Nejlepším českým fotbalistou za loňský rok je Šulc, obhájce Souček až pátý

Šulc byl jasným favoritem tradiční ankety.
Trofej převzal v pondělí večer na slavnostním ceremoniálu v Praze ve Foru Karlín.
V sále v centru Prahy mu tleskali i reprezentační spoluhráči, které v hlasování prvoligových trenérů, kapitánů ligových mužstev i reprezentantů s minimálně 31 starty předčil.
Coca-Cola Fotbalista roku 2025
1. Pavel Šulc (Plzeň/Lyon) 787 hlasů
Nejlepší čeští fotbalisté se sešli v Praze především proto, aby pro Česko vybojovali účast na letním mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
Už ve čtvrtek je čeká semifinále baráže proti Irsku, příští týden v úterý pak případné finále proti vítězi duelu Dánsko – Severní Makedonie.
A Šulc byl loni ze všech nejvýraznější.
Nejdřív Viktorii Plzeň dotáhl k druhému místu v lize a do osmifinále Evropské ligy. A na jaře ovládl novinářskou anketu Zlatý míč České republiky, která zohledňuje soutěžní ročník, nikoli kalendářní rok.
„Děkuju vám všem za hlasy. Vážím si toho. Nečekal jsem to už proto, že máme tolik skvělých hráčů v zahraničí,“ říkal tehdy.
Teď už je krajánkem i on.
V srpnu po vyřazení v kvalifikaci o Ligu mistrů přestoupil do Lyonu. Ve špičkovém francouzském klubu se už po pár týdnech stal oporou, je nejlepším střelcem týmu, a to v posledních týdnech vynechal pět zápasů kvůli svalovému zranění.
Vrátil se ve čtvrtek na pár minut v Evropské lize proti Vigu, v neděli v Ligue 1 už odehrál celý zápas a proti Monaku skóroval.
„Cítím se dobře, šlo hlavně o to, abych byl připravený nastoupit od začátku,“ líčil na tiskové konferenci ještě před vyhlášením Fotbalisty roku.
|
Ve všech soutěžích v Lyonu dal za podzim devět gólů a přidal pět asistencí. A v novém roce ve svých báječných výkonech pokračuje.
„Snažím se zůstat pořád stejný. Vždycky mi doma říkali: Před nikým se neponižuj a nad nikým se nepovyšuj. A to mi zůstalo. Snažím se být pokorný a odevzdat maximum, aby mi nic nestouplo do hlavy, že je všechno navždycky sluníčkové. Což samozřejmě nebude,“ řekl.
Za rok 2024 ve Fotbalistovi roku obsadil třetí příčku. Za vítězným Součkem tehdy skončil druhý slávista Lukáš Provod, čtvrtý Schick a pátý Krejčí. Za loňský rok jsou v elitní pětce stejná jména, jen v jiném pořadí.
Na ceremoniálu byly vyhlášeny i ceny doprovodných anket. Nejlepším českým trenérem za loňský rok se stal Jindřich Trpišovský ze Slavie, s níž získal ligový titul.
„Česká liga ve všem roste, takže si tohoto ocenění moc vážím. Děkuji moc všem členům realizačního týmu Slavie, všem hráčům, celé Slavii a své rodině, která mi vytváří takové zázemí, díky kterému můžu ve své kariéře dál pokračovat,“ řekl po převzetí ceny Trpišovský.
Fotbalistkou roku je kapitánka české reprezentace Klára Cahynová z Realu Sociedad, 3. týmu španělské La Ligy. Tuto cenu získala podruhé, poprvé před dvěma lety, kdy hrála ještě za Sevillu. Loni na pódiu stála Kamila Dubcová, záložnice Slavie.
„Doufám, že to ještě není můj vrchol kariéry. Mým přáním je zůstat s klubem na 3. místě tabulky, které zajišťuje Ligu mistryň, a v reprezentaci chci dovést tým na velký šampionát,“ řekla Cahynová.
Talentem byl zvolen Matěj Šín, jenž na jaře podával skvělé výkony v dresu Ostravy a v létě pak přestoupil do Alkmaaru. „Myslím, že nizozemská soutěže Eredivisie je sledovanější než česká liga, je tam víc top hráčů i skautů na zápasech,“ míní Šín, který poděkoval rodičům, sestře, strejdovi a přítelkyni, kteří ho v kariéře podporují.
Do Síně slávy fotbalové asociace (FAČR) byl uveden Přemysl Bičovský.
Fotbalista roku 2025
pořadí od 11. místa a doprovodné ankety
11. Vladimír Darida (Aris Soluň/Hradec Králové) 17, 12. Adam Karabec (Hamburk/Lyon) 14, 13. Václav Černý (Rangers/Wolfsburg/Besiktas) 13, 14. Tomáš Holeš (Slavia) 10, 15. Matěj Kovář (Leverkusen/Eindhoven) 9, 16. – 18. Michal Beran (Jablonec/Olomouc), Robin Hranáč (Hoffenheim), Jan Kliment (Olomouc) všichni 7, 19. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim/Sparta) 4, 20. až 23. Adam Hložek (Hoffenheim), Jan Chramosta (Jablonec), Daniel Vašulín (Plzeň/Olomouc), Martin Vitík (Sparta/Boloňa) všichni 3, 24. až 26. Patrik Hellebrand (Gornik Zabrze), Jan Mikula (Liberec), Jaroslav Zelený (Sparta) všichni 2, 27. až 31. Jakub Brabec (Aris/Rio Ave), David Douděra (Slavia), Filip Novák (Jablonec), Michal Sadílek (Twente/Slavia) všichni 1.
Fotbalistka roku 2025
1. Klára Cahynová (Real Sociedad) 128 bodů, 2. Michaela Khýrová (Sparta) 103, 3. Kateřina Svitková (Slavia) 85.
Trenér roku 2025
1. Jindřich Trpišovský (Slavia) 596, 2. Luboš Kozel (Jablonec) 279, 3. Martin Hyský (Karviná/Plzeň) 168, 4. Miroslav Koubek (Plzeň) 142, 5. Tomáš Janotka (Olomouc) 51, Ivan Hašek (reprezentace Česko) 33, 7. Pavel Drsek (reprezentace Česko U17) 18, 8. Radoslav Kováč (Liberec) 15, 9. Jan Suchopárek (reprezentace Česko U21) 11, 10. až 11. Pavel Hapal (Ostrava), Petr Rada (Dukla Praha) oba 10.
Talent roku 2025
1. Matěj Šín (Ostrava/Alkmaar) 371, 2. Matyáš Vojta (Mladá Boleslav) 143, 3. Adam Ševínský (Sparta) 139
Síň slávy FAČR
Přemysl Bičovský