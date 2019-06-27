Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista roku čerstvě zvítězil Pavel Šulc. A jací byli ti před ním? Podívejte se v galerii na historický přehled, jenž také zachycuje, jak se jednotliví vítězové v čase proměnili.
1965 – JÁN POPLUHÁR (Slovan Bratislava). První vítěz ankety, obránce přezdívaný Bimbo. Se Slovanem Bratislava třikrát zvítězil v Československém poháru, svou zemi dvaašedesátkrát reprezentoval a byl součástí stříbrného výběru z Chile 1962. V roce 1967 obdržel Světovou cenu za fair play, když na MS 1962 zastavil hru po zranění legendárního brazilského kouzelníka Pelého. Výtečný hráč i fotbalový gentleman, který za celou kariéru nedostal jedinou žlutou kartu. Na snímku právě Pelé okolo něj střílí.
Popluhár vedle Slovanu hrával za ČH Brno, Zbrojovku Brno, jednu sezonu dokonce za Olympique Lyon ve francouzské lize. Později se věnoval trenérskému řemeslu. V roce 2000 byl zvolen nejlepším slovenským fotbalistou dvacátého století. V roce 2002 obdržel od prezidenta Slovenské republiky Řád Ľudovíta Štúra I. třídy. Zemřel 6. března 2011 ve věku 75 let.
1966 – JOSEF MASOPUST (Dukla Praha). První československý držitel Zlatého míče a ikona Dukly Praha, s níž získal osm titulů. Elegantní záložník, mozek hry, který dovedl Československo ke stříbru na MS 1962. I pro Pelého (na snímku) byl jedním z nejlepších hráčů Evropy.
Závěr kariéry na sklonku sedmdesátých let strávil v Belgii v klubu Crossing Molenbeek, kterému pomohl do první ligy. Poté Masopust působil i jako kouč. Už v Belgii působil jako hrající trenér a po návratu do Československa dovedl k historickému titulu Brno. V letech 1984 až 1988 vedl československou reprezentaci. Zemřel po vážné nemoci 29. června 2015 ve věku 84 let.
1967 – JÁN GELETA (Dukla Praha). Jedna z klíčových postav Dukly Praha v 60. letech. Fyzicky i technicky vybavený hráč, výborně hrál hlavou, šel do všeho, nikdy neuhnul. Střední defenzivní záložník s citem pro hru a skvělou přihrávkou. V roce 1967 dovedl Duklu, s níž získal tři tituly, do semifinále Poháru mistrů evropských zemí.
Geleta dnes žije ve vesničce u Sázavy, v devadesátých letech provozovali s manželkou prodejnu potravin na Břevnově. Za Duklu si zahrál i jeho syn Jan (uprostřed), jeho vnučka Zuzana si vzala Tomáše Vondráška (na snímku vlevo), jenž po 346 startech v lize za Teplice zamířil... do Dukly.
1968 – IVO VIKTOR (Dukla Praha). První vítězství brankáře Dukly, který si na snímku připíjí s manželkou Janou. Tou dobou už chytal za národní tým, v němž debutoval o dva roky dříve proti proslulé Brazílii.
1969 – LADISLAV KUNA (Spartak Trnava). Jedna z důležitých postav Spartaku, který v tomto roce postoupil až do semifinále Poháru mistrů evropských zemí. V domácí odvetě tehdy Kuna dal dva góly Ajaxu Amsterdam. V dresu Trnavy za šestnáct let nastoupil ve 424 ligových utkáních a nastřílel 86 gólů. Poté hrál ještě za rakouskou Admiru Wacker Mödling.
Po kariéře Ladislav Kuna působil jako trenér v Dunajské Stredě, Podbrezové a Spartaku Trnava, kde se nakonec stal prezidentem a byl předsedou představenstva. Na snímku z roku 2011 sedí mezi předsedou fanklubu Mariánem Galbavým a trenérem Pavlem Hoftychem. Zemřel 1. února 2012 ve věku 64 let, podlehl dlouhé těžké nemoci v bratislavském Národním onkologickém ústavu.
1970 – KAROL DOBIAŠ (Spartak Trnava). Legenda Spartaku Trnava, přezdívaný Patino, protože mu při běhu paty létaly do stran. Výrazně se podílel na zlaté éře Spartaku, kdy klub na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dominoval československé lize.
1971 – KAROL DOBIAŠ (Spartak Trnava). Jako první obhájil prvenství v anketě. Nadále byl klíčovou postavou Spartaku a stabilním členem reprezentace, se kterou mířil na vrchol. V roce 1970 se účastnil mistrovství světa. Na snímku brání Franze Beckenbauera.
Dobiaš za Československo odehrál 67 zápasů, v nichž vstřelil 6 gólů - ten nejslavnější ve finále Eura 1976 se Západním Německem. Posléze přestoupil do Bohemians, na závěr kariéry mohl na západ do Lokerenu. Trénoval Hradec, Brno, se Spartou vyhrál titul. Pravidelně navštěvuje zápasy Bohemians v Ďolíčku po boku kamaráda Antonína Panenky.
1972 – IVO VIKTOR (Dukla Praha). Po čtyřech letech znovu Viktor. Neotřesitelná jednička Dukly a reprezentace.
1973 – IVO VIKTOR (Dukla Praha). Další triumf jednoho z nejuznávanějších brankářů své doby. Uznání a respekt na mezinárodní scéně mu zajistily jeho výjimečné brankářské schopnosti, rychlé reflexy a schopnost číst hru.
1974 – JÁN PIVARNÍK (Slovan Bratislava). Pozdější mistr Evropy z Bělehradu 1976 patřil do zlaté československé generace. Poznávací znamení? Blonďaté vlasy. Se Slovanem v tomto roce vyhrál titul, v pětasedmdesátém to zopakoval. Obránce, který v roli falešného křídla rád útočil. V reprezentaci odehrál 39 zápasů.
Pivarník se po kariéře stal trenérem a působil nejen na Slovensku, ale také v zahraničí. Trénoval například v Kuvajtu, Saúdské Arábii či Spojených arabských emirátech. Jeho synovcem je explzeňský trenér Roman Pivarník.
1975 – IVO VIKTOR (Dukla Praha). Čtvrtý z pěti triumfů legendárního brankáře v této anketě. Na snímku je vlevo s kolegou Petrem Kostelníkem.
