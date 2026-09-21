Fotbalisté poprvé pod Deniou: zvědaví sparťánci, Krejčí v teniskách. Nová éra je tu

Spousta zvědavých očí, fotografů i kameramanů. A těsně po sedmnácté hodině také ten, na koho se čekalo. Seňor Santi Denia, nový španělský kouč českých fotbalistů, který svlékl sako, vyzul elegantní mokasíny a v bílé šusťákovce a černých kopačkách klapal po chodníčku k nejvzdálenějšímu hřišti v rozlehlém tréninkovém Sparty v Praze na Strahově.
Je tady nová éra, kterou už třeba hokejisté dávno poznali.
Taky basketbalisté, házenkáři, volejbalisté, či dokonce florbalisté vědí, jaké to je, když je v národním týmu cepuje cizinec. Fotbal, největší ze sportů, si na nové pořádky teprve zvyká, a tak se nedivte, že to v pondělí odpoledne byla dost sledovaná premiéra.
V dopoledních hodinách sraz v hotelu na pražském Vyšehradě, pro některé mediální povinnosti, první společný mítink a hurá do akce. „Větší změnu jsem tady nezažil,“ kývl záložník Alex Král, kudrnáč z Kodaně, který se do reprezentační mikiny oblékl přesně po roce. „Jsem zvědavej, fakt se těším a jsem plný očekávání,“ přidal slávistický stoper Štěpán Chaloupek.
Vždyť i šéf českého fotbalu David Trunda s místopředsedou Zdeňkem Grygerou a reprezentačním manažerem Pavlem Nedvědem byli u postranní čáry při tréninku napnutí a bedlivě pozorovali každičký detail.
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Denia nejdřív působil odměřeně, když stál opodál a v ruce žmoulal píšťalku na provázku a desky s taktickou tabulí. Pár slov prohodil s asistenty Pablem Amem i Radkem Bejblem. A když měli hráči po úvodním výklusu, krátké rozcvičce i tradičním bagu, do kterého se zapojili i gólmani, přátelsky si vykládal se stoperem Robinem Hranáčem, který šel na rozdíl od ostatních běhat rovinky na půlku.
Je běžné, že úvodní tréninky reprezentačních srazů jsou volnější a přizpůsobené individuálním potřebám jednotlivých hráčů, kteří za sebou mají odlišný program i zátěž a různě dlouhé cestování. Proto někteří po čtvrthodině zasedli na připravené rotopedy, kde poslouchali pokyny nového kondičního trenéra Victora Ruize, kterého si Denia ze Španělska přivedl s sebou.
Času je málo.
Změn ovšem zatraceně hodně.
Další přitom nový realizační tým za pochodu řešil během dne. Z původní nominace, již Denia v pátek slavnostně představil, postupně vypadli zranění slávisté Zima, Vlček, Jurásek, Provod i Chorý. Mimo zůstal také plzeňský Višinský, takže tým ještě před prvním tréninkem prošel zásadní obměnou.
Denia i s pomocí asistentů ukázal na další čtyři nováčky: Kričfalušiho z belgického Saint-Gilloise, mladoboleslavského Šuberta, se šesti góly nejlepšího kanonýra ligy, útočníka Vašulína z Brna či defenzivního univerzála Slámu z Jablonce.
K týmu se připojili také olomoucký střelec Sejk a stoper Vitík z Boloni, byť zrovna on od začátku sezony v italské Serii A zatím nenastoupil ani na minutu. „Vnímáme, že jeho situace není ideální,“ kývl asistent Bejbl, Deniova česká spojka v realizačním týmu. „Vidíme v něm však kvalitního a perspektivního hráče.“
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Mimochodem, problémy před příletem do Česka hlásil i dosavadní kapitán Ladislav Krejčí, který o víkendu v dresu Wolverhamptonu nezasáhl do duelu druhé anglické ligy proti West Bromu. „Po náročném programu má přetížené lýtko, ale myslíme si, že by to během pár dnů mohlo být v pořádku,“ zmínil Bejbl.
V pondělí Krejčí ani neobul kopačky a ve svítivých teniskách přišel ke hřišti jen krátce pozdravit, než zase zmizel zpátky v posilovně. Jeho start proti Chorvatsku, které bude v sobotu v Edenu prvním soupeřem během mimořádně náročného podzimu v elitní skupině Ligy národů, je tak v ohrožení, což je pro Deniu na startu další nepříjemnost.
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