíš nesáhne, respektive na ně zbude jen běžných 10 milionů dolarů rozložených do čtyř let.

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„Chceme pomoci vytvořit nové Kapverdy,“ řekl Infantino s narážkou na tým z malého ostrovního státu v Africe, jenž na nedávném MS při své první účasti postoupil do play off. „Ale opět, je to pouze volba, která je na našich členech,“ uvedl Infantino.

„To, že některé asociace dostanou méně peněz v případě, že návrh nepodpoří, je všechno, co potřebujete o praktikách FIFA vědět,“ vystoupila už poněkolikáté velmi ostře evropská fotbalová unie UEFA.

Nesouhlas a znepokojení s Infantinovým postupem vyjádřily i ostatní kontinentální orgány či představitelé jednotlivých národních asociací.

Gianni Infantino a Donald Trump gratulují Lionelu Messimu k druhému místu na šampionátu.

„Je to součást demokratického procesu, konzultačního procesu,“ hájí se Infantino. „A především, je to příležitost a návrh. Jak jsem řekl, je to začátek konzultačního procesu.“

K návrhu se vyjádřil kladně jako jediný z lídrů jednotlivých asociací předseda té české David Trunda. „Spatřuji v něm pragmatické výhody, které mohou pomoci českému fotbalu a které pramení ze spolupráce s Giannim Infantinem a jeho týmem,“ řekl ve středu televizi Sky Sports, načež se jeho jméno v zahraničních médiích objevuje jako první u podporovatelů návrhu.

Trunda souhlasí s Infantinovým návrhem, naopak LFA podpořila prohlášení UEFA

FIFA stanovila všem asociacím termín 19. září, do kterého mohou s návrhem souhlasit.

„Až příliš malý podíl rostoucí komerční hodnoty fotbalu jde k těm v našem sportu, kteří to potřebují nejvíce. Tohle je zlatá příležitost podpořit rozvoj sportu globálně. Ale znovu, je to jen návrh, ne povinnost,“ zopakoval Infantino.

Světová federace plánuje vytvořit komerční společnost otevřenou soukromým investorům, kteří by v ní měli měli získat 20 procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89 miliard korun). Což zároveň logicky přinese větší tlak ze strany komerčních subjektů směrem k dalším turnajům organizovaným světovou federací.

Dočká se fotbal revoluce?

Už ve čtvrtek odpoledne se mimořádně sejdou členské svazy UEFA, aby o návrhu jednaly. To se týká i českých zástupců.

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