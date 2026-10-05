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Zidane měl šťastnou ruku. Náhradníci zařídili Francii triumf 4:1 nad Belgií

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  23:21
Francouzský gólman Guillaume Restes se chystá k zákroku proti Belgii.

Francouzský gólman Guillaume Restes se chystá k zákroku proti Belgii. | foto: AP

Belgický záložník Roméo Lavia uklidňuje spoluhráče.
Švédský útočník Viktor Gyökeres se raduje z gólu proti Rumunsku.
Francouzští fanoušci podporují svůj tým v Lize národů.
Italský obránce Riccardo Calafiori se raduje z vítězství nad Tureckem.
6 fotografií
Francouzští fotbalisté zvítězili v Lize národů v Saint-Denis nad Belgií 4:1, přestože ještě čtvrthodiny před koncem prohrávali. Po čtyřech kolech vedou skupinu A1 o tři body před Itálií, která v souběžně hraném utkání v Boloni zdolala Turecko 3:1.

Francouzi svého souseda porazili šestkrát po sobě, naposledy vyhráli před týdnem v Bruselu 1:0, ale tentokrát dlouho hledali klíč k soupeřově obraně. Možná i proto, že trenér Zinédine Zidane po remíze s Itálií vyměnil téměř celou základní jedenáctku, místo si udržel jen útočník Dembélé. První šanci v dresu s trikolorou dostali dvacetiletý stoper Yoro z Manchesteru United a o rok starší brankář Restes z Toulouse.

Na druhé straně si odbyl premiéru gólman Vandevoordt z Lipska. Belgičanům se rozpadla středová řada, v níž pro žluté karty chyběli Tielemans a De Bruyne. Přesto úspěšně vzdorovali a ve 33. minutě využili ojedinělou šanci. Lukébakio ve středovém kruhu převzal míč a za zkoprnělými francouzskými zadáky ho dovezl až do sítě.

Po hodině hry začal Zidane posílat na trávník své trumfy a náhradníci zařídili obrat. Doué se třináct minut před koncem otočil s míčem před šestnáctkou a namířil do branky. Za čtyři minuty ho napodobil Cherki a další střídající hráč Olise výhru zpečetil dvěma góly.

Belgický záložník Roméo Lavia uklidňuje spoluhráče.

Turci ještě nad Itálií nikdy nezvítězili, přestože měli už čtrnáct pokusů. Před týdnem doma v Burse prohráli 1:4, když třikrát inkasovali už během první půlhodiny. V Boloni začali zostra, domácí dvakrát zachránil brankář Donnarumma a z hlediště se začal ozývat pískot.

Ale hned první střela na tureckou branku skončila v síti. Scamaccovu hlavičku sice ještě jeden z obránců zblokoval, ale útočník z Bergama míč nohou pohotově dorazil. Hosté i bez distancovaných opor Gülera a Yilmaze a zraněného kapitána Calhanoglua dokázali vyrovnat. Po hodině hry zakončil podařenou kombinaci Simsir. Jenže už za tři minuty si vzali Italové vedení zpět, když po Barellově přímém kopu hlavičkoval Calafiori a Pio Esposito výhru dovršil.

Vincenzo Montella, který vede Turky, proti svým krajanům recept nenašel a je stále pod větším tlakem. Po nevydařeném mistrovství světa si jeho svěřenci nezlepšili bilanci ani v Lize národů, kde prohráli i čtvrtý zápas.

Skupinu B2 vede Severní Irsko, které ani napočtvrté nedostalo gól, ale proti poslední Gruzii ho v Belfastu ani nedalo. Nejblíž k tomu měl šest minut před koncem Price, jenže neproměnil penaltu. Gruzie prohrála první vzájemný zápas doma 0:1 gólem v deváté minutě nastavení, což stálo místo francouzského trenéra Willyho Sagnola. Jeho nástupce Ramaz Svanadze má sice už dva body, ale na gól jeho tým stále čeká.

Denia o chvále: Zapomeňte na Španělsko, hrajeme jako Češi. Souček? Čekáme na něj

Ukrajina si za svůj domácí azyl vybrala Trnavu a po porážce 0:3 se Severním Irskem tam podlehla Maďarsku 1:2. Ukrajinci měli zpočátku blíž k vítězství, ale Očeretkovu střelu zastavilo břevno. Milan Tóth otevřel skóre svým prvním gólem v reprezentaci, Jaremčuk sice srovnal, ale poslední slovo měl pět minut před koncem Csinger.

