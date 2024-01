Franz o Franzovi a další reakce na skon Císaře: Byl výjimečný, bolí to

Výběr reakcí na úmrtí Franze Beckenbauera Gianni Infantino (prezident FIFA): „Franz Beckenbauer je legendou německého a světového fotbalu, navzdory úspěchům a triumfům a své popularitě zůstal ‚Císař‘ vždy skromný a nohama na zemi. V roce 1974 se stal prvním kapitánem, který pozvedl současnou trofej pro mistra světa, a zopakoval to jako trenér v roce 1990. Jeho úmrtí je bolestná ztráta pro německý a světový fotbal. Opravdu skvělý člověk, přítel fotbalu, šampion a skutečná legenda, drahý Franz nikdy nebude zapomenut.“ Aleksander Čeferin (prezident UEFA): „Svět fotbalu truchlí kvůli ztrátě legendárního Císaře. Jeho jedinečná univerzálnost, elegantní přechod mezi obranou a zálohou, dokonalá kontrola míče a vizionářský styl přetvořily způsob, jakým se v jeho éře hrál fotbal. Beckenbauerův odkaz coby jednoho z velikánů fotbalové historie se nedá zpochybnit. Sbohem skutečné legendě!“ Thomas Bach (prezident MOV): „S velkým smutkem jsem se dozvěděl o úmrtí Franze Beckenbauera. Byl legendou celého sportu, nejen fotbalu. Pro mě osobně byl více než čtyři desetiletí blízkým a loajálním přítelem, člověkem, na kterého se můžete vždy spolehnout.“ UIi Hoeness (mistr světa z roku 1974): „Franz Beckenbauer je největší osobnost, jakou kdy Bayern Mnichov měl. Jako hráč, trenér, prezident, člověk: nezapomenutelný. Nikdo se mu nikdy nevyrovná. Byl to můj přítel, jedinečný souputník - a dar pro nás všechny. Milý Franzi, odpočívej v pokoji.“ Michel Platini (trojnásobný držitel Zlatého míče): „Císař odešel: představoval eleganci, laskavost a přátelství. Provázel mě životem hodně dlouho. Přivedl mě k fotbalu jako Pelé, Cruijff nebo Charlton. Byl pro mě ztělesněním vysoké úrovně - na hřišti i mimo něj.“ Wolfgang Overath (mistr světa z roku 1974): „Jsem z toho hotový. Nedochází mi, že tu už není. Nebyl jen tím největším, kterého jsme v německém fotbale měli a kdy budeme mít, ale také to byl fajn chlap. Všechny převyšoval, ale přesto zůstával nohama na zemi. Ještě před třemi měsíci mi telefonoval k narozeninám se vší silou, kterou ještě měl.“ Andreas Brehme (mistr světa z roku 1990): „Tehdy jsme se stali mistry světa díky Franzovi. Držel tým pevně v rukou a měli jsme před ním obrovský respekt, před tím, co všechno dokázal už jako hráč. My všichni mu vděčíme za velmi, velmi mnoho. Celý německý fotbal mu vděčí za velmi, velmi mnoho. Nejen za dva mistrovské tituly, ale i za MS 2006.“ Berti Vogts (mistr světa z roku 1974): „Německo ztratilo nejlepšího fotbalistu, jakého kdy mělo, a nejlepšího na světě kromě Pelého. Je mi velmi smutno, že se musíme rozloučit tak brzy. Hráli jsme spolu už v reprezentaci do 18 let, v národním týmu, byli jsme spolu na mistrovstvích světa. Byl jsem stále v kontaktu s jeho rodinou. Chybějí mi slova.“