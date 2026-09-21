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Fotbalisté poprvé pod Deniou: zvědaví sparťánci, Krejčí v teniskách. Nová éra je tu

Jiří Čihák
  20:57
Asistent Radek Bejbl (vlevo) a kouč Santi Denia na tréninku české reprezentace.

Asistent Radek Bejbl (vlevo) a kouč Santi Denia na tréninku české reprezentace. | foto: ČTK

Čeští fotbalisté během reprezentačního tréninku.
Čeští fotbalisté během reprezentačního tréninku.
Čeští fotbalisté během reprezentačního tréninku.
Kouč Santi Denia na tréninku české reprezentace.
8 fotografií
Sparťanští žáčci už měli po tréninku, a tak v areálu na Strahově v civilu zvědavě nakukovali přes zábradlí. O hlavu menší caparti, kteří si to zrovna v šedivých teplákovkách s eskem na prsou a brankářskými rukavicemi štrádovali na gólmanský dril, se při pohledu na hřiště nachystané pro fotbalové reprezentanty na okamžik zasnili: „Kámo, co kdyby nás viděl chytat třeba Horníček!“

Spousta zvědavých očí, fotografů i kameramanů. A těsně po sedmnácté hodině také ten, na koho se čekalo. Seňor Santi Denia, nový španělský kouč českých fotbalistů, který svlékl sako, vyzul elegantní mokasíny a v bílé šusťákovce a černých kopačkách klapal po chodníčku k nejvzdálenějšímu hřišti v rozlehlém tréninkovém Sparty v Praze na Strahově.

Je tady nová éra, kterou už třeba hokejisté dávno poznali.

Kouč Santi Denia na tréninku české reprezentace.

Taky basketbalisté, házenkáři, volejbalisté, či dokonce florbalisté vědí, jaké to je, když je v národním týmu cepuje cizinec. Fotbal, největší ze sportů, si na nové pořádky teprve zvyká, a tak se nedivte, že to v pondělí odpoledne byla dost sledovaná premiéra.

V dopoledních hodinách sraz v hotelu na pražském Vyšehradě, pro některé mediální povinnosti, první společný mítink a hurá do akce. „Větší změnu jsem tady nezažil,“ kývl záložník Alex Král, kudrnáč z Kodaně, který se do reprezentační mikiny oblékl přesně po roce. „Jsem zvědavej, fakt se těším a jsem plný očekávání,“ přidal slávistický stoper Štěpán Chaloupek.

Vždyť i šéf českého fotbalu David Trunda s místopředsedou Zdeňkem Grygerou a reprezentačním manažerem Pavlem Nedvědem byli u postranní čáry při tréninku napnutí a bedlivě pozorovali každičký detail.

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Denia nejdřív působil odměřeně, když stál opodál a v ruce žmoulal píšťalku na provázku a desky s taktickou tabulí. Pár slov prohodil s asistenty Pablem Amem i Radkem Bejblem. A když měli hráči po úvodním výklusu, krátké rozcvičce i tradičním bagu, do kterého se zapojili i gólmani, přátelsky si vykládal se stoperem Robinem Hranáčem, který šel na rozdíl od ostatních běhat rovinky na půlku.

Je běžné, že úvodní tréninky reprezentačních srazů jsou volnější a přizpůsobené individuálním potřebám jednotlivých hráčů, kteří za sebou mají odlišný program i zátěž a různě dlouhé cestování. Proto někteří po čtvrthodině zasedli na připravené rotopedy, kde poslouchali pokyny nového kondičního trenéra Victora Ruize, kterého si Denia ze Španělska přivedl s sebou.

Času je málo.

Změn ovšem zatraceně hodně.

Další přitom nový realizační tým za pochodu řešil během dne. Z původní nominace, již Denia v pátek slavnostně představil, postupně vypadli zranění slávisté Zima, Vlček, Jurásek, Provod i Chorý. Mimo zůstal také plzeňský Višinský, takže tým ještě před prvním tréninkem prošel zásadní obměnou.

Čeští fotbalisté během reprezentačního tréninku.

Denia i s pomocí asistentů ukázal na další čtyři nováčky: Kričfalušiho z belgického Saint-Gilloise, mladoboleslavského Šuberta, se šesti góly nejlepšího kanonýra ligy, útočníka Vašulína z Brna či defenzivního univerzála Slámu z Jablonce.

K týmu se připojili také olomoucký střelec Sejk a stoper Vitík z Boloni, byť zrovna on od začátku sezony v italské Serii A zatím nenastoupil ani na minutu. „Vnímáme, že jeho situace není ideální,“ kývl asistent Bejbl, Deniova česká spojka v realizačním týmu. „Vidíme v něm však kvalitního a perspektivního hráče.“

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Mimochodem, problémy před příletem do Česka hlásil i dosavadní kapitán Ladislav Krejčí, který o víkendu v dresu Wolverhamptonu nezasáhl do duelu druhé anglické ligy proti West Bromu. „Po náročném programu má přetížené lýtko, ale myslíme si, že by to během pár dnů mohlo být v pořádku,“ zmínil Bejbl.

V pondělí Krejčí ani neobul kopačky a ve svítivých teniskách přišel ke hřišti jen krátce pozdravit, než zase zmizel zpátky v posilovně. Jeho start proti Chorvatsku, které bude v sobotu v Edenu prvním soupeřem během mimořádně náročného podzimu v elitní skupině Ligy národů, je tak v ohrožení, což je pro Deniu na startu další nepříjemnost.

Poradí si?

Fotbalové Česko je zvědavé.

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