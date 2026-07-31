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Infantinův poradce rezignoval: Nepodílel jsem se na tom, jednoznačně nesouhlasím

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  12:30

Carlos Cordeiro v Oválně pracovně vedle Gianniho Infantina a Donalda Trumpa. | foto: Profimedia.cz

Jeden z nejbližších poradců předsedy mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina po zveřejnění plánů na prodej práv na světové šampionáty rezignoval. Carlos Cordeiro označil návrh za špatnou dohodu pro budoucnost fotbalu.

„Říkám to jasně: na tomto návrhu jsem se nijak nepodílel a jednoznačně s ním nesouhlasím,“ uvedl dnes Američan Cordeiro v prohlášení. „Je to špatný plán pro členské svazy FIFA, špatný plán pro fotbal a špatný plán pro dlouhodobou budoucnost tohoto sportu,“ doplnil.

FIFA v úterý zveřejnila plán na prodej podílu z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům.

KOMENTÁŘ: Kam se řítí fotbal? Infantino chce zpeněžit práva na světové turnaje

Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně 4,2 miliardy dolarů (89 miliard korun). Podle listu The Times jsou do tohoto plánu zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž Infantina pojí blízké přátelství.

„FIFA takovou dohodu nepotřebuje, v rezervách má miliardy dolarů,“ uvedl Cordeiro, bývalý předseda americké fotbalové federace US Soccer, který při přípravách letošního MS podle agentury AP často doprovázel Infantina na schůzky v Bílém domě.

Infantino v problémech. Jeho plány odmítá i asijská konfederace, neměl by tak většinu

Proti plánům FIFA se zatím otevřeně postavily tři kontinentální konfederace. Nejdále zašla UEFA, která ve čtvrtek vyhlásila bojkot světových šampionátů. „Fotbal se nikdy neměl dostat do takové pozice. Reálná možnost bojkotu mistrovství světa by měla znepokojovat každého, komu leží na srdci budoucnost našeho sportu,“ uvedla asijská konfederace AFC.

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