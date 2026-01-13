Nový gabonský ministr sportu Paul Ulrich Kessany se funkce ujal teprve před pár dny. Zrušení suspendace odůvodnil nutností dodržet všechny termíny a vyzval národní svaz, aby našel nového trenéra. Kvalifikace na příští africký šampionát začne 23. března.
Kessanyho předchůdce Simplice-Désiré Mamboula tým rozmetal na Nový rok poté, co Gabon na turnaji v Maroku prohrál i třetí zápas ve skupině a skončil bez bodu. Kvůli „ostudnému vystoupení“ odvolal trenéra Thierryho Mouyoumu a vyloučil z mužstva bývalého útočníka Barcelony, Dortmundu či Arsenalu Pierra-Emericka Aubameyanga a Bruna Ecuele Mangu. Kessany zrušil všechna vyloučení.
Gabon na šampionátu podlehl Kamerunu, Mosambiku a Pobřeží slonoviny. Aubameyang ani Ecuele Manga v závěrečném utkání nenastoupili. Šestatřicetiletý útočník Aubameyang, který na turnaji hrál s poraněným stehnem, se už před zápasem vrátil do Francie, kde působí v Marseille.
Podle médií pro něj mistrovství Afriky bylo tak jako tak loučením s reprezentací, stejně jako v případě o rok staršího Ecuele Mangy, který je se 118 starty národním rekordmanem. Aubameyang je zase nejlepším střelcem Gabonu se 40 góly.