Ve skupině B4 vyhrálo Švédsko v Bukurešti nad Rumunskem 1:0. Švédský tým sice postihly zdravotní problémy, kvůli nimž někteří hráči opustili výpravu a ani další nebyli zcela fit. Ale Gyökeres se zastavit nedal a v první čtvrthodině našel cestu do sítě, stejně jako ve všech třech předchozích zápasech. Rumunský trenér Gheorghe Hagi nemá důvod k optimismu, jeho svěřenci prohráli všechny čtyři zápasy a obdrželi v nich celkem 13 branek.

Švédský útočník Viktor Gyökeres se raduje z gólu proti Rumunsku.

Bosna a Hercegovina v záloze s plzeňským Memičem po bezbrankové remíze v úvodu soutěže ve Varšavě zdolala doma Polsko 1:0. Domácí nastoupili už bez čtyřicetiletého rekordmana Džeka, který v pátek ukončil reprezentační kariéru po 152 zápasech. Jen o dva roky mladší Polák Lewandowski evidentně končit nehodlá, o čemž svědčí páteční hattrick proti Rumunsku, ale tentokrát chyběl kvůli žlutým kartám. Dlouho to vypadalo na další 0:0, ale Bašičova penalta vynesla tři body domácím.

Ve skupině C3 fotbalisté Černé Hory po třech výhrách poprvé ztratili body domácí bezbrankovou remízou s Arménií v Podgorici. Jejich náskok se tak zmenšil na tři body. Kypr doma v Nikósii dlouho prohrával s Lotyšskem po sólu Daškevičse z vlastní poloviny, Kosti ale využil nepovedenou malou domů a vyrovnal. V nastavení pak vstřelil vítězný gól domácích Edwards, který hrával za anglické juniorské výběry a teprve v září dostal kyperský pas.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 1 5. 10. 2026 20:45
Francie Francie : Belgie Belgie 4:1 (0:1)
Góly:
77. Doué
81. Cherki
88. Olise
90+1. Olise
Góly:
35. Lukébakio
Sestavy:
Restes – Koundé, Yoro, Lacroix, Diouf – Akliouche (60. Cherki), Koné (61. Da Cunha), Camavinga (88. Rabiot) – Dembélé (C) (60. Olise), Lepaul, Barcola (72. Doué).
Sestavy:
Vandevoordt – Castagne, Ngoy, Mechele, Seys – Raskin, Lavia (87. Keita), Vanaken (87. Trossard) – Lukébakio (70. Godts), Lukaku (C) (70. De Ketelaere), Moreira (87. Openda).
Náhradníci:
Maignan, Butez – Kalulu, Truffert.
Náhradníci:
Lammens, Penders – Debast, Theate, De Cuyper, Sabbe, Fernandez-Pardo.
Žluté karty:
69. Lacroix
Žluté karty:
57. Lavia, 75. Seys

Rozhodčí: Nicholas Walsh (SCO). Asistenti: Francis Connor (SCO), Daniel McFarlane (SCO). Čtvrtý rozhodčí: Donald Robertson (SCO). VAR: Andrew Dallas (SCO). AVAR: Steven McLean (SCO)

Počet diváků: 75389

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 1 5. 10. 2026 20:45
Itálie Itálie : Turecko Turecko 3:1 (1:0)
Góly:
26. Scamacca
64. Calafiori
87. P. Esposito
Góly:
61. Şimşir
Sestavy:
Donnarumma (C) – Di Lorenzo (55. Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri (55. Calafiori) – Barella (70. Tonali), Romano, Doumbia – Vergara (84. Frattesi), Scamacca (55. P. Esposito), Maldini.
Sestavy:
Çakır – Çelik (C), Kabak, Bardakcı – Kadıoğlu (88. Aydın), Yüksek (79. Aktürkoğlu), Özcan, Elmalı – Kahveci (70. Elmaz), Şimşir (70. Fakılı) – Akgün (88. Gül).
Náhradníci:
Carnesecchi, Vicario – Cambiaghi, S. Esposito, Fagioli, S. Inácio, Scalvini.
Náhradníci:
Bayındır, Şengezer – Demiral, Topçu, Tiknaz, Kabasakal, Eskihellaç.
Žluté karty:
42. Scamacca, 47. Ruggeri
Žluté karty:
55. Çelik

Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL)

