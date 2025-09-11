Asi už nezjistíme, kdo a kdy mu tu přiléhavou přezdívku vlastně vymyslel. Možná vážně vznikla, když ho na začátku kariéry ve Vídni vyfotili vedle sochy rakouského císaře Františka Josefa I.
Nebo snad když si novináři všimli jeho nápadné podoby s králem Ludvíkem II. Bavorským.
A třeba se na něj nalepila po finále německého poháru, kdy vymazal ze hřiště nebezpečného útočníka Libudu, kterému se říkalo Vestfálský král.
Je to vlastně fuk.
Když na začátku loňského roku přilétla zpráva, že ho přemohla Parkinsonova choroba, byl to pro leckoho šok. Beckenbauer byl přece vždycky fit, svěží, plný energie.
Ve čtvrtek 11. září by slavil osmdesátku a sluší se připomenout, čím vším byl výjimečný.
Zaprvé: hodně toho vyhrál.
Zlato ze světového šampionátu bral jako hráč i trenér. Německému týmu v sedmdesátých letech šéfoval s kapitánskou páskou i na vítězném mistrovství Evropy. Dvakrát získal Zlatý míč, dvakrát byl v hlasování druhý a jednou třetí, čemuž se nikdy žádný obránce ani nepřiblížil.
Přičtěte tituly s Bayernem, Pohár mistrů, Pohár vítězů pohárů a trenérské úspěchy: vyhrál Pohár UEFA, ve Francii titul s Marseille, s reprezentací posbíral tři cenné medaile. Úkaz!
Zadruhé: měnil fotbal za pochodu.
Tak dlouho mu trenéři hledali správnou pozici, až si novou roli vymyslel sám. Když ho v Bayernu kouč Zlatko Čajkovski poprvé ze zálohy stáhl na post posledního, dostal rozkaz: „Zůstaň vzadu a hlídej.“
Beckenbauer si ho vyložil po svém. Hlídal, ale při první příležitosti pelášil s míčem vpřed. Kdo ví, jestli přesně věděl, co dělá, nebo se zkrátka vzadu jen nudil. Nebavilo ho odkopávat a čistit, potřeboval vymýšlet, tvořit, překonávat řady. Rozmetal zažitá pravidla.
Kdo to kdy slyšel, aby obránce útočil? „Pozor, Franz nebyl obránce, ale dirigent,“ vystihl Franco Baresi, italská legenda.
Už v sedmdesátých letech se říkalo, že Beckenbauer hraje fotbal roku 2000 a něco na tom bylo. Skutečně až do přelomu milénia Němci vytrvale lpěli na systému s jeho rolí libera, teprve pak si uvědomili, že nového Franze nikdy nenajdou a musí to zkusit jinak.
|
OBRAZEM: Díky, Franzi. Loučení s Beckenbauerem viděl i německý prezident
Zatřetí: šel příkladem.
S kapitánskou páskou na ruce se snad narodil, vždycky vystupoval jako velký boss. Nepřekvapilo, když Bayernu začal šéfovat coby prezident, ani když se stal místopředsedou svazu. Úctu k němu měli všichni: spoluhráči, soupeři, trenéři, fanoušci, novináři. Přitom si nemusel respekt budovat uměle a už vůbec ne drsňáckým vystupováním na hřišti. Věřili byste, že za 582 zápasů v dresu Bayernu nikdy nedostal červenou kartu? A pozor, žlutou mu rozhodčí ukázali jen čtyřikrát!
Mazaně četl hru a soupeře předskakoval, takže se úspěšně vyhýbal bolavým soubojům. Ale když už schytal ránu, nikdy nefňukal. V semifinále mistrovství světa v roce 1970 odskákal faul italského obránce Facchettiho vykloubeným ramenem a zlomenou klíční kostí, ale slézt ze hřiště? Neexistuje! Němci už měli vystřídáno, takže si nechal pochroumanou ruku několikrát zabandážovat a šup zpátky na plac.
Začtvrté: zůstal svůj.
Miloval výzvy, proto dohrával kariéru v Americe, kam ho nalákal Pelé, nejslavnější ze soupeřů. Když mu radili, aby přihrával placírkou, schválně začal používat šajtli, vnější stranu nohy. V soukromí si užíval, přelétával ze vztahu do vztahu, zplodil pět dětí, přesto si udržel image distingovaného gentlemana. Rád si zahrál golf a rozbalit to uměl i jako muzikant: v šedesátých letech dokonce nazpíval singl, který bodoval v hitparádách.
Jo, tenhle Císař toho stihl dost.
Tak všechno nejlepší tam nahoru.