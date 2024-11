Ona i on na Euru? To by byl unikát. Šlajsová o zranění i vztahu na dálku

Mohou být unikátní partnerskou dvojicí, která se v roce 2025 zúčastní fotbalového mistrovství Evropy. Sejk, útočník české jedenadvacítky, už má postup v kapse, jeho milá o něj nyní zabojuje. V cestě stojí poslední překážka: Portugalsko. V sobotu v Portu, v úterý v Teplicích.

V létě jste porazily 2:1 Španělky, mistryně světa. Dokázaly jste si, že na silné týmy můžete vyzrát?

Vyhovují nám zápasy, v nichž jsme podceňované. I se Slavií jsme loni remizovaly s Olympiquem Lyon. Takže mi nevadí, že jsme v baráži chytly Portugalky, nejtěžšího možného soupeře. Sice byly loni na mistrovství světa, ale my si na ně věříme. Všechny jsme nastavené tak, že to prostě zvládneme.

Postup na Euro by českému ženskému fotbalu pomohl, že?

A jak! Celkově ve vnímání veřejnosti. Třeba by si pak lidé k ženskému fotbalu našli cestu. Navíc pro spoustu spoluhráček to může být poslední možnost dostat se na mistrovství Evropy. Jsem ráda, že jsem se stihla uzdravit a můžu holkám na hřišti pomoct. To zranění z července proti Dánsku mi docela překazilo plány.

Gabriela Šlajsová v zápase se Španělskem

Hned jste věděla, že je zle?

Druhý den jsem nemohla došlápnout, ale pořád jsem doufala, že jsou vazy v kotníku jen natržené. Nakonec se potvrdila horší varianta. Ve hře byla i operace, ale nakonec jsme se domluvili, že to vyřešíme jen posilováním, a pokud se trable s kotníkem budou vracet, půjdu na operaci na konci sezony.

Jaké byly tři měsíce bez fotbalu?

Snášela jsem to špatně. I slzičky proběhly. Začalo kolečko, které žádný sportovec nechce: doktoři, fyzioterapeuti, posilovna. Navíc jsem večer přicházela do prázdného bytu, protože Venda hrál v Polsku. Dělala jsem všechno pro to, abych se vrátila na hřiště na nejdůležitější zápasy sezony – derby a play off Ligy mistryň s Galatasaray. Ani jedno nevyšlo, oba zápasy jsem sledovala mimo hřiště.

A oba pro vás dopadly špatně. Do Ligy mistryň jste nepostoupily, derby se Spartou prohrály 1:5.

A já na to jen koukala a nemohla pomoct. Ve Slavii máme obměněný kádr, nového trenéra, nebyla jsem si jistá ani svou pozicí v týmu. Budu po zranění hrát? Nepřijdu o místo v sestavě? Bylo těžší vybudovat si svou pozici zpět. Byla jsem vděčná, že jsem po zranění dostala možnost jet na repre sraz. Herně i psychicky mi to pomohlo. Je pro mě důležité cítit důvěru. A od té doby hraju pravidelně i v klubu.

Zároveň vypomáháte ve Slavii i s marketingem. Co to obnáší?

Nedávno jsme třeba vymýšleli vánoční focení. Snaží se mě zapojit do všech sfér marketingu, uvidí se, co mě chytne nejvíc. Baví mě to, našla jsem se. I když jsem vystudovala pedagogickou školu, vidím se spíš v marketingu než v učitelství. Navíc jestli budu časem žít s Vendou někde v zahraničí a starat se o dítě, můžu se věnovat marketingu i na dálku.

O mateřství už tedy přemýšlíte?

Určitě. Chci být mladá maminka, mateřství nechci odkládat, máme na to s partnerem stejný názor. K dětem jsem vždycky měla blízko. Loni jsem i učila v jedné pražské soukromé školce, fajn strávený rok, navíc jsem přišla na jiné myšlenky a trochu zahnala stesk. Víte, byli jsme zvyklí být spolu denně, a teď? Nejhorší jsou ta loučení, kdy já zůstávám v Praze a on jede do Lubinu.

Budete to nějak řešit?

Uvidíme, jak to dopadne, oběma nám končí smlouvy v létě.

Předpokládám, že jste byla partnerovi fandit na baráži o Euro v Hradci Králové.

To byla euforie. Dorazili jsme s celou jeho rodinou, i moje mamka přijela. On byl po zápase naměkko. Už před ním mi říkal: Gábi, já budu plakat, ať to dopadne jakkoli. Naštěstí to byly slzy štěstí.