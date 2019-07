Červená, pláč, titul. Jesus strčil do monitoru, pak litoval: Mám se co učit

Možná se obával, co se ještě během zbývající dvacetiminutovky může stát. Brazílie vedla nad Peru 2:1, když útočník Manchesteru City za úder loktem uviděl druhou žlutou kartu.



Co kdyby soupeř v závěru vyrovnal?

Co kdyby Brazílie poslední krok na domácím šampionátu nezvládla?

Rekordman Alves: 40. trofej! Brazilský kapitán Dani Alves získal 40. trofej v kariéře a navíc byl vyhlášen nejlepším hráčem celého mistrovství. Šestatřicetiletý obránce doufá, že si výkony řekl o nové angažmá, protože mu nedávno skončila smlouva s Paris St. Germain. „Teď už si asi za reprezentaci moc nezahraji, když nemám klub. Mohli byste mi nějaký najít?“ žertoval bývalý hráč Sevilly, Barcelony nebo Juventusu. „Někoho možná moje výkony překvapily, ale mě ne. Když respektujete svou práci a staráte se o sebe, tak je snadné se udržovat ve formě, dodal.

Jesus, který předtím výrazně pomohl k semifinálovému skalpu Argentiny a ve finále před červenou zapsal gól i asistenci, by byl náhle z hrdiny vyvrhelem. Už zase!

Tvrdou, možná až nepatřičnou kritiku snášel už po loňském mistrovství světa v Rusku, kde do všech pěti zápasů nastoupil v základní sestavě a nedal ani gól. Brazilci vypadli ve čtvrtfinále s Belgií.

„Z toho neúspěchu jsem si hodně vzal, psychicky jsem zesílil,“ vysvětloval talentovaný útočník. „Ale co jsem předvedl po červené kartě ve finále, bylo zbytečné. Vím to a pořád se mám co učit.“

Emoce z něj tryskaly.

Nejdřív jako by rozhodnutí chilského sudího Roberta Tobara vůbec nechtěl uvěřit. Vzápětí po něm startoval, nakopl lahev s vodou, vší silou udeřil přístřešek u laviček i za ní schovaný monitor, který přítomní pořadatelé zachytili. Cítil křivdu, plakal.

A přece mohl zanedlouho se spoluhráči, již zlatý zápas i v oslabení dovedli k vítězství a ještě přidali třetí gól, slavit.



On, který k devátému brazilskému vítězství na jihoamerickém šampionátu přispěl dvěma góly a dvěma asistencemi.

„Neřekl bych ale, že bych se tím vykoupil za nepovedené mistrovství světa,“ řekl dvaadvacetiletý Jesus.

Rozhodně se mu však v neděli večer ulevilo.