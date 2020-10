Mistr skluzů, srandista i ten, co odmítl River Plate. Pluskal by slavil 90

Dohrát zápas s rozseknutou hlavou? Žádný problém. S natrženým svalem? Běžná věc. S utrženým meniskem? I to zvládl - a ještě pak sedl na vlak a jel místo do špitálu na návštěvu k rodičům. Svatopluk Pluskal, fotbalový tvrďák, mistr skluzů, vyhlášený hlavičkář, poctivec, rovný chlap a stříbrný z mistrovství světa v Chile v roce 1962, by ve středu slavil devadesátiny.