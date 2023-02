Zažívám nejlepší půlrok kariéry, říká fotbalistka Růžičková. A teď na Jamajku

Běžela 67. minuta zápasu mezi Austrálií a Českem, když na hřiště v horkém Gosfordu vyběhla jako střídající hráčka blondýnka s číslem 10 - Kristýna Růžičková.

Za stavu 2:0 vystřídala Gabrielu Šlajsovou, svou spoluhráčku ze Slavie. A přestože Češky nakonec v úvodním duelu na turnaji Cup od Nations podlehly Austrálii 0:4, Růžičková na zápas jen tak nezapomene.

Přes sedm tisíc diváků na stadionu, zvučný soupeř a hlavně první start v národním dresu. „Nervozita ze mě spadla rychle. Jen škoda, že jsme prohrály. Mrzí mě, že jsem se nedostala tolik k míči. Byl to náročný zápas, snad bude ten další lepší,“ řekla pro FAČR.

V neděli (od 4:50 SEČ) čeká české fotbalistky Jamajka, další účastnice mistrovství světa, které se uskuteční letos v létě v Austrálii a na Novém Zélandu.

„Doufám, že předvedeme dobrý výkon, budeme víc na míči a s Jamajkou budeme hrát vyrovnaně, nebo dokonce vyhrajeme. Já osobně beru každý takový velký zápas jako příležitost k nabírání zkušeností.“

Růžičková, rodačka z Kutné Hory, se dlouho věnovala atletice, je výtečnou sprinterkou. Nakonec ale dala přednost fotbalu. Začínala ve Spartaku Kutná Hora a od starších žákyň kope ve Slavii.

Zkusila si hostování v Pardubicích, ale v srpnu 2021 se vrátila k sešívaným děvčatům a slavila s nimi ligový double. V Lize mistryň si loni v prosinci připsala svůj premiérový gól, kterým zařídila remízu 1:1 s rakouským St. Pöltenem.

Že ji dorazí pozvánka do národního týmu? „Byla jsem překvapená a nadšená, nečekala jsem to. Hrát za reprezentaci byl vždycky můj sen. Teď bych si ráda udržela momentální formu, dostala se na více srazů s reprezentací a upevnila si místo v základní sestavě Slavie,“ přeje si šikovná záložnice. „Zažívám nejlepší půlrok kariéry, snad to bude pokračovat.“