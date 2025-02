Kontroverzní funkcionář Vaňkát je zpět: Za Pelty a Berbra fungoval fotbal lépe

Druhý kandidát Froněk: Jsem protiváhou temných sil Původně kandidovat nechtěl, když se ale Jan Richter rozhodl, že pozici předsedy chomutovského fotbalového svazu obhajovat nebude, cítil Josef Froněk povinnost vytvořit opozici ke Zdeňku Vaňkátovi, potrestanému v korupční kauze Berbr. „Hledali jsme protiváhu k těm temným silám a řada lidí se bála, měli strach postavit se panu Vaňkátovi. Tak jsem do toho šel já,“ vysvětluje důvody své kandidatury současný místopředseda Froněk. Souboj s Vaňkátem, Berbrovým sympatizantem, bere jako střet starých a nových časů. „Můžeme to tak říct. Chceme, aby se fotbal vyvíjel dál, udělat tlustou čáru za historií a za směrem pana Berbra. A pan Vaňkát do toho samozřejmě spadá. Určitě to je důvod, kvůli kterému kandiduji,“ neskrývá Vaňkátův vyzyvatel. Nedělá si iluze, že by se skupina lidí kolem někdejšího místopředsedy fotbalové asociace Berbra, nepravomocně odsouzeného za zpronevěru, dál nesnažila tahat za nitky ve fotbalovém prostředí. „Klan rozhodčích, co řídil, pořád nějakým způsobem funguje. Je to komunita, ti lidé se najednou spolu bavit nepřestanou, což je logické,“ zamýšlí se. Celkově je ale podle Froňka fotbal vnímaný mnohem lépe než za časů Berbra. „Vidíme to i v okrese, kde se navyšuje počet mládežnických družstev, víc dětí má o fotbal zájem. Jeho obraz se změnil, rodiče zase mají důvěru ve fotbal a děti ho hrají. Vyčištění fotbalu od těchto sil tomu pomohlo, což chceme udržet,“ přeje si předseda Spartaku Perštejn. Z poslední doby nemá zprávy, že by se na Chomutovsku hrály nějaké podezřelé zápasy. „Na našem okrese to určitě čisté je, hrají to kluci, co si udělají žízeň, dají si pivko a jdou domů. Ale za všechny asi ruku do ohně dávat nemůžu.“ Chomutov, 12. 07. 2024, kvalifikace mistrovství Evropy žen ve fotbale Česko - Španělsko. Prosklení tribuny se siluetami ptáků. Froněk nekandiduje s převratnými novinkami, většina věcí už prý funguje. „Podporujeme kluby a mládež, nabízíme metodické vedení. Spíš je otázka, jestli to funguje dostatečně dobře. Já bych se chtěl víc soustředit na kvalitu, víc vyjíždět ke klubům, být jim nablízku. Systémy máme, spíš jde o to, jestli jsou dobře aplikované.“ S Vaňkátem by se Froněk nejspíš shodl na celkovém směřování fotbalu. „Asi oba chceme, aby fungovala mládež a komunikace s kluby, spíš máme jiný pohled na tu šedou zónu,“ tvrdí. Naděje na zvolení vidí 50 na 50. „Je to tajná volba, uvidíme. Určitě nejsem bez šance, nebude to 0:26. Ale jak to dopadne, to se dozvíme až v pátek.“