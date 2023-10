Česko - Bosna 2:2. Fotbalistky před rekordní návštěvou v Hradci jen remizovaly

České fotbalistky jsou ve své skupině Ligy národů B nadále o bod druhé. V pátek totiž prohrály v Bosně 0:1 a vyhrát se jim nepovedlo ani v odvetě.

Tým kouče Karla Rady potřeboval v Hradci uspět. V případě porážky by definitivně přišel o šanci postoupit do Ligy národů A, z níž vede příští rok cesta i na Euro 2025.

Zatímco v Bosně hrály fotbalistky před pár dny na veskrze vesnickém plácku bez tribun a fanoušků, v Hradci je přivítal téměř zaplněný stadion a parádní atmosféra. Na ženský fotbal v českém prostředí vskutku ojedinělá.

Trenér Karel Rada nemohl počítat s útočnicí Andreou Staškovou, která viděla v Bosně druhou žlutou kartu, což znamenalo pro tento duel stopku. Útočnice AC Milán už je zpět v Itálii, naopak v základní sestavě národního týmu se poprvé od zranění objevila její spoluhráčka z klubu Kamila Dubcová.

Jenže úvod zápasu Češkám vůbec nevyšel. Brankářka Lukášová musela vytahovat míč na roh hned ve druhé minutě hry. A v šesté už ho lovila ze sítě. Stárová chybovala, Kršová centrovala a kapitánka Nikoličová hlavičkovala - 0:1.

Až poté jako by Češky ze sebe setřásly nervozitu. Zklidnily hru, byly častěji na míči a také pochopily, že přes střed pole to nepůjde. Útočily tak hlavně po pravé lajně, kde se proháněla Šlajsová s Růžičkovou. Velkou šanci měla další slávistka Černá, jenže hlavičkovala jen do tyče.

Nakonec přeci jen přišlo vyrovnání. Roh Sonntagové vyrazila brankářka Bosny jen před Dubcovou a ta propálila vše, co jí stálo v cestě.

Vstup do druhého poločasu však Češkám opět nevyšel. Ekičová si na pravé straně vyškolila Pěčkovou, poslala balon do vápna, kde zcela osamocená Nikoličová zařídila vedení Bosny.

Češky se hbitě oklepaly, v Hradci byl k vidění svižný fotbal za mocného fandění publika. I Bosna předvedla minelu v obraně. Šlajsová centrovala do vápna, soupeřka míč sklepla jen pro Černou a slávistka si připsala svůj první reprezentační gól.

Co na tom, že Češky kupily šance. Velkou příležitost měla Khýrová, penaltou zaváněl faul na Cahynovou... Vítězný gól pro domácí tým však nepřišel.