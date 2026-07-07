Kdo povede fotbalovou reprezentaci? Bookmakeři favorizují Kozla s Kováčem

Bookmakeři tak zatím favorizují spíše české kandidáty oproti zahraničním. Vyplývá to z dat a vyjádření českých sázkových kanceláří. Poslední kouč Miroslav Koubek skončil u reprezentace krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa.
„Kozel je trenérem, který v české lize roky pravidelně dosahuje kvalitních výsledků s týmy mimo nejužší špičku. Radoslav Kováč se profiluje jako férový, ale tvrdý trenér, který má na své svěřence a jejich morálku vysoké nároky. U kabiny by měl přirozenou autoritu určitě také díky skvělé hráčské kariéře spojené i s velkými reprezentačními úspěchy,“ uvedl Roman Kovařík, expert Fortuny.
Vedle Kozla a Kováče dávají bookmakeři šanci také Michalu Bílkovi v kurzu mezi 6:1 až 10:1. Ten v současnosti trénuje český výběr do 21 let a dříve například vedl národní tým Kazachstánu. Mezi kandidáty jsou i současný asistent trenéra české reprezentace Jan Suchopárek či slávistický kouč Jindřich Trpišovský.
„I přes spekulace, že fotbalový svaz hledá trenéra v zahraničí, sázkaři věří, že hlavním trenérem bude právě trenér z Česka,“ uvedl manažer kurzových sázek Sazkabet od Allwyn Lukáš Nepovím. Pověděl, že podle něj je nejvíce aktuálně vsazeno na Kováče.
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Že je Kováč favoritem sázejících, potvrdil také mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava, bookmakeři ale stále spíše favorizují Kozla. Fortuna pak dává šance i kyperskému kouči Eliasi Charalambusovi, který aktuálně trénuje v Řecku. Dalším kandidátem pak podle Kovaříka může být dánský trenér Thomas Thomasberg, který působil v Midtjyllandu a ve Štětíně.