Liga A – skupina 1
1.Francie43107:210
2.Itálie42118:57
3.Belgie42026:56
4.Turecko40042:110
Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 2 5. 10. 2026 20:45
Severní Irsko Severní Irsko : Gruzie Gruzie 0:0 (0:0)
Sestavy:
P. Charles – Atcheson (86. McNair), McConville, Brown, Hume – S. Charles (C), Galbraith (65. Spencer), Devenny – P. Kelly (74. Morrison), Donley (74. Magennis), Price (86. Marshall).
Sestavy:
Mamardašvili – Sazonov, Dvali, Ločošvili – Kakabadze, Mekvabišvili (65. Lominadze), Kočorašvili (46. Citaišvili), G. Mamageišvili (74. Jegojan) – Davitašvili (65. Čakvetadze) – Zivzivadze (86. Mikautadze), Kvaracchelia (C).
Náhradníci:
Hazard, Peacock-Farrell – Devlin, Thompson, O'Neill, Smyth, Toal.
Náhradníci:
Kereselidze, Gugešašvili – Gogličidze, Lobžanidze, Charebašvili, Kvernadze, Gagua.
Žluté karty:
Žluté karty:
18. Kočorašvili, 83. Lominadze, 85. Jegojan, 89. Citaišvili

Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner

Počet diváků: 18140

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 2 5. 10. 2026 20:45
Ukrajina Ukrajina : Maďarsko Maďarsko 1:2 (0:0)
Góly:
83. Jaremčuk
Góly:
52. M. Tóth
85. Csinger
Sestavy:
Trubin – Zabarnyj, Sarapij, Mychavko – Krupskij, Nazaryna (86. Varfolomejev), Očeretko (70. Pichaljonok), Věletěň (60. Chlan) – Ponomarenko (60. Jaremčuk), Cygankov (C), Krasnopir (60. Vanat).
Sestavy:
B. Tóth – Osváth, Orbán, Csinger, Vitális – Schäfer (72. R. Tóth), Szoboszlai (C) (87. Csongvai) – Lukács (62. Jurek), A. Tóth (62. T. Szűcs), Nagy – M. Tóth (72. Szalai).
Náhradníci:
Jermakov, Riznyk – Bondar, Bražko, Jarmolenko, Nazarenko, Drambajev.
Náhradníci:
Gundel-Takács, Pécsi – Várkonyi, Markgraf, Bárány, Bolla, Doktorics.
Žluté karty:
20. Nazaryna
Žluté karty:
55. Lukács, 78. R. Tóth

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO)

Liga B – skupina 2
1.Severní Irsko42204:08
2.Maďarsko42113:27
3.Ukrajina41122:54
4.Gruzie40220:22
Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 4 5. 10. 2026 20:45
Rumunsko Rumunsko : Švédsko Švédsko 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
13. Gyökeres
Sestavy:
Hindrich – Rațiu, Coubis, Ilie, Bancu (46. Eissat) – R. Marin (69. Mihăilă), Dragomir – Stanciu (69. Hagi), Man, Olaru (69. Cicâldău) – Tănase (83. Cirjan).
Sestavy:
Johansson – Bejimo, Smith, Lindelöf, Gudmundsson (54. Svensson) – Bernhardsson (88. Skoglund), Karlström (54. Larsson), Bergvall, Nanasi (75. Dahl) – Zeneli (75. Bolin), Gyökeres.
Náhradníci:
Cojocaru, Radu – Băluță, Opruț, Screciu, Moruțan, Strata.
Náhradníci:
Ellborg, Törnqvist – Abraham, Swedberg, Sema, Eriksson.
Žluté karty:
5. Bancu, 48. R. Marin, 82. Mihăilă, 90+4. Cirjan
Žluté karty:
54. Bejimo, 62. Bernhardsson

Rozhodčí: Masiyev – Abdullayev, Talibov (AZE)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 4 5. 10. 2026 20:45
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina : Polsko Polsko 1:0 (0:0)
Góly:
84. Bašić
Góly:
Sestavy:
Zlomislić – Katić, Muharemović, Smajlović (63. Bajraktarević), Kolašinac (C) – Memić, Mahmić (63. Tahirović), Bašić – Demirović (78. Lukić), Tabaković (78. Baždar), Gigović (89. Radeljić).
Sestavy:
Bułka – Cash (63. Wojtuszek), Bednarek, Kiwior, Frankowski – Zieliński (C), Nowak (89. Urbański) – Świderski (63. Reguła), Szymański, Zalewski – Żukowski (89. Pietuszewski).
Náhradníci:
Jurkas, Hamzić – Mujakić, Malić, Šunjić, Hasić, Omerović.
Náhradníci:
Kochalski, Abramowicz – Wiśniewski, Kędziora, Slisz, Puchacz, Skóraś, Potulski.
Žluté karty:
32. Gigović, 42. Demirović, 76. Katić
Žluté karty:
38. Zalewski, 83. Bednarek, 90+1. Wojtuszek