1976 – IVO VIKTOR (Dukla Praha). A do pětice Viktor. Titul mistrů Evropy z Bělehradu, nejlepší brankář turnaje, třetí místo v anketě Zlatý míč pro nejlepší hráče Evropy, což pro gólmana bylo obřím úspěchem. Cena pro nejlepšího československého fotbalistu nemohla putovat do jiných rukou. Na snímku Viktor pózuje s trofejí pro vítěze ME, přihlíží v dresu poražených Němců Jozef Čapkovic.
Viktorova kariéra skončila o rok později kvůli zdravotním problémům. Jako trenér brankářů byl například u stříbrného tažení reprezentace na Euru 1996, v roce 2012 mu prezident Václav Klaus udělil Medaili Za zásluhy.
1977 – KAREL KROUPA (Zbrojovka Brno). Obávaný kanonýr a jedna z největších postav v historii Zbrojovky Brno. V sezoně 1977/78 pomohl týmu k mistrovskému titulu, se 20 góly byl zároveň nejlepším střelcem ligy. Na snímku je vlevo po boku Josefa Masopusta, ten Zbrojovku tehdy trénoval.
Na začátku devadesátých let se Kroupa do Zbrojovky vrátil coby funkcionář, brněnský klub dvakrát zachránil před krachem. Člen Klubu ligových kanonýrů (118 tref). Jeho starší syn Michal chytal za juniorku, kvůli zranění však musel slibné kariéry zanechat. Mladší Karel se potatil a jako útočník prošel více kluby, v dresu Zbrojovky v letech 2012 až 2014 dal tři prvoligové góly.
1978 – ZDENĚK NEHODA (Dukla Praha). Tři tituly s Duklou, 90 zápasů a 31 gólů za reprezentaci. Nebojácný a střelecky nadaný fotbalista a toho času nejmladší člen Klubu ligových kanonýrů za sto vstřelených branek.
1979 – ZDENĚK NEHODA (Dukla Praha). O rok později vítězství zopakoval, navrch se tenkrát umístil na deváté příčce v celoevropské anketě Zlatý míč, což byl úžasný úspěch. Důležitá osobnost klubu i reprezentace na snímku pózuje s tehdejší manželkou a syny Davidem a Michalem.
Nehoda už během hráčské kariéry vystudoval právničinu, v roce 1983 zamířil do německého Darmstadtu, pak okusil také Lutych a Grenoble. Později byl sportovním ředitelem pražských klubů Dukly a Sparty. V roce 1996 pak jako jeden z prvních v zemi získal licenci hráčského agenta a založil firmu Nehoda Sport, jež stála na startu slavných kariér Pavla Nedvěda, Jana Kollera a dalších.
1980 – ANTONÍN PANENKA (Bohemians Praha). Legenda Bohemians, hráč s mimořádnou technikou a fotbalovou inteligencí. Proslavil se „vršovickým dloubákem“, který rozhodl finále ME 1976. V osmdesátém roce s reprezentací na Euru dosáhl na bronzové medaile.
Rok po úspěchu v anketě Fotbalista roku odešel do Rapidu Vídeň, kde se stal neméně slavnou postavou. Dva tituly, tři Rakouské poháry, finále Poháru vítězů pohárů... Po návratu do vlasti působil mj. jako asistent trenéra a funkcionář v Bohemians, kde je dnes čestným prezidentem.
1981 – JÁN KOZÁK (Dukla Praha). Tvořivý záložník přišel na Duklu na vojnu a během dvou let s ní získal pohár (1981) i titul (1982). Mimo to s reprezentací získal bronz na Euru 1980, kde nevynechal ani minutu. Jeho přehled ve hře a schopnost tvořit šance pro spoluhráče ho řadily mezi nejvýraznější osobnosti tehdejšího československého fotbalu.
Po hráčské kariéře se stal trenérem – například Košice na konci devadesátých let jako první slovenský tým dotáhl do základní fáze Ligy mistrů. Slovenskou reprezentaci dostal na Euro 2016. O několik let dříve nechvalně proslul svými výbuchy zuřivosti, v sezoně 2009/10 napadl trenéra brankářů Nitry. Pětinásobný nejlepší kouč své země byl v roce 2022 uvedený do Síně slávy slovenského fotbalu.
1982 – JAN FIALA (Dukla Praha). Neústupný obránce, který dokázal výborně číst hru a byl klíčovým mužem Dukly i reprezentace, v jejímž dresu v letech 1980 a 1982 dvakrát ubránil slavného Diega Maradonu.
Fiala hrál v české lize pouze za Duklu (305 zápasů, dva góly), v reprezentačním dresu nastoupil osmapadesátkrát a byl součástí bronzového výběru na ME 1980. Vedle toho se pyšní třemi tituly a třemi Československými poháry, startoval i na mistrovství světa 1982 ve Španělsku. Po ukončení hráčské kariéry (závěrečných šest let strávil ve francouzském Le Havre) působil ve funkci asistenta trenéra v několika ligových klubech včetně Dukly.
1983 – LADISLAV VÍZEK (Dukla Praha). Šikovný útočník, nahravač i střelec. S Duklou získal tři tituly, ten poslední v roce 1982, předtím s reprezentací bronz na ME 1980 a zlato na OH v témže roce. První příčku obsadil před Ladislavem Jurkemikem (uprostřed) z Interu Bratislava, třetí skončil Jan Fiala (vpravo) z Dukly.
1984 – JAN BERGER (Sparta Praha). Rovněž olympijský vítěz, fenomenální fotbalista i bohém, miláček sparťanských fanoušků, kteří (na stadionu i v metru) skandovali: „Honza není člověk, Honza je bůh!“ V sezoně 1983/84 pomohl Spartě v prvním kole Poháru UEFA senzačně vyřadit Real Madrid, Letenští pak zdolali další dvě překážky (Lodž a Watford) a dokráčeli do čtvrtfinále, kde vypadli s Hajdukem Split. Berger dostal od Realu Madrid nabídku na přestup, ale kvůli rodině nechtěl emigrovat, a tak odmítl. Se Spartou v té době získal dva tituly (1984 a 1985).
