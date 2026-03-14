Nominace na Fotbalistu roku: Souček obhajuje proti stejné čtveřici jako loni

  16:13
V užší nominaci na ocenění v anketě o českého fotbalistu minulého roku nechybějí dva její bývalí vítězové útočník Patrik Schick a obhájce prvenství středopolař Tomáš Souček. Pětičlenný finálový výběr doplňují obránce Ladislav Krejčí mladší a záložníci Lukáš Provod a Pavel Šulc. Vítěz bude vyhlášen v pondělí 23. března. O složení nejlepší pětice informovala na webu Fotbalová asociace ČR (FAČR) jako pořadatel ankety.

Útočník Leverkusenu Patrik Schick slaví gól do sítě Olympiakosu. | foto: AP

Podoba finálové nominace je totožná jako před rokem. Záložník West Hamu Souček může vyhrát anketu FAČR potřetí za sebou a celkově již popáté. Útočník Leverkusenu Schick si může připsat třetí prvenství po triumfech za roky 2021 a 2022. Další tři finalisté dosud anketu nevyhráli.

V elitní trojici mezi trenéry obhájce trofeje, nový kouč české reprezentace Miroslav Koubek, chybí. Vítězem se stane Martin Hyský, Luboš Kozel, nebo Jindřich Trpišovský. Trenér pražské Slavie už v anketě triumfoval čtyřikrát, naposledy za rok 2023.

O nejlepší fotbalistce se rozhodne mezi Klárou Cahynovou, Michaelou Khýrovou a Kateřinou Svitkovou. Kamila Dubcová loňské prvenství neobhájí. V kategorii talent roku se mezi nejlepší trojku dostali Adam Ševínský, Matěj Šín a Matyáš Vojta.

Sparťanský stoper Adam Ševínský se raduje z rychlého gólu do sítě ostravského Baníku.

O pořadí rozhodovali členové fotbalové akademie. Do ní patří prvoligoví trenéři, kapitáni týmů z nejvyšší soutěže, reprezentanti s minimálně 31 starty v národním mužstvu, vítězové uplynulých ročníků, zástupci médií a FAČR.

Slavnostní galavečer 61. ročníku se uskuteční 23. března od 20:30 v pražském Foru Karlín. Vyhlášen bude také nejlepší futsalista roku a FAČR uvede další osobnost do Síně slávy.

Finálové nominace (řazeno abecedně)

Fotbalista roku: Ladislav Krejčí (Girona/Wolverhampton), Lukáš Provod (Slavia Praha), Patrik Schick (Leverkusen), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Plzeň/Lyon)
Fotbalistka roku: Klára Cahynová (San Sebastian), Michaela Khýrová (Sparta Praha), Kateřina Svitková (Slavia Praha)
Trenér roku: Martin Hyský (Karviná/Plzeň), Luboš Kozel (Jablonec), Jindřich Trpišovský (Slavia Praha)
Talent roku: Adam Ševínský (Sparta Praha), Matěj Šín (Ostrava/Alkmaar), Matyáš Vojta (Mladá Boleslav)
Futsalista roku: David Drozd, Michal Seidler, Radim Záruba (všichni Chrudim)
eFotbalista roku 2025: Dominik „Seron“ Čermák, Matěj „Matejs“ Dunka, Miroslav „Totik“ Toth

Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. PardubiceFotbal - 26. kolo - 14. 3. 2026:Ml. Boleslav vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.01
  • 35.00
  • 180.00
Dukla vs. JablonecFotbal - 26. kolo - 14. 3. 2026:Dukla vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.02
  • 20.00
  • 130.00
Hradec Kr. vs. OstravaFotbal - 26. kolo - 14. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.12
  • 6.20
  • 50.00
Inter vs. BergamoFotbal - 29. kolo - 14. 3. 2026:Inter vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.12
  • 6.80
  • 45.00
Sunderland vs. BrightonFotbal - 30. kolo - 14. 3. 2026:Sunderland vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.50
  • 2.90
  • 2.35
Burnley vs. BournemouthFotbal - 30. kolo - 14. 3. 2026:Burnley vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.60
  • 3.10
  • 2.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

ONLINE: Boleslav - Pardubice 2:0, domácí navyšují, po Ševčíkovi pálí Kabongo

Sledujeme online
Mladoboleslavští hráči slaví gól proti Pardubicím.

Na desátém místě mají dvoubodový náskok a rádi by se vyhnuli záchranářským bojům. Jak si povedou pardubičtí fotbalisté ve 26. kole Chance Ligy v Mladé Boleslavi? Utkání sledujte v podrobné online...

14. března 2026  16:22

ONLINE: Hradec - Baník 1:0, na gól se čekalo hodinu, skóre otevírá Mihálik

Sledujeme online
Jeden z tvrdých hlavičkových soubojů v utkání Hradec (černá) - Ostrava.