Rozhodčí: Pignard (FRA) – Drouet (FRA), Zakrani (FRA)

Počet diváků: 11700

Liga B – skupina 4
1.Švédsko43107:310
2.Bosna a Hercegovina42206:38
3.Polsko41127:44
4.Rumunsko40043:130
Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 2 5. 10. 2026 20:45
Černá Hora Černá Hora : Arménie Arménie 0:0 (0:0)
Sestavy:
Popović – Roganović (62. Vešović), Djurić, Savić (C), Gašević – Adžić, Bulatović (79. Šimun), Janković (62. Lončar) – Djukanović (46. Jovetić), Krstović, Osmajić.
Sestavy:
Beglarjan – Tiknizjan (C), Aruťunjan, Simonjan (73. Petrosjan), Pilojan – Manveljan (56. Spercjan), Iwu, K. Hovhannisjan (88. Garibjan) – Miranjan (73. Elojan), Serobjan, N. Hovhannisjan.
Náhradníci:
Petković, Nikić – Radunović, Vujačić, Rubežić, Drešaj, Vuković, Vukanič.
Náhradníci:
Mišijev, Matiňan – Aghasarjan, Grigorjan, Ajvazjan, Nalbanďan, Muradjan, Terterjan.
Žluté karty:
57. Gašević
Žluté karty:
81. K. Hovhannisjan, 90. Spercjan
Červené karty:
86. Lončar
Červené karty:

Rozhodčí: Lukjančukas – Mirauskas, Stepanovas (všichni LTU)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 2 5. 10. 2026 18:00
Kypr Kypr : Lotyšsko Lotyšsko 2:1 (0:0)
Góly:
70. Kosti
90+4. Edwards
Góly:
57. Dašķevičs
Sestavy:
Freitas – Konomis, Kyprianou, Panagiotou, Malekkidis – Loizou (58. Kosti), Artymatas (67. Kyriakou), Kastanos (C) (90+1. Tsaroulla), Edwards – Kakoullis (58. Georgiou), Pittas (67. Neophytou).
Sestavy:
Matrevics – Jurkovskis, Vientiess, Meļņiks, Balodis, Cigaņiks – Strods (46. Patijčuks), Zelenkovs (88. Saveljevs), Vapne (46. Čudars), Dašķevičs (74. Aleksanjan) – Gutkovskis (C) (60. Uldriķis).
Náhradníci:
Mall, Paraskevas – Antoniou, Sotiriou, Andreou, Christou, Tzionis.
Náhradníci:
Puriņš, Orols – Žaleiko, Rubenis, Emsis, Toņiševs.
Žluté karty:
85. Konomis, 90+5. Edwards
Žluté karty:
29. Jurkovskis, 76. Patijčuks, 86. Cigaņiks

Rozhodčí: Kruašvili – Varamišvili, Elikašvili (GEO)

Liga C – skupina 2
1.Černá Hora43107:410
2.Kypr42115:37
3.Arménie41124:54
4.Lotyšsko40132:61
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Kazachstán vs. Faerské ostrovyFotbal - Skupina 3 - 6. 10. 2026:Kazachstán vs. Faerské ostrovy //www.idnes.cz/sport
6. 10. 16:00
  • 2.45
  • 2.89
  • 3.44
Portugalsko vs. ČeskoFotbal - Skupina B - 6. 10. 2026:Portugalsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
6. 10. 18:30
  • 1.40
  • 4.69
  • 7.49
Andorra vs. SlovenskoFotbal - - 6. 10. 2026:Andorra vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
6. 10. 19:00
  • 10.10
  • 6.40
  • 1.23
Chorvatsko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 6. 10. 2026:Chorvatsko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
6. 10. 20:45
  • 11.00
  • 6.59
  • 1.24
Estonsko vs. IslandFotbal - Skupina 4 - 6. 10. 2026:Estonsko vs. Island //www.idnes.cz/sport
6. 10. 20:45
  • 5.92
  • 4.07
  • 1.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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