Buffon poprvé o nominaci syna: V Itálii by ho tížilo příjmení, Česko je skvělá šance

Sedmnáctiletý Buffon junior, útočník italské Pisy, má české kořeny po mamince, známé modelce Aleně Šeredové.

„A já nechal volbu čistě na něm,“ přesvědčoval v rozhovoru pro deník la Republicca jeho otec, ikona Juventusu a mistr světa s 176 starty v italské reprezentaci.

Když se Buffonovo jméno minulý týden objevilo v nominaci národního týmu do 18 let, byla to senzace. Trenér Václav Jílek popsal: „Cítili jsme z jeho strany skutečný zájem přijet, nebylo potřeba ho zásadně přesvědčovat. Chceme ho poznat osobně jako člověka i hráče. Teprve uvidíme, jak se jeho kariéra bude dál vyvíjet.“

Buffon se sžívá s novými spoluhráči i prostředím během přípravného kempu v jihočeském Písku, kde je s týmem od neděle. Ve středu zasáhl do neoficiálního přípravného utkání proti třetiligové rezervě Českých Budějovic.

„Sám si tuhle cestu vybral. Myslím, že v aktuální fázi kariéry je to správný krok. V italské reprezentaci by to měl kvůli svému příjmení strašně těžké. Byl by pod tlakem a dost možná by slýchal, že je v týmu jen z protekce,“ myslí si Buffon, který pracuje jako manažer u italského áčka. „Česko je pro něj skvělá příležitost a šance, jak může jako fotbalista růst s mnohem větším klidem. A až bude starší, nic mu nebrání v tom, aby nakonec italský dres přece jen oblékl.“

Fotbalisté s dvojím občanstvím mohou v mládežnických kategoriích země libovolně měnit. Že je Louis Buffon v české osmnáctce, neznamená, že za pár let nebude reprezentovat rodnou Itálii.

Jeho jméno se v sídle českého fotbalu na pražském Strahově skloňovalo posledních několik měsíců. „Už na podzim proběhlo první oťukávání, celou věc jsme řešili i přes Pavla Nedvěda s Karlem Poborským,“ přiblížil Jílek.

Buffon starší jeho slova potvrzuje: „Nedvěda i Poborského samozřejmě dobře znám, s Pavlem jsme se potkávali jako spoluhráči, s Karlem jako soupeři. K Louisovi byli oba velmi milí, aniž by ho k něčemu přemlouvali. Chtěl jsem, aby se kluk rozhodl naprosto svobodně.“

Louis Thomas se po prvním srazu s českým týmem vrátí zpátky do italské Pisy, kde v posledních týdnech poprvé nakoukl do druholigového áčka. V Česku by se mohl objevit zase v březnu, kdy je na programu další reprezentační akce, tentokrát už oficiální: osmnáctku trenéra Jílka čekají prověrky s Anglií, Portugalskem a Francií.