Berger prožil pestrý život. Během kariéry strávil měsíc ve vězení za výtržnosti a hanobení prezidenta Husáka nebo tři měsíce v protialkoholní léčebně. A jelikož se v mládí vyučil lakýrníkem a malířem, přivydělává si dnes k důchodu malováním pokojů. Trénoval také mládežnické výběry ve Spartě. Fotbal hráli i jeho dva synové Jan a Tomáš.
1985 – LADISLAV VÍZEK (Dukla Praha). O dva roky později Vízek opanoval anketu znovu. Dukle pomohl v tažení Pohárem vítězů pohárů, které skončilo na jaře 1986 až v semifinále.
Vízek se po kariéře stal vyhledávaným fotbalovým glosátorem, je známý svými upřímnými a často vtipnými komentáři. V Čimicích otevřel hospodu zvanou Kozlovna, zatancoval si v televizní show StarDance. Takhle slavil na konci ledna 2025 kulaté sedmdesátiny.
1986 – JOZEF CHOVANEC (Sparta Praha). Obránce či záložník, spolehlivý reprezentant. Rodák ze slovenských Dolných Kočkovců ve Spartě debutoval v roce 1978 coby osmnáctiletý, nakonec za ni odehrál rekordních 750 utkání a pomohl jí k osmi ligovým titulům a třem vítězstvím v poháru.
Po konci hráčské kariéry se stal trenérem a v roce 1997 dovedl Spartu k titulu, následně poprvé do skupinové fáze Ligy mistrů. Mezi lety 1998–2001 vedl českou reprezentaci, kde se blýskl stoprocentní bilanci ve kvalifikaci o ME 2000 (za to dostal cenu pro druhého nejlepšího trenéra světa), a poté znovu trénoval Spartu, kde působil i jako sportovní ředitel. Renomé si notně pošramotil působením v komisi rozhodčích v éře černokněžníka Romana Berbra, jehož kauza na konci roku 2021 otřásla českým fotbalem.
1987 – IVAN HAŠEK (Sparta Praha). Od čtrnácti ve Spartě, těsně před dovršením plnoletosti debutoval v áčku a první titul slavil už v sezoně 1983/84 – bylo mu dvacet a už patřil mezi klíčové hráče týmu, dostal i pozvánku do nároďáku. V roce 1987 pomohl ke třetímu sparťanskému prvenství v lize v 80. letech a poprvé ovládl anketu Fotbalista roku.
1988 – IVAN HAŠEK (Sparta Praha). O rok později sparťanský kapitán Hašek svůj triumf zopakoval, na snímku je po boku tehdejšího kouče Letenských Václava Ježka.
Hašek se Spartou nakonec slavil celkem osm titulů coby hráč, další dva následně jako trenér. Na MS 1990 byl kapitánem reprezentace, jež došla až do čtvrtfinále. Na přelomu tisíciletí po koučování Sparty odešel do Štrasburku, pak působil třeba v Japonsku a arabských zemích. V Česku chvíli vedl současně svaz i reprezentaci, ke které se na začátku ledna 2024 vrátil. Skončil však už na podzim 2025 po nepovedeném zápase na Faerských ostrovech v kvalifikaci o mistrovství světa, který Češi nezvládli 1:2. Předtím neuspěl ani na mistrovství Evropy.
1989 – MICHAL BÍLEK (Sparta Praha). Další z legend Sparty, která v osmdesátých (i devadesátých) letech vládla tuzemskému fotbalu. Záložník Bílek se v její sestavě objevil už v sedmnácti, brzy se stal v základní sestavě oporou a s letenským mužstvem slavil sedmkrát mistrovský titul. Ve dvaadvaceti si připsal první start za tehdejší Československo a v závěru kvalifikace o světový šampionát 1990 se rozhodujícími góly podílel na postupu. I za to byl zvolen Fotbalistou roku. Na snímku se po boku Ivana Haška raduje z vítězství 3:0 nad Švýcarskem, ke kterému přispěl gólem (25. října 1989).
Po MS 1990 Bílek odešel do Realu Betis, po návratu z tohoto angažmá hrál za Žižkov, opět za Spartu a na závěr tři roky v Teplicích. V tomto severočeském klubu začal trenérskou dráhu, v sezoně 2006/07 získal double se Spartou, následně na Euru 2012 dovedl reprezentaci do čtvrtfinále. Okusil angažmá v Gruzii či Kazachstánu, kde chvíli koučoval souběžně Astanu i národní mužstvo. Po návratu do Česka se blýskl v Plzni, s níž slavil na konci sezony 2021/22 titul a postoupil s ní do skupiny Ligy mistrů. V září 2025 se ujal pozice trenéra v české mládežnické jedenadvacítce.
1990 – JÁN KOCIAN (FC St. Pauli). Spolehlivé libero bylo v devadesátém roce na vrcholu kariéry. Tou dobou působil Kocian už na západě v bundesligovém St. Pauli, kam mohl odejít v roce 1988 až po třicítce, jinak to za komunistů nešlo. Na MS 1990 prošel s reprezentací až do čtvrtfinále, právě z něj pochází tento snímek. Československo v něm vyřadili pozdější světoví šampioni z Německa.
Kocian po konci hráčské kariéry prošel rozličnými trenérskými štacemi. Dvakrát působil u slovenské reprezentace, nejdřív hned mezi roky 1993 až 1995 coby asistent, v letech 2006 až 2008 jako hlavní kouč. Následně pomáhal Karlu Brücknerovi u rakouského národního týmu, působil v Číně, Hongkongu či Jemenu. Kromě slovenského občanství má i pas Německa, jeho děti tam vyrůstaly, studovaly a dodnes tam žijí.
1991 – TOMÁŠ SKUHRAVÝ (FC Janov). Obávaný kanonýr řečený Bomber pomýšlel na vítězství v této anketě už o rok dříve, a prý nenesl moc dobře, že hlasující dali přednost Kocianovi. Skuhravý se totiž v roce 1990 stal superhvězdou – na MS dal pět gólů (v osmifinále s Kostarikou hattrick hlavou), přestoupil do FC Janov a tam byl postrachem obran nadále. V sezoně 1990/91 vytvořil skvělou útočnou dvojici s Uruguaycem Carlosem Aguilerou a oba zaznamenali po 15 brankách v Serii A, toho času nejlepší soutěže na světě.
