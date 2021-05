Fousek, Poborský a Šmicer. Hovory o kamarádství, rivalitě i sekání hlav

Každý z nich má ve fotbale historii.

Poborský se Šmicerem jako bývalí vynikající fotbalisté, příkladní reprezentanti. Teď jsou z nich rivalové. Jeden je považován za umírněného kandidáta, druhý za revolucionáře. Třetím do boje je dlouholetý funkcionář Fousek, jehož postoje jsou blízké názorům Šmicera.

Šmicer Jdu se bít za očistu fotbalu

„Může to vypadat, že jdu proti kamarádovi, ale já jdu spíš proti systému. Ten chci porazit, ne Poborského nebo Fouska. Byl bych nejradši, kdyby se připojili k nám,“ říká Vladimír Šmicer, hlavní představitel hnutí Fevoluce.

„Občas slyším, že je Fevoluce naivní, že jsme fotbaloví sluníčkáři. Ale podle mě je to jediná správná cesta. Nespekulovat, říkat si věci na rovinu. A já mluvím pořád stejně."



Fousek je dlouholetý funkcionář a diplomat ve strukturách FIFA a UEFA. Jako diplomat vystupuje i před volbami. Někde uprostřed mezi Poborským a Šmicerem.

„Na razanci a vyhraňování je vždycky čas. Diplomacie je něco úplně jiného než nerazance nebo nevyhraňování se, jen se to někdy zaměňuje,“ řekl Fousek.

„Ano, jsem asi nejstředovější. Sice méně revoluční než Vláďa Šmicer – byť filozoficky se na potřebu některých změn díváme velice podobně, ale určitě víc reformní než Karel Poborský," prohlásil Fousek.



Poborský Cílem není populistické sekání hlav

Oba Šmicer i Fousek vidí v Poborském pokračovatele předchozího systému a současného předsedy Martina Malíka. I proto, že je zaměstnancem asociace, kde pracuje jako ředitel elitní mládeže.

„Ta myšlenka je mylná. Podáním své kandidatury jsem se vůči němu jasně vymezil a samozřejmě nejsem jeho pokračovatelem,“ zdůraznil Poborský.

Fotbal mě potřebuje Rozhovor s Karlem Poborským

„Ale máte pravdu v tom, že neplánuju jít cestou revoluce, což pro jiné kandidáty znamená převrátit FAČR vzhůru nohama. Mým cílem je kvalita, efektivita a soudržnost, ne populistické sekání hlav. I tak je jasné, že ke změnám dojít musí," poznamenal Poborský.



Rozhodne se 3. června

Fotbal bude mít předsedu po necelých čtyřech letech. 23. valná hromada FAČR se uskuteční 3. června od 10.00 v Nymburku. Současný šéf Martin Malík kandidovat nebude.

Poslední valná hromada se konala v prosinci 2017, tenkrát Malík porazil Fouska. Byly to opakované volby, ty červnové 2017 totiž mezi Malíkem a Fouskem skončily patem. Malík se stal nástupem Miroslava Pelty, jenž byl předsedou šest let, ale v květnu 2017 rezignoval poté, co ho policie zadržela v souvislosti s manipulacemi se státními dotacemi.

Vedle šéfa se budou volit místopředsedové za Čechy a za Moravu, dva členové za profesionální soutěže, předsedové Řídící komise za Čechy i za Moravu, tři členové za okresy a kraje v Čechách a dva členové za okresy a kraje na Moravě.

Uzávěrka kandidátek byla ve čtvrtek.