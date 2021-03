Francie mění názor, fotbalisté mohou na kvalifikaci i do mimoevropských zemí

Ministerstvo potvrdilo, že se hráči sedmidenní karanténě vyhnou, pokud budou dodržovat přísná hygienická pravidla. Patří mezi ně uzavřená „bublina“ v rámci klubu a každodenní PCR testy. „Budou moci hrát a trénovat bez sedmidenního čekání,“ uvedlo ministerstvo.



Před dvěma dny zástupci první a druhé ligy uvedli, že pustí hráče pouze k zápasům hraným v zemích EHP, do něhož patří vedle 27 států Evropské unie také Island, Norsko a Lichtenštejnsko. Na konci měsíce se budou hrát kvalifikační duely o postup na mistrovství světa vedle Evropy také v Severní a Střední Americe a Karibiku.

Světová federace FIFA kvůli pandemii uvolnila pravidlo o povinnosti klubů poskytovat hráče pro potřeby reprezentace.

I z toho důvodu nebude mít česká reprezentace ve dvou zápasech ze tří k dispozici čtveřici krajánků z bundesligy. Jiří Pavlenka, Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida a Patrik Schick nastoupí jen v polském Lublinu proti Estonsku, proti Belgii a ve Walesu budou chybět, protože by museli po návratu do Německa do karantény.