Skuhravý nasázel za Janov 67 gólů, čímž přispěl mj. ke čtvrtému místu v lize i postupu do semifinále Poháru UEFA. Dvěma góly pomohl reprezentaci ke kvalifikaci na stříbrné Euro 1996, na něj už jej ale nepustila pochroumaná kolena. Jeho reprezentační bilance činí 49 zápasů, 17 branek. Kariéru ukončil ve třiceti. V Janově se věnoval mládeži, předtím si prošel několika osobními karamboly. Neúspěšné investice, několik nehod pod vlivem alkoholu, v roce 2012 dokonce dvouletá podmínka od soudu za fingování krádeže zapůjčeného luxusního auta. V současnosti pendluje mezi Itálií a Českem, stal se ambasadorem mládežnického turnaje a hraje plážový fotbal a nohejbal. Jeho dcera Michala je úspěšnou návrhářkou.
1992 – ĽUBOMÍR MORAVČÍK (AS Saint-Étienne). Rodák z Nitry a krajní záložník platil za specialistu na přímé kopy, po MS 1990 přestoupil do Francie, kde se řadil mezi nejlepší cizince v nejvyšší soutěži. Ve dvaadevadesátém vyhrál anketu Fotbalista roku před Jiřím Němcem (vpravo) a třetím Tomášem Skuhravým.
Na přelomu tisíciletí se Moravčík zařadil mezi miláčky tribun skotského Celtiku, kam ve třiatřiceti zamířil za trenérem Jozefem Venglošem. Se slavným klubem nímž vyhrál dva tituly a byl dokonce uveden do jeho Síně slávy. Pro legendárního Henrika Larssona platil za jednoho z nejlepších spoluhráčů, nejen švédský kanonýr obdivoval Slovákovu dovednost kopat do balonu stejně dobře oběma nohama. Kariéru ukončil v roce 2002 v Japonsku, párkrát zkoušel trenéřinu (slovenská mládežnická reprezentace, Zlaté Moravce), ale nebylo to pro něj. „Nemám na to povahu,“ řekl v červnu 2024 v rozhovoru pro iDNES. Mimochodem, z dob v St. Étienne má i francouzské občanství.
1993 – PETR KOUBA (Sparta Praha). Prvním mužem, který vyhrál anketu v dějinách samostatného českého státu, byl sparťanský brankář. Na Letnou přestoupil zkraje roku 1991 z Bohemians za tehdy rekordní sumu domácího trhu, v německých markách se vyplácely téměř dva miliony korun. Se Spartou slavil čtyři tituly, byl u památného tažení nultým ročníkem Ligy mistrů (1992), kdy vyřadila mimo jiné Rangers a největšího favorita soutěže Olympique Marseille, doma udolala i Barcelonu a jen kousek jí chyběl k postupu do finále.
Kouba ve Spartě dokonce dal gól, když v květnu 1995 proti Českým Budějovicím zpečetil vítězství 4:0 proměněnou penaltou. Stal se reprezentační jedničkou, na Euru 1996 nešťastně chyboval v prohraném finále s Německem (1:2) a pak přestoupil do La Coruni, což však nebylo vydařené angažmá, byť Deportivo naprosto nečekaně vyhrálo titul. Kariéru ukončil po návratu do Česka v roce 2004, když byl tři roky náhradníkem ve Spartě. Své zkušenosti předává dalším brankářům, momentálně pracuje u reprezentačního výběru do 21 let.
1994 – PAVEL KUKA (1. FC Kaiserslautern). Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se Pavel Kuka rozstřílel v tuzemské nejvyšší soutěži v barvách Slavie a v zimě 1993 přestoupil do bundesligového Kaiserslauternu. Tam v gólové explozi pokračoval, což mu vyneslo i triumf v anketě Fotbalista roku. Na snímku vlevo s vítěznou trofejí, tehdy ještě s první manželkou (s ní má nejstaršího syna Pavla, dnes už třicátníka).
Kuka zažil s Kaiserslauternem zisk Německého poháru, pád z bundesligy, okamžitý návrat a senzační titul hned po postupu z druhé nejvyšší soutěže (1997/98), mezi tím nechyběl na stříbrném Euru 1996. Hrál i za Norimberk a Stuttgart, účastnil se Eura 2000, vrátil se do Slavie, kde kariéru po sezoně 2004/05 ukončil. Je členem Klubu ligových kanonýrů, za národní tým odehrál 87 zápasů s bilancí 29 gólů. Po kariéře podnikal, vydával například časopis Hattrick, v současnosti spolupracuje s Pavlem Paskou v agentuře ISM, kterou z většiny spoluvlastní.
1995 – RADEK DRULÁK (FC Petra Drnovice). Exolomoucký útočník tenkrát po návratu z Německa (Oldenburg, Chemitzer, obojí druhá bundesliga) zakotvil v Drnovicích, kde v letech 1995 a 1996 dvakrát opanoval žebříček ligových kanonýrů. V pětadevadesátém dal tři góly v kvalifikaci o stříbrné Euro, na němž byl ve čtyřiatřiceti v českém výběru nejstarší. Snímek pochází z vyhlášení ankety Sportovec roku 1995, kde skončil pátý.
Drulák si z Drnovic odskočil ještě do Rakouska a kariéru završil v Olomouci. Se 153 góly je členem Klubu ligových kanonýrů. U fotbalu zkoušel zůstat, ale dělat hráčského agenta pro něj nebylo. Vlastnil hospodu, řídil kamion, v současnosti dělá administrativu ve firmě, která se zabývá plynem - propanem butanem, stáčením, rozvozem.
1996 – KAREL POBORSKÝ (Manchester United), PATRIK BERGER (FC Liverpool). Unikátní situace v tradiční anketě, která měla po stříbrném Euru 1996 dva vítěze. Jako mnoho hráčů z výběru senzačních českých finalistů i tyto dva záložníky katapultovalo reprezentační tažení za lepšími angažmá. Autor geniálního lobu ze čtvrtfinále s Portugalskem (1:0) Poborský šel ze Slavie do Manchesteru a Berger, který skóroval ve finále s Německem (1:2), z Dortmundu do Liverpoolu. První jmenovaný se vyhlášení ankety v Teplicích účastnil, Bergerovi to klubové povinnosti v předvánoční čas roku šestadevadesátého nedovolily.
