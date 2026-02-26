Fotbal jsem já, už deset let. Infantinův svět od Putina k Trumpovi. Kam teď kráčí FIFA?

Premium

Fotogalerie 105

Prezident FIFA Gianni Infantino na tiskové konferenci k fotbalovému mistrovství světa 2026. | foto: Reuters

Jiří Čihák
Svou úvodní řeč v roli šéfa světového fotbalu pojal Gianni Infantino tradičně emotivně. Dlaň přiložil k srdci a naléhavě spustil: „Vrátíme FIFA pověst, která jí náleží, a celý svět nám za to bude tleskat.“ Právě dnes uplynulo deset let. Deset let od chvíle, kdy se fotbal zdánlivě nadechnul. Deset let od chvíle, kdy Švýcar střídal Švýcara.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Temná epocha Seppa Blattera, pod jehož vedením se z největší sportovní organizace světa stala ta nejzkorumpovanější, skončila. A energický Infantino, právník a polyglot, měl za úkol ten svinčík uklidit.

„Když jsme ho zvolili prezidentem FIFA, nečekal jsem, že bude hrát až takovou roli,“ poví Rudolf Řepka, který byl v únoru 2016 coby generální sekretář FAČR u toho. „Myslel jsem, že půjde spíš fotbalovou cestou, protože jsem ho poznal jako někoho, kdo má sport opravdu rád a záleží mu na něm. Ale je tam hodně diplomacie, hrozně moc politiky, což mi nesedí. Cítím, že fotbal by měl od těchto věcí stát stranou.“

Což je romantická představa, která ale na Infantinovy vize od začátku narážela. Jednou z nejvlivnějších postav napříč světovým sportem se stal zejména proto, že autové čáry fotbalových hřišť dávno překročil.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. PanathinaikosFotbal - - 26. 2. 2026:Plzeň vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
26. 2. 18:45
  • 2.06
  • 3.32
  • 3.87
Rijeka vs. Omonia NikósieFotbal - - 26. 2. 2026:Rijeka vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
26. 2. 18:45
  • 2.12
  • 3.34
  • 3.38
Celje vs. DritaFotbal - - 26. 2. 2026:Celje vs. Drita //www.idnes.cz/sport
26. 2. 18:45
  • 1.27
  • 5.86
  • 9.26
Samsunspor vs. ŠkendijaFotbal - - 26. 2. 2026:Samsunspor vs. Škendija //www.idnes.cz/sport
26. 2. 18:45
  • 1.28
  • 5.57
  • 9.66
Fiorentina vs. BělostokFotbal - - 26. 2. 2026:Fiorentina vs. Bělostok //www.idnes.cz/sport
26. 2. 18:45
  • 1.53
  • 4.39
  • 5.42
Stuttgart vs. CelticFotbal - - 26. 2. 2026:Stuttgart vs. Celtic //www.idnes.cz/sport
26. 2. 18:45
  • 1.37
  • 5.49
  • 7.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Fotbal jsem já, už deset let. Infantinův svět od Putina k Trumpovi. Kam teď kráčí FIFA?

Premium
Prezident FIFA Gianni Infantino na tiskové konferenci k fotbalovému mistrovství...

Svou úvodní řeč v roli šéfa světového fotbalu pojal Gianni Infantino tradičně emotivně. Dlaň přiložil k srdci a naléhavě spustil: „Vrátíme FIFA pověst, která jí náleží, a celý svět nám za to bude...

26. února 2026

Real i PSG jdou dál. Atalanta dotáhla velký obrat, Juventus se zázraku jen přiblížil

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.

V Lize mistrů je známá kompletní šestnáctka osmifinalistů. Postup si po vítězství 2:1 nad Benfikou zajistil Real Madrid, obhájce z PSG posunula dál i domácí remíza 2:2 s Monakem. Pokračují také...

25. února 2026  23:39,  aktualizováno  23:46

Plzeň v Evropské lize 2026: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou ligovou fázi Evropské ligy a jejich jízda je impozantní. V osmi zápasech třikrát zvítězili a pětkrát remizovali, což jim vyneslo čtrnácté místo a postup do play off. V...

27. listopadu 2025  22:45,  aktualizováno  25. 2. 22:38

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech znovu hrají v Evropě. V Konferenční lize bojují s Lausanne o postup do osmifinále. Doma se švýcarským týmem remizovali 1:1 a nyní je čeká odveta. Program, výsledky...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  25. 2. 22:36

Červ před odvetou: Snad jsme si schovali gól na klíčový zápas. Únavu nevnímáme

Lukáš Červ na tiskové konferenci před odvetným duelem Evropské ligy proti...

V základní sestavě fotbalové Plzně nechyběl ani v jednom z předchozích devíti utkání Evropské ligy. Teď chce záložník Lukáš Červ s týmem udržet nejen dosavadní neporazitelnost v soutěži, ale v odvetě...

25. února 2026  20:36

Zbrojovka přidá pro jaro nový rozměr. S Langerem chce ovládnout střed hřiště

Podle tradice nováček do prvního zápasu v přípravě dostává v Brně kapitánskou...

Podzim si fotbalisté Zbrojovky Brno užili. První místo v druholigové tabulce, pět bodů náskoku na Táborsko a hřejivý pocit zvládnutých zápasů, které se lámaly v závěrech na jejich stranu. Po dlouhé...

25. února 2026  19:19

Senzace Bodö: Po našem zápase bych to do nich neřekl, vzpomíná kouč Houštecký

Sondre Brunstad Fet z Bodö/Glimt oslavuje vyrovnávací gól v zápase Ligy mistrů...

Při pohledu na mimořádný počin Bodö/Glimt v Lize mistrů si ve fotbalové Slavii vybaví podzimní vzájemný zápas. Remízu, která norský zázrak v konečném účtování posunula do vyřazovací fáze. „Veřejnost...

25. února 2026  17:02

Plzeň - Panathinaikos v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Rafiu Durosinmi (vlevo) a Sverrir Ingi Ingason.

Nadějný výsledek z prvního utkání (2:2) potřebují potvrdit v domácí odvetě. Plzeňští fotbalisté v boji o postup do osmifinále Konferenční ligy ve čtvrtek přivítají řecký Panathinaikos. Kdy a kde...

25. února 2026  15:58

Z umělky není nadšený nikdo. Kliment o naději na postup Sigmy i zdravotním stavu

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když se o víkendu neobjevil v ligovém utkání proti Teplicím ani mezi náhradníky, mnozí fanoušci fotbalové Olomouce zpozorněli. Absence kapitána Sigmy Jana Klimenta by byla před čtvrtečním zápasem...

25. února 2026  14:58

Budíček pro náš fotbal, varují v Itálii po blamáži Interu. Bodö je v euforii

Fotbalisté Bodö/Glimt slaví postup přes Inter Milán.

Před více než třemi měsíci na stejném stadionu norská reprezentace zvítězila 4:1. A teď schytal italský fotbal od Norů další ránu. Bodö/Glimt, senzace letošního ročníku Ligy mistrů, porazilo na San...

25. února 2026  13:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

25. února 2026  10:51

Šok v Lize mistrů. Loňský finalista Inter končí, také doma prohrál s Bodo/Glimt

Radost versus smutek. Brankář Bodo/Glimt Haikin se raduje z historického...

Minulé jaro hráli finále Ligy mistrů, teď se fotbalisté Interu Milán nepodívají ani do osmifinále. Senzačně totiž končí už v předkole play off. Nad síly Italů byl i v úterní odvetě norský celek...

24. února 2026  18:45,  aktualizováno  23:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.