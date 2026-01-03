S trenérem Koubkem až do Ameriky?
Začalo to v obyčejné kladenské hospodě, kam manažeři Nedvěd s Grygerou dojeli za nachlazeným koučem, aby dojednali poslední detaily. A kde to skončí? Ideálně na mistrovství světa, kam trenér Miroslav Koubek zkusí Česko protlačit po dvaceti letech.
I když to vyznělo tak, že na reprezentaci v podstatě zbyl, nakonec to může být nejlepší volba. Koubkovi je sice už čtyřiasedmdesát, ale odhodlání z něj srší a nehledá alibi: „Jde o to, abychom z našich velmi dobrých, až vynikajících fotbalistů dokázali dostat maximum.“
Hlavní výhoda? Hráče má dokonale nakoukané a takticky umí tým precizně vyladit. Bude to stačit na Iry a případně Dány, soupeře v březnové baráži? Pro fotbalové Česko hlavní hádanka roku. Ve skupině na šampionátu čekají Mexiko, Jižní Korea a JAR.