1996 – KAREL POBORSKÝ (Manchester United), PATRIK BERGER (FC Liverpool). Oba fotbalisté dostali v anketě shodný počet 199 bodů, což bylo sice raritou, ale zároveň tak trochu pro smích. Berger prohlásil, že se o cenu dělit nebude, předchozí vítěz Drulák to označil za frašku, jeho předchůdce Kuka reagoval: „Nikdo mě nepřesvědčí, že oba skutečně dostali stejný počet hlasů.“ MF DNES tehdy napsala: „Vskutku ostudný kousek (...) Organizátoři z nakladatelství Olympia projevili notnou dávku diletantství. Zdůvodnění, že oba hráči získali shodný počet bodů, je nezbavuje odpovědnosti za to, že země vicemistrů Evropy je fotbalovému světu pro smích.“ A mimochodem, Berger nakonec i tu svou trofej dostal. Nejprve se ale mezi svátky pokochal a fotil s tou putovní, kterou mu přivezla ukázat Poborského manželka.
Poborský po dvouleté štaci v United (v konkurenci jistého Davida Beckhama) odešel do Benfiky Lisabon, pak do Lazia a v létě 2002 zpět do Česka, ne však do Slavie, ale do Sparty, kde se stal nejlépe placeným hráčem ligy a kapitánem. Angažmá skončilo neslavnou esemeskou od nového klubového šéfa Daniela Křetínského, Poborský odešel do Českých Budějovic, kde kariéru začínal, a coby druholigový hráč se účastnil MS 2006. V reprezentaci, s níž prožil i bronzové Euro 2004, dlouho držel rekord v počtu odehraných zápasů (118). Po nesmírně úspěšné kariéře podnikal a zapojoval se i do politiky, v roce 2021 neúspěšně kandidoval na předsedu fotbalové asociace, kde byl také u zrodu regionálních akademií. V současnosti se věnuje práci experta a spolukomentátora pro stanici CANAL+ Sport, která vysílá anglickou Premier League. Snímek pochází z rozlučky Tomáše Vincoura s hokejovou kariérou.
Berger strávil v Liverpoolu sedm sezon, nejslavnější z nich byla ta 2000/01, během které Reds vyhráli FA Cup i Pohár UEFA. Berger hrál obě finále, ale už tehdy jej trápila častá zranění. I tak ještě v Anglii zvládl přes padesát startů za Portsmouth, působil i v Aston Ville a Stoke, než se v létě 2008 vrátil do Česka a podobně jako Poborský rovněž ne do Slavie, jež jej do Evropy vyslala, ale do Sparty. Kariéru ukončil o rok a půl později po dalším zranění kolene. S reprezentací měl na rozdíl od spoluvítěze ankety horší vztah, památný je konflikt s koučem Uhrinem na Euru 1996, z nějž málem odjel, i následný sedmnáctiměsíční bojkot Uhrinova výběru do září 1998 a změny trenéra. Celkem v národním týmu zapsal 42 zápasů a 18 gólů. Na rozdíl od Poborského není tolik vidět na veřejnosti, neangažuje se ve fotbale, zdvořile odmítá žádosti o rozhovor. Užívá si života: cestuje po světě, hraje golf, investuje, rybaří, coby ambasador Liverpoolu klub reprezentuje na různých charitativních a společenských akcích. Na snímku je na osmifinále Evropské ligy mezi Spartou a Liverpoolem po boku věrné manželky Jarky.
1997 – JIŘÍ NĚMEC (Schalke 04). Pracovitý a poctivý defenzivní záložník, vicemistr Evropy z roku 1996. V sedmadevedasátém byl kapitánem reprezentace a oporou Schalke, kde působil od roku 1993 a právě v sezoně 1996/97 přispěl k zisku Poháru UEFA. Tenkrát získal vedle ceny pro Fotbalistu roku i Zlatý míč České republiky (na snímku), což je anketa Klubu sportovních novinářů.
Němec hrál v Německu do roku 2002, vrátil se do Česka, avšak ne do Sparty, jež o něj měla zájem, ale do Blšan. Po jedné sezoně nicméně ještě na Letnou zamířil, kariéru následně uzavřel na Žižkově. Za reprezentaci odehrál celkem 84 zápasů, dal jediný gól. Do roku 2025 trénoval třetiligové Brozany.
1998 – PAVEL NEDVĚD (Lazio Řím). Další z báječné generace českých fotbalistů. Nedvěd tou dobou působil druhým rokem v Itálii, kam zamířil po stříbrném Euru 1996 ze Sparty, a v sezoně 1997/98 pomohl Laziu k Italskému poháru, gólem také k Italskému superpoháru a do finále Poháru UEFA.
1999 – JAN KOLLER (Anderlecht Brusel). Parádní rok dvoumetrového habána, tehdy už třetím rokem působícího v Belgii. Koller v sezoně 1998/99 v dresu Lokerenu nasázel 24 ligových branek a byl nejlepším kanonýrem soutěže, na jaře se dočkal premiérové pozvánky do reprezentace a následně přestupu do Anderlechtu za tři miliony euro. V národním týmu skóroval hned při debutu, mezi květnem 1999 a dubnem 2000 dal gól v deseti reprezentačních zápasech za sebou a významně tak přispěl k postupu na Euro 2000.
Koller střílel góly i za Anderlecht (95 zápasů, 55 branek), jemuž pomohl ke dvěma titulům, i za Dortmund (184/79), který se během jeho angažmá stal německým mistrem jednou. Mezitím byl oporou národního mužstva a jeho rekordním střelcem (55 gólů v 91 utkáních). Působil také v Monaku, Norimberku či Samaře, končil ve třetí francouzské lize v Cannes. S bývalou manželkou Hedvikou má dvě dcery, pracuje jako televizní expert a nadchl se pro padel, který hraje, trénuje a na začátku roku 2025 i otevřel centrum s kurty v Praze.
2000 – PAVEL NEDVĚD (Lazio Řím). Druhé vítězství neúnavného blonďatého záložníka, který dál válel v Laziu. Už v roce 1999 přispěl k triumfu v Poháru vítězů pohárů a Superpoháru UEFA. V sezoně 1999/00 pak i pěti ligovými góly pomohl k titulu v Serii A. Kolem Nedvěda se začaly slétat velkokluby.
