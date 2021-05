Velká čistka ve fotbale by byla jen pohodlným řešením, míní kandidát Jura

V červnových volbách nového vedení Fotbalové asociace České republiky kandiduje František Jura na post místopředsedy za Moravu a z pozice primátora Prostějova bude na zastupitelstvu obhajovat plán dobudování stadionu Za Místním nádražím.

Který z těchto zápasů bude důležitější?

Nechci to srovnávat. Fotbalovou terminologií jde o dvě rozdílné soutěže. Ve volbách dávám k dispozici své dosavadní zkušenosti a delegáti rozhodnou, jestli přijmou mé představy o fungování asociace. Při rozhodování o úpravách stadionu jde o budoucnost fotbalu v našem městě. O to, jestli budeme mít důstojný stánek, který odpovídá velikosti Prostějova a potřebám fotbalistů všech věkových kategorií a jejich příznivcům.

Čím chcete oslovit účastníky valné hromady Fotbalové asociace při kandidatuře na místopředsedu za Moravu?

Nabízím své zkušenosti a také přímý pohled na fotbal. Dlouho jsem hrál, trénoval od žáků až po muže a také jako funkcionář jsem začal od píky. Myslím, že mám co nabídnout. Fotbal není tak složitý, jak někteří lidé prezentují. Potřebuje, aby jeho zástupci více komunikovali a zvýšili jeho důvěryhodnost. Když bude stát na těchto základech, bude fungovat.

Valná hromada FAČR Kdo kandiduje za Moravu O post místopředsedy za Moravu do výkonného výboru před valnou hromadou Fotbalové asociace ČR, která se uskuteční 3. června v Nymburce, se uchází čtyři kandidáti. František Jura. Šéf druholigového Prostějova, bývalý trenér a současný prostějovský primátor. Václav Salač. Podnikatel a předseda oddílu TJ Heršpice z III. třídy Vyškov. „Čím horší je to žumpa, tím je to zajímavější pro mě. Chci fotbal změnit k lepšímu,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES. Jiří Šidliák. Právník, kterého na místopředsedu navrhly hned tři krajské fotbalové svazy - Jihomoravský, Olomoucký a Vysočina. Zdeněk Zlámal. Současný místopředseda. Majitel stavební firmy Rovina a fotbalových klubů Hulína a Kroměříže. Bratr brankářské legendy Slavie Bobbyho Zlámala a otec gólmana Zdeňka Zlámala.

Ve fotbale se nekomunikuje? Přestřelky mezi funkcionáři nebo kluby jsou často výživné...

Mám na mysli komunikaci stejným směrem. Stále vnímám vnitřní problémy mezi českou a moravskou stranou asociace. Ale neexistuje přece moravský a český fotbal. Ten je jenom jeden, na to bychom všichni měli myslet. Jde o to, jestli příkopy vykopané mezi komorami v předchozích letech prohloubíme, nebo zaházíme. Já jsem pro zaházení. Kdo má stejný názor, podpoří mě.

Fotbal u veřejnosti ztratil kredit. Lze jeho obraz po tolika kauzách vůbec vylepšit?

Ten se vylepšit musí, aby přežil. Máme největší členskou základnu ze všech sportů, dotační peníze od státu tomu neodpovídají. Je to důsledek ztráty důvěryhodnosti v posledních letech. Důvěra je křehká věc. Rychle o ni přijdete, těžce se získává zpět. Bude to těžká práce, kterou hnutí musí podstoupit, jinak bude mít fotbal velké problémy.

Jaké konkrétní kroky musí fotbal udělat, aby se očistil?

Jednotlivé fáze přece probíhají. Jen je třeba vydržet, až se všechny věci z nedávné minulosti došetří. Kdo selhal, musí být potrestaný. Odstavený, aby už se podobné věci nemohly opakovat.

Takže pomůže jen velká čistka?

To je hodně nebezpečný názor. Je řada funkcionářů na okresní a krajské úrovni, kteří vždy pracovali dobře, do ničeho se nenamočili. Pomáhali fotbalu ve svém volném čase. Teď by měli skončit, protože to dělají třicet let? S tím ať na mě nikdo nechodí, s něčím takovým nemůžu souhlasit. Velká čistka by byla jen pohodlným řešením, ne dobrým. Je třeba najít a vyřadit škůdce. Jistě, je to hodně práce, ale pokud má být fotbal a jeho prostředí férové, musí se podstoupit. Pokud by se jen sekaly hlavy, k žádné změně nedojde.

S razantní obrodou, prezentovanou Fotbalovou evolucí, tedy nesouhlasíte?

Ale tak to vůbec není. Fotbalová evoluce je dobrá věc. Nový vítr, který zčeří hladinu. To je jedině dobře. Jen chci spravedlnost. Když to otočím, kde je psáno, že všichni noví lidé, kteří chtějí vstoupit do fotbalu nemají nějaké své postranní osobní zájmy? To není osočování, jen upravená verze pohledu, že kdo byl ve fotbale třicet let, musí být špatný. Rozhodovat ale mají činy a ne řeči.

Fotbal si cestu vybere na valné hromadě, vás ještě před prázdninami čeká při jednání prostějovského zastupitelstva prosazování výrazné přestavby fotbalového stadionu. Budete úspěšný?

Věřím, že ano. Současný stadion se stavěl jako součást regenerace celého prostoru sídliště a nepočítalo se s tím, že se na něm bude hrát profesionální soutěž. Fotbalisté, příznivci i všichni občané si zaslouží lepší podmínky. Umělé osvětlení nebo vyhřívaný trávník budou brzy podmínkou pro start ve druhé lize. Minimálně takovou soutěž si město velikosti Prostějova zaslouží.

Odpůrci argumentují, že z pozice primátora prosazujete zájmy klubu, kde jste předsedou.

Takové názory absolutně odmítám. Jako primátor se snažím dělat pro občany maximum. Jsem patriot přesvědčený o tom, že odpovídající stadion si Prostějov zaslouží. Nejsme přece žádné provinční městečko. Věřím, že stadionu bude.

Fotbal tedy neupřednostňujete?

Nejsem blázen. Každé mé rozhodnutí je pod veřejnou kontrolou, takže nějaké protěžování klubu, v němž jsem předsedou, nepřichází do úvahy. A představy, že až jednou nebudu primátor, tak si nový stadion odstěhuji na zahradu, jsou úplně zcestné.