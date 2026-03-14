Nominace na Fotbalistu roku: Souček obhajuje proti stejné čtveřici jako loni

Podoba finálové nominace je totožná jako před rokem. Záložník West Hamu Souček může vyhrát anketu FAČR potřetí za sebou a celkově již popáté. Útočník Leverkusenu Schick si může připsat třetí prvenství po triumfech za roky 2021 a 2022. Další tři finalisté dosud anketu nevyhráli.
V elitní trojici mezi trenéry obhájce trofeje, nový kouč české reprezentace Miroslav Koubek, chybí. Vítězem se stane Martin Hyský, Luboš Kozel, nebo Jindřich Trpišovský. Trenér pražské Slavie už v anketě triumfoval čtyřikrát, naposledy za rok 2023.
O nejlepší fotbalistce se rozhodne mezi Klárou Cahynovou, Michaelou Khýrovou a Kateřinou Svitkovou. Kamila Dubcová loňské prvenství neobhájí. V kategorii talent roku se mezi nejlepší trojku dostali Adam Ševínský, Matěj Šín a Matyáš Vojta.
O pořadí rozhodovali členové fotbalové akademie. Do ní patří prvoligoví trenéři, kapitáni týmů z nejvyšší soutěže, reprezentanti s minimálně 31 starty v národním mužstvu, vítězové uplynulých ročníků, zástupci médií a FAČR.
Slavnostní galavečer 61. ročníku se uskuteční 23. března od 20:30 v pražském Foru Karlín. Vyhlášen bude také nejlepší futsalista roku a FAČR uvede další osobnost do Síně slávy.
Finálové nominace (řazeno abecedně)
Fotbalista roku: Ladislav Krejčí (Girona/Wolverhampton), Lukáš Provod (Slavia Praha), Patrik Schick (Leverkusen), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Plzeň/Lyon)