Zase mohou reprezentovat. Nový ministr v Gabonu zrušil odvolání hvězd i trenéra

Autor: ,
  17:43
Aubameyang může opět reprezentovat Gabon. Na začátku roku vláda africké země po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po porážce s Pobřežím slonoviny vystoupil v televizi tehdejší ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula a oznámil odvolání trenéra Thierryho Mouyoumy a vyloučení bývalého útočníka Barcelony či Arsenalu Pierra-Emericka Aubameyanga z národního mužstva. Země má ovšem nyní nového ministra sportu, který suspendaci odvolal.

SALTO. Tradiční oslava Pierre-Emericka Aubameyanga, fotbalisty Chelsea. | foto: AP

Nový gabonský ministr sportu Paul Ulrich Kessany se funkce ujal teprve před pár dny. Zrušení suspendace odůvodnil nutností dodržet všechny termíny a vyzval národní svaz, aby našel nového trenéra. Kvalifikace na příští africký šampionát začne 23. března.

Kessanyho předchůdce Simplice-Désiré Mamboula tým rozmetal na Nový rok poté, co Gabon na turnaji v Maroku prohrál i třetí zápas ve skupině a skončil bez bodu. Kvůli „ostudnému vystoupení“ odvolal trenéra Thierryho Mouyoumu a vyloučil z mužstva bývalého útočníka Barcelony, Dortmundu či Arsenalu Pierra-Emericka Aubameyanga a Bruna Ecuele Mangu. Kessany zrušil všechna vyloučení.

Vláda Gabonu rozprášila reprezentaci, bývalou hvězdu Arsenalu vyloučila

Gabon na šampionátu podlehl Kamerunu, Mosambiku a Pobřeží slonoviny. Aubameyang ani Ecuele Manga v závěrečném utkání nenastoupili. Šestatřicetiletý útočník Aubameyang, který na turnaji hrál s poraněným stehnem, se už před zápasem vrátil do Francie, kde působí v Marseille.

Podle médií pro něj mistrovství Afriky bylo tak jako tak loučením s reprezentací, stejně jako v případě o rok staršího Ecuele Mangy, který je se 118 starty národním rekordmanem. Aubameyang je zase nejlepším střelcem Gabonu se 40 góly.

