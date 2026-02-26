Fotbal jsem já, už deset let. Infantinův svět od Putina k Trumpovi. Kam teď kráčí FIFA?

Temná epocha Seppa Blattera, pod jehož vedením se z největší sportovní organizace světa stala ta nejzkorumpovanější, skončila. A energický Infantino, právník a polyglot, měl za úkol ten svinčík uklidit.
„Když jsme ho zvolili prezidentem FIFA, nečekal jsem, že bude hrát až takovou roli,“ poví Rudolf Řepka, který byl v únoru 2016 coby generální sekretář FAČR u toho. „Myslel jsem, že půjde spíš fotbalovou cestou, protože jsem ho poznal jako někoho, kdo má sport opravdu rád a záleží mu na něm. Ale je tam hodně diplomacie, hrozně moc politiky, což mi nesedí. Cítím, že fotbal by měl od těchto věcí stát stranou.“
Což je romantická představa, která ale na Infantinovy vize od začátku narážela. Jednou z nejvlivnějších postav napříč světovým sportem se stal zejména proto, že autové čáry fotbalových hřišť dávno překročil.