Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?
Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...
Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů
Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...
Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?
Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...
Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?
V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne...
Co na nás pan Koubek vymyslí? Irové mají víru i pokoru, ale netuší, s čím Česko přijde
Netuší, co na ně nový trenér českých fotbalistů vymyslí. Ale moc dobře vědí, jak Miroslav Koubek po svém prosincovém jmenování o Irech, soupeři v boji o mistrovství světa, mluvil. „Myslím si, že to...
Ministr Šťastný se kvůli kauze setká s FAČR, chce dotáhnout úmluvu o podvodech
Ministr pro sport prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) s vedením Fotbalové asociace ČR (FAČR) probere, zda jsou podvody a korupce systémovým problémem a jak jim předcházet. Po úterním zadržení...
V Edenu vyloučil Holeše, červenou dal také Ronaldovi. Kdo odřídí baráž Česko-Irsko?
Všem slávistům v reprezentaci, zejména pak Tomáši Holešovi, je jeho jméno určitě povědomé. Před dvěma lety mu totiž švédský sudí Glenn Nyberg v odvetě osmifinále Evropské ligy s AC Milán udělil...
Býma razii očekával. Jsme překvapeni, už nás z toho bolí hlava, říká šéf Zlínska
Někdejší prvoligový rozhodčí a bývalý šéf FC Zlínsko Pavel Býma platil na Moravě za velkého šíbra. A klub zároveň za ten, který má opravdu špatnou pověst a o kterém se říká, že kšeftuje se zápasy....
Vitík před baráží o mistrovství světa: Ega stranou, jde o hodně. Co mu dala Boloňa?
Římský bůh moří Neptun, kterého si jako vodnář ještě ve Spartě nechal vytetovat na předloktí, je zároveň symbolem Boloni, kam předloni přestoupil. „Když to zjistili v klubu, byli nadšení a hned se...
Sudí z derby, primátor Karviné i jiné známé tváře. Jak figurují v korupční kauze?
Celkem sedmačtyřicet jmen hráčů, rozhodčích a funkcionářů čítá seznam, jenž v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale zveřejnila během úterního odpoledne etická komise. Podívejte se na výběr...
Korupční kauza na Moravě: Zradit měl kapitán Vyškova, v Brně byla i šikana
Jako kapitán táhl stoper Filip Štěpánek na jaře 2024 vyškovské fotbalisty do bojů o vysněnou první ligu. Bojoval ale za svůj klub skutečně? V síti obrovské korupční kauzy ovlivněných zápasů, která se...
Jaké kauzy už český fotbal zažil? Výběr nejznámějších korupčních skandálů
Není to poprvé, co český fotbal řeší skandál v souvislosti se sázením a úplatky. První kauzy odstartovaly už před dvaceti lety, ta dosud nejrozsáhlejší byla v roce 2004 spojená s Ivanem Horníkem. Teď...
Španělsko mi otevřelo oči. Fotbalistka Sparty Pěčková nejen o angažmá v Eibaru
Je teprve třetí českou fotbalistkou, která hrála nejvyšší španělskou ligu. Klára Cahynová, Andrea Stašková a právě Alena Pěčková. Po roce a půl v Eibaru se nyní vrátila do Česka, kope ve Spartě....
Korupční kauza rozprášila okresní komisi rozhodčích na Uherskohradišťsku
Někdejší bývalý prvoligový rozhodčí Pavel Býma i FC Zlínsko, jemuž léta šéfoval. Pět bývalých hráčů z tehdy třetiligového otrokovického týmu. A čtyři rozhodčí. Obří fotbalová korupční kauza, která...
Karvinský klub kvůli šéfovi v nejistotě. V krajním případě mu hrozí vyloučení z ligy
Na začátku března senzačně postoupili do semifinále českého poháru. Ve fotbalové lize i přes mizerné výsledky v jarní části nemají potíže se záchranou. Přesto se karvinští fotbalisté - a s nimi i...
Salah po devíti letech končí v Liverpoolu. Není to jen klub, vzkazuje egyptský střelec
Egyptský útočník Muhammad Salah po sezoně odejde z Liverpoolu. Anglický klub, ve kterém třiatřicetiletý fotbalista působí od roku 2017 a pomohl mu ke dvěma ligovým titulům i triumfu v Lize mistrů, o...