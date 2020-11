KOMENTÁŘ: Český fotbale, už víš, kdo tě bude léčit?

Za nový start bez démonického místopředsedy Romana Berbra, který skončil ve vazbě. Bez jeho armády kývačů a přisluhovačů. Zato se zdravými kořeny a systémem, ve kterém konečně nebude vládnout strach, vyděračské praktiky, úplatní rozhodčí a vliv sázkařských gangů.

V první řadě se sluší zatleskat za to, že měsíc po Berbrově zadržení se konečně cosi dalo do pohybu. Zatímco Fotbalová asociace ČR spíš mlčí a profesionální kluby vesměs nervózně vyčkávají, co všechno ještě v Berbrově kauze vybublá na povrch, persony, které pojí vztah k fotbalovému prostředí, se vytasily s vlastní iniciativou.

„Chceme fotbal očistit od morálního bahna, které všichni berou jako normální věc. Chceme ho mít férový, bez úplatků, aby se mu lidi nesmáli,“ vyhlásil Vladimír Šmicer, jedna z hlavních osobností, které s hnutím spojily své jméno.

Přidali se i další slavní reprezentanti Koller, Baroš nebo Sivok. Kromě toho herci Vetchý, Novotný či Hampl, televizní komentátor Bosák, bývalý generální sekretář svazu Řepka, někdejší mluvčí reprezentace Lípa a také trenéři, kteří se systému vzepřeli už dřív.

Teď proti němu chtějí bojovat, proto Fotbalová evoluce spouští web a informační kampaň, skrz kterou chce působit na spodní patro fotbalové pyramidy. Právě o prohnilé podhoubí na okresech a krajích se totiž Berbr opíral, když léta budoval své impérium.

Pro toho, kdo by snad tápal: hlasy delegátů z okresů a krajů mají při volebních valných hromadách obrovskou moc, neboť tvoří většinu. Proto se Berbr snažil dosazovat do funkce předsedů své lidi, přes které si zajistil téměř neprůstřelnou podporu.

Fotbaloví evolucionáři tak volají hlavně po větší aktivitě funkcionářů malých klubů, po jejich myšlenkách, návrzích, odvaze se pohnout jiným směrem než dosud. „Nezabere to tolik času. Až to půjde, sednete si do hospůdky, řeknete si nápady, budete debatovat, diskutovat,“ vybídl je v pátek Rudolf Řepka: „Nic složitého, dvě tři hodiny měsíčně. Udělat si to prostředí na okrese hezké.“



Tenhle romantický pohled na věc je ovšem třeba doplnit o surovou realitu. Vzhledem k tomu, že funkce předsedy okresního svazu je neplacená, kandidáti se do ní nepohrnou. Fotbalový ďábel Berbr je ovšem nalákat uměl: spřízněným klubům nasliboval pomoc výměnou za všelijakou podporu, zatímco ty nepohodlné přehlížel nebo jim rovnou ubližoval.

Kardinální otázka zní: Může zvrácený systém, v němž fotbal léta žil, rozmetat vize, ve které je na prvním místě dobrý úmysl?

Šmicer a spol. nabídli solidně zpracovaný návod, jehož součástí je mobilní aplikace nebo možnost přímo na webu fevoluce.cz navrhnout kandidáta na okresního předsedu. Zároveň v pátek svorně vyhlásili: Po funkcích nebažíme, chceme hlavně zvednout lidi z křesel, aby jen alibisticky nekritizovali.

Ale půjde to vůbec? Vážně hrozí, že chvályhodná snaha narazí na českou mentalitu.

330 tisíc členů má Fotbalová asociace ČR. Kdo ji povede?

Na lenost, na neochotu cokoli měnit, na chobotnici vzájemně propletených vazeb, služeb a protislužeb. Spoléhat na to, že stovky funkcionářů z fotbalového podpalubí náhle změní myšlení a místo přihlížení a nečinného přitakávání vezmou osud do vlastních rukou, se může ukázat jako smutná naivita.

Proto by fotbal kromě evoluce odspodu měl vyprofilovat i novou osobnost. Lídra s čistým kreditem a jasnými plány, jehož slovo bude mít váhu a který už teď vyhlásí: Pokud mi chcete dát důvěru, půjdu do toho!

V pátek o tom nepadlo ani slovo. Bohužel. Do funkce šéfa by v roce 2021 mohl kandidovat zrovna Rudolf Řepka, za kterého mluví dvacetileté zkušenosti. Brzdí ho však příliš opatrné vystupování. Když dostal šanci opřít se do stávajícího vedení, zdráhal se: „Nikdy FAČR nebudu kritizovat. Chceme být absolutně nekontroverzní.“

Vladimír Šmicer se mluvit nebojí, zároveň by však v prostředí, z něhož sotva zmizí všichni vlčáci, mohl narážet, protože s bafuňářským handlováním nemá (a ani nechce mít) zkušenosti.

O hlasy velmi pravděpodobně zabojuje současný předseda Martin Malík. A vyloučit se nedá ani kandidatura protřelého diplomata Petra Fouska, který z pověření nejvyšších míst čistí fotbal v Řecku.

A kudy se vydá ten český?