Oba týmy se setkaly naposledy teprve před týdnem v domácím poháru a po bezgólovém výsledku a následných penaltách slavili hosté. Vrátí jim fotbalisté Hradce Králové vyřazení? Ve 26. kole Chance Ligy...

14. března 2026  16:17

Nominace na Fotbalistu roku: Souček obhajuje proti stejné čtveřici jako loni

Útočník Leverkusenu Patrik Schick slaví gól do sítě Olympiakosu.

V užší nominaci na ocenění v anketě o českého fotbalistu minulého roku nechybějí dva její bývalí vítězové útočník Patrik Schick a obhájce prvenství středopolař Tomáš Souček. Pětičlenný finálový výběr...

14. března 2026  16:13

ONLINE: V akci Burnley i Sunderland, pak hraje Arsenal, večer City na West Hamu

Sledujeme online
Hráči Arsenalu dávají gól v zápase s Chelsea.

Jaký bude bodový rozestup v čele Premier League po sobotě? Nejprve se představí vedoucí fotbalisté Arsenalu proti Evertonu, večer pak druhý Manchester City na West Hamu. Ještě předtím však ve 30....

14. března 2026

ONLINE: Dukla - Jablonec 2:0, střelecká smůla je pryč, po Gilbertovi zvyšuje Penxa

Sledujeme online
Jablonecký útočník Jan Chramosta v utkání proti Dukle

Na gól čekají přes jedenáct hodin herního času. Podaří se fotbalistům pražské Dukly konečně smůlu prolomit? Ve 26. kole Chance Ligy hostí čtvrtý Jablonec, který na dálku bojuje o pozici s Plzní....

14. března 2026  15:19

Chytí penaltu a zastřelí škodnou. Brankář Hradce relaxuje s puškou i prutem

Premium
Zadražil se myslivectví věnuje od roku 2023 (12. března 2026).

V bráně krotí střely soupeřů, v lesích zase divoká prasata. „Večery na posedu miluju. Uklidním se od přemýšlení o fotbale a dalších věcí. Krásně splynu s přírodou, ale zároveň to občas při společných...

14. března 2026

Jedeme Boleslavi ztížit situaci, hlásí Mahuta. Pak se vypraví do dalekých krajin

Pardubickou posilou je finský krajní bek Ryan Mahuta, ten se ovšem ke klubu...

Sotva se sportovnímu řediteli FK Pardubice Jiřímu Bílkovi povedlo za rekordní sumu prodat švýcarského stopera Louise Lurvinka do Olomouce, začalo se mluvit o dalším diamantu, který si v Pardubicích...

14. března 2026  10:47

Grigar a mentální kouč o Kinském: Horor ho nezlomí, ukáže, že je světový gólman

Premium
Antonín Kinský a experti Tomáš Grigar (nahoře) a Laco Bittner (dole).

Když Tomáš Grigar viděl záběry fatálně chybujícího brankáře Antonína Kinského v osmifinále Ligy mistrů mezi Tottenhamem a Atléticem Madrid, cítil lítost i naštvání. „Taky jsem udělal mraky chyb,...

14. března 2026

Příbram vyhrála v Ústí a je pátá, Chrudim si v 90. minutě vystřelila důležité body

Radost fotbalistů Příbramy.

Fotbalisté Příbrami v 19. kole druhé ligy zvítězili 2:0 v Ústí nad Labem a v neúplné tabulce se posunuli na páté místo. Chrudim v duelu dvou týmů usilujících o záchranu vyhrála gólem z poslední...

13. března 2026  21:17

Bude to zase těsné, Čechům se naděje na desítku snížily. Jak vypadá koeficient?

Sparťanští fotbalisté po porážce 1:2 v Alkmaaru.

V posledních letech to byly vždy vyrovnané bitvy až do konce. A nejinak tomu bude i letos. Naděje českých fotbalových mužstev na udržení nejlepší desítky v žebříčku koeficientů se v uplynulém týdnu...

13. března 2026  14:04

Semifinále poháru: Jablonec čeká Mladá Boleslav, Karvinou derby s Baníkem

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Bez favoritů, zato s velkou příležitostí zajistit si dobrou pozici pro vstup do evropských pohárů. V semifinále MOL Cupu se střetnou fotbalisté Jablonce s Mladou Boleslaví a ve slezském derby se...

13. března 2026  11:32,  aktualizováno  12:19

Mám smíšené pocity, hodnotil Vojta gól Alkmaaru. Spartu po půli trápila únava

Sparťanský útočník Matyáš Vojta se snaží zpracovat balon v utkání s Alkmaarem.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku První gól ve sparťanském dresu sice náležitě oslavil, spokojený ale po závěrečném hvizdu být nemohl. „Pocity jsou smíšené, protože jsme zápas nezvládli, jak jsme chtěli. Ale ten výsledek je hratelný...

13. března 2026  9:30

