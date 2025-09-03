Dvě cesty na fotbalový šampionát. Jak v baráži dosáhnout na domácí semifinále?

První bylo Japonsko letos v březnu, během kterého ho následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina.
V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor.
Fotbalový šampionát 2026 vedle tří hostitelských týmů Spojených států, Kanady a Mexika zná zatím deset postupujících z kvalifikací.
V evropské části se polovina z dvanácti skupin ještě ani nerozjela.
Dvanáct zemí bude mít jistotu nejpozději 18. listopadu, kdy kvalifikační boje skončí. Zbývající čtyři účastníci z Evropy vzejdou z finálových duelů baráže 31. března příštího roku.
„Musíme bojovat, aby se nám postoupit podařilo,“ prohlásil předseda asociace David Trunda po červnovém debaklu 1:5 v Chorvatsku.
Jak si po něm Češi v boji o postup stojí?
Svou skupinu L s devíti body ze čtyř zápasů pořád vedou. Druzí Chorvaté sice tři body ztrácejí, ale nastoupili jen ke dvěma utkáním. Každý z pěti týmů skupiny, v níž jsou ještě Faerské ostrovy, Gibraltar a Černá Hora, odehraje osm zápasů.
Jak na šampionát 2026
Přímý postup
Baráž
Baráž se hraje v březnu 2026. Šestnáct týmů bude rozděleno do čtyř výkonnostních košů podle listopadového pořadí v žebříčku FIFA.
Los účastníky rozhodí do čtyř samostatných větví, v každé z nich se hrají dvě semifinále a jedno finále. Výhodu domácího prostředí v semifinále mají týmy z prvního a druhého koše, i pořadateli finále rozhodne los. Vítězové finále postoupí na MS.
Na šampionát postoupí přímo jen vítěz, druhého v pořadí čeká baráž. Ta je druhou částí kvalifikace, samostatnou soutěží, která by českému týmu, pokud nepostoupí přímo, uniknout neměla.
I kdyby Češi obsadili až třetí či horší pozici, jako vítěz jedné ze skupin loňské Ligy národů by do baráže takřka jistě pronikli.
Pojďme si dodatečnou fázi kvalifikace představit blíž.
Hrát v ní bude dvanáct národních mužstev, které v kvalifikačních skupinách skončí na druhých místech. K nim se přidají čtyři nejvýš postavení vítězové Ligy národů z podzimu 2024, kteří v kvalifikačních bojích propadli, čili se neumístili na prvních dvou pozicích.
Česku, které je vítězem jedné ze skupiny Ligy národů druhé úrovně, v redukovaném žebříčku patří osmá příčka za Španělskem, Německem, Portugalskem, Francií, Anglií, Norskem a Walesem.
Aby se Češi do baráže nedostali ani přes Ligu národů, museli by kvalifikaci úplně pokazit čtyři z těchto sedmi soupeřů, což není příliš reálné.
„Když nepostoupíme z prvního místa, je pro nás důležité, abychom byli v baráži nasazení,“ zdůraznil trenér Ivan Hašek.
Mužstva, která postoupí do baráže z Ligy národů, však při losu nasazená nebudou. Tak jak toho docílit?
Baráž bude rozdělena na čtyři samostatné větve po čtyřech týmech. Každá obsahuje dvě semifinále a jedno finále. Na závěrečný turnaj postoupí vítěz každého ze čtyř finále.
Před losem budou týmy rozděleny do čtyř výkonnostních košů po čtyřech podle listopadového postavení ve světovém žebříčku FIFA. Výhody domácího prostředí se dočkají země z prvního a druhého koše.
Aby Češi hráli semifinále doma, jak si přeje trenér Hašek, museli by v podzimních zápasech zabrat a v pořadí FIFA se posunout. Momentálně jim patří celkově 41. příčka, ale zásadní je, že mezi Evropany jsou dvaadvacátí.
Lze předpokládat, že dvanáct týmů, které jsou před nimi, si vybojuje přímý postup. Nasazených míst pro baráž je osm, takže by Češi během podzimu museli v rankingu FIFA přeskočit dva soupeře. Proto je důležité, aby v druhé polovině kvalifikaci Češi nasbírali co nejvíc bodů a dali co nejvíc gólů a ve světovém pořadí si polepšili.
Je samozřejmě možné, že některý z týmů, které jsou v žebříčku před Čechy, nebude v kvalifikaci ani do druhého místa. Pak by domácí prostředí pro semifinále baráže klapnout mohlo i v případě, že by se v pořadí FIFA neposunuli.
Při losu baráže týmy z prvního koše narazí na soupeře ze čtvrtého koše, čili z Ligy národů. Celky z druhého koše vyzvou protivníky z třetího koše. O hostiteli finále rozhodne los.