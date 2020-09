Vzkaz z valné hromady fotbalu: Jsme za hlupáky, vyhrálo politikaření

Vedení fotbalové asociace připravilo návrh na změnu stanov, podle níž by se výkonný výbor rozšířil z dvanácti na třináct členů. Nové místo by připadlo ženě.

Jednak kvůli vládní strategii pro rovnost mužů a žen, také kvůli českému postavení v rámci členských zemí Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) a v neposlední řadě kvůli státním dotacím.

„V dnešní době je zastoupení žen v nejvyšších orgánech spolků žádané. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy o to opírá i dotaci státních příspěvků,“ sdělil předseda asociace Martin Malík.

„Pro výši přidělené dotace hraje roli počet žen ve statutárním orgánu spolku. V případě fotbalu jde řádově o patnáct až dvacet milionů korun, z nichž je dále financován amatérský a regionální fotbal,“ podotkl Pauly.

Jenže návrh při hlasování o změně stanov na valné hromadě neprošel. Z české komory ruku pro návrh zvedlo 113 delegátů, dva se zdrželi. Z moravské komory bylo pro jen osmadvacet delegátů, čtyři proti a sedmatřicet se zdrželo.

„Každý delegát má právo vyjádřit svůj názor a má svou povinnost nejen vůči valné hromadě, ale i vůči fotbalu. Ale dnes tak učiněno nebylo. Je to fatální selhání, které ukázalo, že nejsme připraveni na západní svět,“ prohlásil Pauly na závěr jednání, které ze své pozice generálního sekretáře řídil.

Předseda asociace Martin Malík vzápětí požádal Zdeňka Zlámala, místopředsedu za Moravu, aby vysvětlil, proč moravská komora návrh neschválila.

„Když jsme o něm hlasovali na výkonném výboru, všichni členové volení za Moravu hlasovali pro. A teď tady vidíme zjevný rozpor, když se celá řada kolegů zdržela hlasování,“ podotkl Malík.

„Protože na výkonném výboru to nebylo konkrétně rozpitváno. Měl bych k tomu připomínky. Řeší se věci o nás, bez nás. Tvrdíte, že jsme okradli asociaci o patnáct milionů, ale podle čeho? Já to nevím,“ bránil se Zlámal u řečnického pultu.

„Asi tady někdo nedává pozor,“ reagoval Pauly.

„Dávám pozor. Nebylo nám to známo, proto jsme doporučili, aby se zdrželi hlasování,“ odvětil Zlámal.

„Ty jsi na jednání na výkonném výboru byl. Pokud ti bylo něco nejasného, měli jsme vést debatu tam a ne na valné hromadě. V tom vidím největší problém,“ zdůraznil předseda Malík.

Jedno místo ve výkonném výboru už dámě patří, jako předsedkyně Řídící komise pro Čechy ho drží Dagmar Damková, členka komise rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) a Evropské fotbalové unie (UEFA).

V případě rozšíření výkonného výboru o jednoho člena by povinné místo pro ženu připadlo pravděpodobně jí. A pozici předsedy řídící komise by obsadil někdo nový.

Tím by česká komora pod vedením místopředsedy asociace Romana Berbra, manžela Damkové, měla ve výkonném výboru zajištěnu trvalou většinu nad členy Moravy i profesionálních soutěží, kterých je v součtu šest.

„Zase bych nezveličoval důležitost toho, co se tady stalo. Stejně té změně nikdo neuteče. Horší je, že jsme vyslali negativní signál, který poškozuje fotbal,“ prohlásil předseda asociace Martin Malík. „Ukazuje to, že nejsme schopni věcného dialogu.“

Neschválení úpravy zároveň vyslalo i špatný vzkaz směrem k UEFA i FIFA.

„Pokud jde o náš zahraniční obrázek, tam je to nevyčíslitelné. Protože jsou to právě tyhle jednotlivé momenty, které dělí dobré asociace od těch nejlepších. Podle toho získáváte jednotlivé turnaje,“ poznamenal Pauly. „Doufám, že to byl jen špatný vtip nebo nedorozumění. A že se to na další valné hromadě vyřeší.“