2001 – TOMÁŠ ROSICKÝ (Borussia Dortmund). Generační talent českého fotbalu v roce 2001 přestoupil ze Sparty do Dortmundu za víc než půl miliardy korun, což byl rekordní přestup z české nejvyšší soutěže a současně nejdražší transfer v tehdejším bundesligovém žebříčku. Rosický také poprvé vyhrál anketu Fotbalista roku, v jedenadvaceti byl nejmladším vítězem v jejích dějinách.
2002 – TOMÁŠ ROSICKÝ (Borussia Dortmund). Obhajoba záložníka, který v sezoně 2001/02 pomohl německému klubu k bundesligovému titulu a do finále Poháru UEFA.
2003 – PAVEL NEDVĚD (Juventus Turín). V tomto roce to nešlo jinak. Vždyť Nedvěd byl jmenován Fotbalistou roku podle časopisu World Soccer a především získal i Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy, jako teprve druhý Čech po Josefu Masopustovi! V Juventusu slavil titul a výrazně mu pomohl do finále Ligy mistrů, v němž však kvůli žluté kartě ze semifinále nemohl nastoupit.
2004 – PAVEL NEDVĚD (Juventus Turín). Čtvrté a poslední Nedvědovo vítězství v anketě přišlo po bronzovém Euru 2004. Česko na něm vedl jako kapitán, v semifinále s Řeckem ale kvůli zranění kolene nedohrál. V reprezentaci následně skončil.
Nebylo to ovšem na dlouho, trenér Karel Brückner jej přemlouval k návratu a pro baráž o MS 2006 se mu to povedlo. Nedvěd se tak zúčastnil i jediného světového šampionátu v samostatné historii, Češi tam skončili ve skupině a plavovlasý záložník uzavřel svou bilanci na 91 startech a 18 gólech. Jeden z nejlepších fotbalistů v tuzemských dějinách dál hrál za Juventus, jemuž zůstal věrný i po přeřazení do druhé ligy (trest za účast v korupční aféře), kariéru ukončil v roce 2009. Záhy byl jmenován do vedení Juventusu, kde to dotáhl i na viceprezidenta. V roce 2022 skončil v rámci skandálu s falšováním účetnictví, sportovní soud jej nedlouho poté zprostil viny. Od konce roku 2024 pracoval coby ředitel saúdskoarabského klubu aš-Šabab (na snímku s trenérem Fatihem Terimem), tou dobou se také zasnoubil s druhou životní partnerkou Darou Rolins. Od roku 2025 působí v roli generálního manažera reprezentací a usiluje o postup na mistrovství světa do Ameriky.
2005 – PETR ČECH (Chelsea). Dlouholetá reprezentační jednička a opora Chelsea anketu ovládla poprvé ve třiadvaceti letech. Čech tenkrát pomohl londýnskému klubu k titulu 24 nulami v Premier League, vedle toho byl vyhlášený i nejlepším brankářem Evropy i světa. V anketě Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety obsadil celkové 14. místo.
2006 – TOMÁŠ ROSICKÝ. Třetí a poslední vítězství v anketě zapsal geniální záložník za rok, v němž po pěti a půl letech přestoupil z Dortmundu do Arsenalu a v národním týmu byl klíčovou postavou na mistrovství světa, kde se blýskl dvěma góly v prvním zápase s USA (3:0). Po šampionátu a konci Pavla Nedvěda v reprezentaci byl navíc jmenován jejím kapitánem.
Rosický nakonec strávil v Arsenalu deset let, legendární trenér Arséne Wenger jej zbožňoval a prohlásil, že „Kdo miluje fotbal, musí milovat Rosického.“ Reprezentačního středopolaře ale začaly brzdit opakované zdravotní problémy (kvůli nim vynechal mj. Euro 2008 a rok a půl v Arsenalu), které nakonec poznamenaly i jeho návrat do Sparty, kde se zranil během prvního zápasu první sezony a do hry se vrátil až po roce. O pár měsíců později pak v polovině ročníku 2017/18 v sedmatřiceti ukončil kariéru. S reprezentací se účastnil Eura 2012 i 2016, celkově odehrál 105 zápasů a vstřelil 23 branek. Po kariéře se vrhl na dráhu sportovního ředitele ve Spartě. Se ženou Radkou má syna Tomáše (*2013).
2007 – MAREK JANKULOVSKI (AC Milán). Ofenzivně laděný levý obránce, který do Itálie zamířil po Euru 2000 z Baníku, působil druhým rokem v AC Milán a byl důležitou součástí týmu, jenž v roce 2007 vyhrál Ligu mistrů. Finále s Liverpoolem odehrál téměř celé. V následném úspěšném Superpoháru UEFA proti Seville dokonce po přihrávce Andrey Pirla skóroval. Na snímku je druhý zleva po boku tehdejšího Talentu roku Martina Fenina, Osobnosti ligy Pavla Verbíře a Trenéra roku Karla Brücknera.
Jankulovski patřil mezi reprezentační opory v éře kouče Brücknera, nastřádal 78 startů a 12 gólů, účastnil se bronzového Eura 2004, MS 2006 a ME 2008. V Miláně hrál do roku 2011, tehdy klub získal titul, ale technicky nadaný levý bek kvůli zraněním nastoupil jen do osmi zápasů. V říjnu 2011 se po jedenácti letech v cizině vrátil do Baníku, ale hned po osmi minutách si poranil koleno a tím jeho profesionální kariéra skončila. V klubu později dva roky pracoval jako sportovní ředitel, nyní je předsedou dozorčí rady. A podniká – z Itálie do Čech dováží víno. Kromě toho také hrává exhibiční zápasy za legendy AC Milán i charitativní utkání v dresu Real Top Praha.
2008 – PETR ČECH (Chelsea). Druhé z mnoha vítězství brankáře Čecha přišlo v roce, kdy se to tolik nečekalo. V Chelsea nedosáhl na velkou trofej (byť s ní byl ve finále Ligy mistrů a druhý v Premier League) a na evropském šampionátu ve Švýcarsku se velkou chybou v duelu s Tureckem nechtěně přičinil o vyřazení českého týmu v základní skupině... V listopadu nicméně v Chelsea zaznamenal stý zápas s čistým kontem a nedlouho poté dvoustý start. V anketě vyhrál o 57 bodů před Pavlem Nedvědem.
