Hrozí Španělé, Slováci či Skotové. Jedenadvacítku čeká los kvalifikace ME

Jednadvacítka už v březnu vstoupí do první části mistrovství Evropy, na které postoupila na podzim. Kvalifikaci na následující šampionát rozehraje nově složený tým letos na podzim. Patřit do něj budou hráči narození v roce 2000 a mladší, věkově tak do mužstva stále spadají i Adam Hložek či David Zima, kteří už nakoukli do reprezentačního áčka.



„Jednoznačně platí, že jednadvacítka s ročníkem 2000 může být hodně zajímavým týmem. V poslední kvalifikaci se nám ukázalo několik kluků, ostatní dostávají hodně šancí v naší nejvyšší soutěži, což je skvělá věc a nová jednadvacítka z toho určitě může těžit i v kvalifikaci,“ uvedl pro web FAČR trenér jednadvacítky Karel Krejčí.

Týmy byly do košů rozděleny na základě výsledků dosažených v posledních třech kvalifikačních cyklech. Ve druhém koši spolu s českým celkem figurují Rakousko, Polsko, Švédsko, Belgie, Rusko, Srbsko, Švýcarsko a Řecko, tyto soupeře tak mladíci nemohou dostat.

V osudí bude 53 týmů, které los rozdělí do osmi šestičlenných a jedné pětičlenné skupiny. Na šampionát v roce 2023 v Rumunsku a Gruzii přímo postoupí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst. Zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž o další čtyři místa na závěrečném turnaji.

„Necháme se překvapit, jak los dopadne, žádnou vysněnou skupinu jsem si nenarýsoval. První koš jsou top týmy, z nichž si moc vybírat nejde. Od třetí skupiny níž je to všechno strašně vyrovnané,“ řekl Krejčí.

„V minulém cyklu jsme to měli nastavené podobně. Dostali jsme skupinu s těžkými soupeři Chorvatskem, Řeckem a Skotskem, ani zápasy s Litvou nebyly jednoduché a se San Marinem šlo o splněnou povinnost. Nakonec jsme ukázali svoji sílu a skupinu vyhráli, což považuju za velký úspěch. Jenom si přeju, aby podobného týmového ducha ukázal i tým, který se bude prát v další kvalifikaci,“ dodal bývalý plzeňský trenér.