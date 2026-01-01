Vláda Gabonu rozprášila reprezentaci, bývalou hvězdu Arsenalu vyloučila

Gabonská vláda po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po středeční porážce 2:3 s Pobřežím slonoviny vystoupil v televizi ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula a oznámil odvolání trenéra Thierryho Mouyoumy a vyloučení bývalého útočníka Barcelony či Arsenalu Pierra-Emericka Aubameyanga z národního mužstva.

Pierre-Emerick Aubameyang

Stejně podle agentury Reuters dopadl obránce Bruno Ecuele Manga. Ostatní hráči byli vyřazeni dočasně.

Gabon, který už neměl po úvodních dvou porážkách šanci na postup, v závěrečném utkání skupiny F nad Pobřežím slonoviny vedl rychle 2:0. Úvodním gólem se o to zasloužil bývalý hráč pražské Sparty Guélor Kanga. Obhájci titulu ale zápas otočili a zvítězili 3:2. Gabon, který předtím podlehl Kamerunu a Mosambiku, tak skončil bez bodu.

Aubameyang ani Ecuele-Manga ve středu nenastoupili. Šestatřicetiletý útočník Marseille, který na turnaji hrál s poraněným stehnem, se už před zápasem vrátil do Francie. Podle kouče v úvodních dvou zápasech přemáhal bolest. „Myslím, že tým má mnohem hlubší problémy, než jsem já,“ reagoval Aubameyang na instagramu na rozhodnutí vlády.

Podle médií pro něj mistrovství Afriky bylo tak jako tak loučením s reprezentací, stejně jako v případě o rok staršího Ecuele-Mangy, který je se 118 starty národním rekordmanem. Aubameyang je zase nejlepším střelcem Gabonu se 40 góly.

Rozpuštění národního týmu bývalo v Africe běžnou reakcí na neuspokojivé výsledky, ale od té doby, co FIFA zaujala tvrdý postoj proti vměšování vlády do chodu fotbalových asociací, se to stává jen zřídka.

Gabon startoval na mistrovství Afriky po čtyřech letech. Na minulý šampionát se nekvalifikoval.

