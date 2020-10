Bez slávistů, zato se sparťany a Petráškem. Čtenáři chtějí na Kypr i Nguyena

Češi se s Kyprem utkají večer od 18 hodin, a odstartují tak neobvykle nabitý reprezentační sraz, během něhož ještě v rámci Ligy národů vyzvou Izrael (v neděli) a Skotsko (ve středu).

Trenér Šilhavý před přípravným duelem avizoval, že chce vidět v akci nováčky. A čtenáři na to v anketě částečně mysleli.

KYPR - ČESKO středa 18.00 utkání budeme sledovat minutu po minutě

Mezi třemi tyčemi žádají Nguyena, dodatečně povolanou jedničku Liberce.

Čtvrtou největší porci hlasů obdržel vytáhlý stoper Petrášek, který by podle Šilhavého skutečně měl dostat šanci. Vedle něj by měl uprostřed defenzivy nastoupit Ondřej Čelůstka, jeden ze tří sparťanů v anketní jedenáctce.

Současní slávisté výjimečně chybí, nikoli však ti bývalí.

Kraje defenzivy mají obsadit Vladimír Coufal, nedávná posila anglického West Hamu, a Pavel Kadeřábek. Oba jsou pravými obránci, druhý jmenovaný však na levé straně občas nastupoval v Hoffenheimu.



Sestava čtenářů pro přípravu na Kypru: jak jste hlasovali 4-4-2 diamant: Nguyen - Coufal, Čelůstka, Petrášek, Kadeřábek - Souček - Král, Darida - Dočkal - Hložek, Vydra. 4-5-1: Nguyen - Coufal, Čelůstka, Petrášek, Kadeřábek - Dočkal, Král, Souček, Darida, Hložek - Vydra.

S dostupným výběrem hráčů do záložní řady by se nabízelo vyzkoušet rozestavení 4-4-2 s diamantem, jelikož čtenáři hlasovali nejvíc pro středové fotbalisty. Nechybí Tomáš Souček, k němu by měl Šilhavý postavit Alexe Krále s Vladimírem Daridou. O kreativitu by se mohl starat Bořek Dočkal.

Účastníci ankety pak do nejlepší jedenáctky vměstnali dva klasické útočníky, kteří však v případě potřeby můžou nastoupit i na kraji. Za takového scénáře by druhou stranu záložní řady nejspíš obsadil Dočkal.

Nejvíc hlasů ze všech obdržel osmnáctiletý Adam Hložek, jenž za národní mužstvo debutoval minule proti Slovensku. Vedle něj by čtenáři rádi Matěje Vydru z Burnley.