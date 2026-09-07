Belgie nepodpoří Infantina ve volbách, kvůli zrušení Balogunova trestu na MS

Belgie požadovala vysvětlení ohledně Balogunova disciplinárního řízení. Automatický jednozápasový trest amerického útočníka za červenou kartu pozastavila FIFA poté, co prezident USA Donald Trump osobně vyzval Infantina, aby případ přehodnotil.
Balogunovi to umožnilo nastoupit proti Belgii v osmifinále mistrovství světa, které Američané prohráli.
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Belgická federace uvedla, že FIFA dosud neposkytla adekvátní odůvodnění tohoto rozhodnutí ani nevysvětlila, jak bude s podobnými případy nakládat v budoucnu.
„Můj tým v RBFA komunikoval s FIFA klidným a konstruktivním způsobem, a to jak během mistrovství světa, tak i po něm, s cílem dosáhnout objasnění Balogunova případu. Dva měsíce po těchto událostech konstatujeme, že naše otázky zůstávají stále bez odpovědi,“ uvedla šéfka belgického fotbalu Pascale Van Dammeová.
Belgie požádala FIFA, aby zařadila Balogunův případ na program příštího zasedání rady FIFA, které se bude konat 15. října.
Belgická federace se zároveň postavila, stejně jako evropská fotbalová unie UEFA, proti Infantinovu návrhu na prodej podílu z komerčních práv na mistrovství světa.