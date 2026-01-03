Fotbalový rok 2026. Deset zásadních otázek pro příštích 365 dní

David Čermák
Jiří Čihák
,
  9:29
V hlavních rolích reprezentační týmy. Ten český má stále ještě šanci se na letošním světovém šampionátu objevit, 42 dalších výběrů už přemýšlí o letních bojích ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Nejvyšší soutěž slibuje další poměřování miliardářů a na Britských ostrovech vyhlížejí netradiční šampiony. A o co dalšího se bude v příštích dnech, týdnech a měsících hrát?
Část 1/10

S trenérem Koubkem až do Ameriky?

Začalo to v obyčejné kladenské hospodě, kam manažeři Nedvěd s Grygerou dojeli za nachlazeným koučem, aby dojednali poslední detaily. A kde to skončí? Ideálně na mistrovství světa, kam trenér Miroslav Koubek zkusí Česko protlačit po dvaceti letech.

Vedení fotbalové asociace v čele s předsedou Davidem Trundou (vpravo) přivádí nového trenéra reprezentace Miroslava Koubka.

I když to vyznělo tak, že na reprezentaci v podstatě zbyl, nakonec to může být nejlepší volba. Koubkovi je sice už čtyřiasedmdesát, ale odhodlání z něj srší a nehledá alibi: „Jde o to, abychom z našich velmi dobrých, až vynikajících fotbalistů dokázali dostat maximum.“

Jsem šťastnej, společně to zvládneme! Nedvěd překvapil: Koubek? Má první volba

Hlavní výhoda? Hráče má dokonale nakoukané a takticky umí tým precizně vyladit. Bude to stačit na Iry a případně Dány, soupeře v březnové baráži? Pro fotbalové Česko hlavní hádanka roku. Ve skupině na šampionátu čekají Mexiko, Jižní Korea a JAR.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Fotbalový rok 2026. Deset zásadních otázek pro příštích 365 dní