2009 – PETR ČECH (Chelsea). Třetí vítězství, tentokrát před Milanem Barošem o 206 bodů. Čech tehdy dál neohroženě strážil bránu Chelsea, která v sezoně 2008/09 inkasovala pouze 24 ligových gólů a navrch získala FA Cup.
2010 – PETR ČECH (Chelsea). S Chelsea získal double (liga, FA Cup) a druhou Zlatou rukavici pro brankáře s nejvyšším počtem čistých kont (17) v Premier League. A tím fotografie Petra Čecha s trofejí pro vítěze ankety Fotbalista roku zdaleka nekončí.
2011 – PETR ČECH (Chelsea). Počtvrté za sebou a popáté celkově, Čech vyrovnal dosavadní maximum legendy Iva Viktora svým nejvýraznějším triumfem – druhého Petra Jiráčka z Wolfsburgu porazil o 287 bodů. „Ze všech ocenění mám velkou radost. Teď to beru jako ocenění za rok, který byl jeden z nejlepších v mé kariéře, což dokazuje i to, že jsem byl vyhlášen nejlepším hráčem Chelsea a s reprezentací jsme postoupili na Euro,“ prohlásil.
2012 – PETR ČECH (Chelsea). A zase náš známý brankář, který se tentokrát osamostatnil na čele žebříčku rekordů ankety a šestým vítězstvím Viktora překonal. Tentokrát vládl s ještě větším odstupem na druhého, jímž byl Theo Gebre Selassie – porazil jej o 410 bodů. V květnu totiž Čech vychytal Chelsea vítězství v Lize mistrů, ve finále s Bayernem chytil v prodloužení penaltu Robbenovi a v rozstřelu další dvě. Heroický výkon.
2013 – PETR ČECH (Chelsea). Posedmé. Čech byl v anketě znovu favoritem a potvrdil to, tou dobou nikdo z českých reprezentantů nebyl v takové formě, byl u vítězství Chelsea v Evropské lize. Vyhrál o 85 hlasů před druhým Tomášem Rosickým.
2014 – David Lafata (Sparta Praha). Po sedmi letech přerušil Čechovu nadvládu sparťanský útočník a kapitán. V lize stihl za rok 2014 devatenáct branek, v letním předkole Ligy mistrů se na Letné blýskl pětigólovým představením proti estonskému Tallinu a následně i hattrickem do sítě švédského Malmö. Prosazoval se i v Evropské lize, kde přidal dalších pět branek. Díky tomu si také vypracoval silnější pozici v reprezentaci, na kterou musel čekat až do třiatřiceti let. Hráč z české ligy v anketě zvítězil poprvé od roku 1995, kdy se radoval Radek Drulák z Drnovic.
Přestože do Sparty přišel Lafata až ve dvaatřiceti z Jablonce, zařadil se mezi její legendy. Třikrát za sebou byl králem střelců, nakonec se vyšvihl na třetí místo Klubu ligových kanonýrů se 204 zásahy. Vášnivý myslivec byl klasickým zakončovatelem s neuvěřitelným výběrem místa. Kariéru uzavřel v šestatřiceti, kope pro zábavu doma v Olešníku (na snímku) a na českobudějovickém sportovním gymnáziu trénuje děti.
2015 – PETR ČECH (Chelsea/Arsenal). Čech triumfoval v anketě poosmé přesto, že jaro 2015 strávil převážně na lavičce náhradníků Chelsea. Výrazně však pomohl národnímu týmu k postupu na mistrovství Evropy a od léta patřil k oporám Arsenalu, kam přestoupil za jedenáct milionů liber (tehdy zhruba 420 milionů korun). Lafata skončil druhý.
2016 – PETR ČECH (Arsenal). Podeváté a naposledy. Čech po mistrovství Evropy ukončil reprezentační kariéru (s rekordním počtem 124 startů), už to nebyl ten neprůstřelný suverén jako dřív, ale pořád vynikající a v té době byl jediným českým fotbalistou působícím ve velkoklubu. Hlasující ocenili jeho dlouhodobou špičkovou výkonnost. „S Arsenalem jsme v anglické lize skončili druzí, byť jsme samozřejmě chtěli být první, ale na druhou stranu to bylo nejlepší umístění za deset let. Navíc jsem získal Zlatou rukavici pro brankáře s nejvyšším počtem čistých kont,“ vyjmenovával Čech.
Čech v Arsenalu ještě dosáhl na úžasnou metu 200 ligových čistých kont a s kariérou se rozloučil v květnu 2019 ve finále Evropské ligy proti svému bývalému klubu Chelsea. Nebyl to pohádkový konec, Arsenal prohrál 1:4, ale Čech byl jeho nejlepším hráčem. Do Chelsea se hned záhy vrátil v roli poradce, neoficiálně byl vlastně sportovním ředitelem. Po třech letech (v červnu 2022) v klubu skončil.
Vzal si čas pro sebe, pro rodinu, studoval trenérskou licenci. Nadále pořádá kempy své fotbalové školy, kterou nastartoval už při kariéře. A nešálí vás zrak, Petr Čech chytá taky v hokeji. A ne vůbec špatně – ze čtvrté britské ligy to dotáhl až do nejvyšší soutěže do Belfast Giants. Jeho dcera Adéla byla v únoru 2025 nominovaná do české fotbalové reprezentace do 17 let, mladší syn Damián chytá za Fulham a na kempu mládežnického národního týmu už se objevil také.
2017 – VLADIMÍR DARIDA (Hertha Berlín). Velké překvapení. Čekalo se, že pro změnu vyhraje Čech, ale korunku převzal sedmadvacetiletý záložník Darida, který na klubové úrovni prožíval jedno z nejméně výrazných období kariéry. Herthě se nedařilo, za celý rok dal Darida jediný gól, ale v národním týmu se prosadil třikrát. Čech, toho času už nereprezentující, skončil druhý. Třetí byl tehdejší plzeňský forvard Michael Krmenčík.
Darida, jehož do zahraničí katapultovala úspěšná plzeňská éra trenéra Pavla Vrby, v Berlíně působil do roku 2022, než přestoupil do řeckého Arisu Soluň, kde hraje dodnes. Běhavý a nesmírně vytrvalý středopolař to v reprezentaci, s níž se účastnil tří evropských šampionátů, dotáhl až na kapitána – pásku nosil na ruce během Eura 2021 (kvůli koronavirové pandemii o rok odloženého). Po něm v národním týmu skončil. O pět let později se zase vrátil, aby pomohl k postupu v baráži o mistrovství světa.
