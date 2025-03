U19 hraje doma o Euro. Ať je zápas s Nizozemskem klíčový, přeje si Křeček

Aleš Křeček, trenér fotbalové reprezentace do 19 let. | foto: FAČR

Kvalifikační turnaj hostí od středy Chomutov, kde bude nastupovat český výběr, a nedaleké Blšany. Vyvrcholí v úterý 25. března. „Kluci po víkendu přijeli dobře naladění. Jsem rád, že se už nic výrazného nezměnilo a nikdo z těch, kteří hráli svoje mistrovské zápasy napříč třemi soutěžemi od dorostenecké ligy přes druhou ligu až po první, se nezranil,“ ulevilo se kouči.

Už v pátek ovšem vypadl Jiří Maxim Panoš z Plzně, kterého nahradil olomoucký Václav Zahradníček. „Jirka má problémy s achillovkou a během reprezentační pauzy se bude dávat dohromady. Je to jediná změna, což nás mrzí, počítali jsme s ním.“

V reprezentaci U19 už nastupují i talentovaní fotbalisté, kteří nakoukli do české nejvyšší soutěže. „Máme Dominika Pecha, který ještě v neděli nastoupil za Slavii, nebo Mikuláše Konečného, ten si v jejím dresu sáhl v poháru i lize. A také Vencu Jindru, který má poměrně dost odehraných utkání za Pardubice,“ vyjmenoval Křeček. „Ale všichni hráči v kádru jsou vynikající, mají perspektivu v profesionálním fotbale.“

Tým se ubytoval v Hotelu Arena, který sousedí s fotbalovým Letním stadionem v Chomutově. „Věřím, že domácí prostředí může být bonus k tomu, abychom mohli bojovat o postup. Proto jsem kvalifikaci chtěl pořádat u nás,“ prozradil trenér. „V Chomutově jsem zažil dva zápasy s dvacítkou proti Rumunsku a Německu, jedna výhra, jedna remíza. Na Německo přišlo hodně lidí. Hrozně bych chtěl, aby se to stalo i teď. Stadion je krásný, zázemí výborné a všichni nám vycházejí vstříc.“

Ve středu očekávaná „rozcvička“ s Lucemburskem, v sobotu bitva s nečitelným Chorvatskem, příští úterý možná zápas roku s hlavním favoritem z Nizozemska. Turnaj pro české naděje bude postupně gradovat.

Trénink fotbalové reprezentace do 19 let v Chomutově.

„Pozor, Lucembursko má ve svém středu vynikající hráče, kteří kopou ve Francii, Nizozemsku a Německu. Jednoduchý soupeř to není, ale papírově by mohl být nejslabší,“ přikývl Křeček. „Chorvatsko je nejméně čitelné. Má ve svém středu individuality, ale ne jasnou strukturu hry. Nevíme, co od něj úplně čekat.“

Program kvalifikace 19. 3. Nizozemsko – Chorvatsko (14.00, Blšany)

19. 3. Lucembursko – Česko (17.00, Chomutov) 22. 3. Nizozemsko – Lucembursko (14.00, Blšany)

22. 3. Česko – Chorvatsko (17.00, Chomutov) 25. 3. Česko – Nizozemsko (17.00, Chomutov)

25. 3. Chorvatsko – Lucembursko (17.00, Blšany)

Už středeční zápas Chorvatů s Nizozemskem v Blšanech napoví víc, dozorovat ho bude Jaroslav Borák, videoanalytik týmu a současně trenér. „A Holanďané? Mají plno individualit z Alkmaaru a Ajaxu, těžko pochybovat, že kvalita nebude vysoká,“ odtušil trenér. „My se s nimi konfrontovali během dvouletého cyklu, prohráli jsme 3:4, zápas byl vynikající, ofenzivní. Někteří hráči budou stejní, víme, co nás čeká. Nejen individuálně silný, ale i dobře organizovaný soupeř, který hraje ve vysoké intenzitě.“

Jenže český tým nerazí vyčkávací taktiku, naopak bude chtít konkurentům vnutit svůj styl. V základní fázi kvalifikace svoji skupinu vyhrál, porazil San Marino 2:0, prohrál 0:1 se Švýcarskem, ale v posledním střetnutí přetlačil domácí Finsko 3:2. „My si náš styl definovali už na začátku dvouletého cyklu. Chceme být aktivní, aby se hrálo podle našich not. Vysoko napadat, získávat míče na polovině soupeře. A nedávat mu prostor a čas, aby si vytvářel herní jistotu.“

Pomůže to k postupu na evropský šampionát, který hostí příští rok Rumunsko?