2018 – TOMÁŠ VACLÍK (Sevilla). „Mám za sebou životní rok. I když jsem po dlouhé době nevyhrál žádnou trofej s týmem, z osobního hlediska to bylo nejlepší období v mé kariéře,“ hlásil brankář, který po čtyřech sezonách přestoupil z Basileje do Sevilly. V Andalusii se stal okamžitě jedním z klíčových hráčů týmu a post brankářské jedničky mu patřil i v reprezentaci.
Vaclík v Seville strávil tři roky, postupně však přišel o post jedničky a následně vystřídal několik adres. Byl v řeckém Pireu, anglickému Huddersfieldu a španělskému Albacete pomohl k záchraně v druhých ligách. Mezitím absolvoval vysloveně nevydařenou štaci v New England Revolution, kde nedostal šanci, a v únoru 2025 podepsal po sedmi měsících bez angažmá v Boavistě Porto (na snímku). Na další štaci ale čeká. Postupně se proto logicky vytratil i z reprezentace, jejíž bránu hájil ještě na Euru 2021.
2019 – TOMÁŠ SOUČEK (Slavia Praha). Kvůli nouzovému stavu s ohledem na epidemii koronaviru neproběhlo tradičně honosné vyhlášení, Souček se o úspěchu dozvěděl na dálku. V té době vrcholil jeho úctyhodný příběh o cestě na vrchol – z muže, kterého druholigové kluby nechtěly na hostování, se stal oporou Slavie i reprezentace. Klub táhl Evropskou ligou, gólem přispěl k památnému vyřazení Sevilly a byl nejlepším střelcem týmu v sezoně, ve které červenobílí poprvé od války získali double. Vyneslo mu to přestup do West Hamu United za víc než půl miliardy korun, čímž překonal dlouholetý rekord Tomáše Rosického.
2020 – TOMÁŠ SOUČEK (West Ham United). V Anglii se ihned prosadil, pomohl West Hamu k záchraně a následující sezoně s ním nečekaně hrál o pohárové příčky. Vedle toho táhl národní mužstvo, které vyhrálo svou skupinu Ligy národů a postoupilo mezi elitu. Souček titul v anketě Fotbalista roku obhájil s velkým náskokem před Vladimírem Coufalem.
2021 – PATRIK SCHICK (Bayer Leverkusen). Po dvou letech covidových omezení proběhlo vyhlášení tradiční ankety opět v plné parádě. A kdo jiný mohl za tento rok vyhrát? Autor nejkrásnějšího gólu loňského mistrovství Evropy. Vedle fenomenálního Cristiana Ronalda nejlepší střelec turnaje i opora německého Leverkusenu, kde procitl a stal se jedním z hitů celé bundesligy. „Možná, že kdybych byl méně zraněný, mohl jsem cenu získat i dřív,“ řekl. „Jsem za ni samozřejmě rád. Prožil jsem zatím nejlepší rok kariéry, potvrdil jsem výkony z Eura.“
2022 – PATRIK SCHICK (Bayer Leverkusen). Neměl tak fenomenální rok, jako když triumfoval poprvé. Na jaře nicméně naháněl Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov v tabulce střelců bundesligy, dal osm branek, celkově jich měl čtyřiadvacet, o deset méně než polský útočník, a dotáhl klub do Ligy mistrů. Na podzim mu to ale drhlo, do toho jej zbrzdilo zranění. Schick vyhrál před Antonínem Barákem z Fiorentiny a plzeňským brankářem Jindřichem Staňkem.
Schick nadále působí v německém Leverkusenu a patří mezi hlavní opory. Mistrovský tým z roku 2024 se postupně rozpadl, ale on zůstal. V současnosti chce znovu vybojovat Ligu mistrů, v reprezentaci sice párkrát vinou zranění chyběl, ale na baráž o mistrovství světa 2026 je připravený.
2023 – TOMÁŠ SOUČEK (West Ham United). Třetí vítězství poctivého středopolaře, opory West Hamu i národního týmu. Souček v anketě předčil sparťanského kapitána Ladislava Krejčího, jenž táhl tým k titulu po devítileté odmlce. Pro Součka hrál triumf v Konferenční lize a jeho role v reprezentaci, kterou svými výkony víceméně dotáhl na mistrovství Evropy.
2024 – TOMÁŠ SOUČEK (West Ham United). Čtvrtým vítězstvím se reprezentační záložník dotáhl na Pavla Nedvěda, zároveň podruhé zvítězil dvakrát v řadě. Nad druhým Lukášem Provodem ze Slavie triumfoval o pouhých 21 bodů. Dál patřil k oporám West Hamu a tehdy ještě stíhal český střelecký rekord v Premier League, který patřil Patriku Bergerovi.
V lednu oslavil šest let v Anglii. Aktuálně bojuje s West Hamem o záchranu a vynechal několik zápasů na podzim, přesto pokračuje v individuálních úspěších. V únoru překonal zmíněný střelecký rekord Patrika Bergera a aktuálně už je na čtyřiceti gólech v Premier League. Spekuluje se o jeho letním odchodu. Zůstane ještě na Ostrovech?
2025 – PAVEL ŠULC (Olympique Lyon). Premiérové vítězství pro stylového šikulu. Šulc prožil průlomový rok. Nejdřív s Plzní skončil druhý v lize, pak se dočkal snového přestupu. A za odměnu byl zvolen fotbalistou roku. Titul získal před druhým Patrikem Schickem a třetím Ladislavem Krejčím. Dohromady během roku 2025 nasázel 21 gólů a přidal 16 asistencí.
Šulc bude klíčovým mužem i v baráži o mistrovství světa 2026. Spoléhá na něj nový trenér Miroslav Koubek, pod kterým působil v Plzni. Ve Francii se Šulc prosadil v podstatě hned. Jedenáct ligových gólů a tři asistence jsou na nováčka skvělý počin. Získal si fanoušky i důvěru trenéra. Lyon, který čelil hrozbě přeřazení do druhé ligy, i přes přestavbu týmu dál bojuje o příčky zajišťující přímý postup do Ligy mistrů. Šulcova cena přitom dál roste. Vyslouží si další, ještě větší, přestup?
