Nejlepším českým fotbalistou za loňský rok je Šulc, obhájce Souček až pátý

Autor: , ,
  21:51
Jedenadvacet branek, šestnáct asistencí, objev francouzské ligy. Pavel Šulc se stal nejlepším fotbalistou Česka za rok 2025. Svou bilanci takřka rovnoměrně rozdělil mezi Viktorii Plzeň a Lyon. Druhý skončil jeho parťák z reprezentační ofenzivy Patrik Schick z Leverkusenu, třetí stoper Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu. Až pátou příčku obsadil Tomáš Souček z West Hamu, vítěz posledních dvou ročníků.
Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský (vlevo) a trenér národního týmu Miroslav Koubek...
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský na anketě Fotbalista roku.
Vladimír Coufal s rodinou na vyhlášení Fotbalisty roku.
Trenér české reprezentace Miroslav Koubek na vyhlášení ankety Fotbalista roku.
7 fotografií

Šulc byl jasným favoritem tradiční ankety.

Trofej převzal v pondělí večer na slavnostním ceremoniálu v Praze ve Foru Karlín.

V sále v centru Prahy mu tleskali i reprezentační spoluhráči, které v hlasování prvoligových trenérů, kapitánů ligových mužstev i reprezentantů s minimálně 31 starty předčil.

Coca-Cola Fotbalista roku 2025

1. Pavel Šulc (Plzeň/Lyon) 787 hlasů
2. Patrik Schick (Leverkusen) 552
3. Ladislav Krejčí (Girona/Wolverhampton) 438
4. Lukáš Provod (Slavia) 418
5. Tomáš Souček (West Ham) 183
6. Tomáš Chorý (Slavia) 77
7. Vladimír Coufal (West Ham/Hoffenheim) 62
8. Jindřich Staněk (Slavia) 35
9. Lukáš Červ (Plzeň) 30
10. Matěj Vydra (Plzeň) 24

Nejlepší čeští fotbalisté se sešli v Praze především proto, aby pro Česko vybojovali účast na letním mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.

Už ve čtvrtek je čeká semifinále baráže proti Irsku, příští týden v úterý pak případné finále proti vítězi duelu Dánsko – Severní Makedonie.

A Šulc byl loni ze všech nejvýraznější.

Nejdřív Viktorii Plzeň dotáhl k druhému místu v lize a do osmifinále Evropské ligy. A na jaře ovládl novinářskou anketu Zlatý míč České republiky, která zohledňuje soutěžní ročník, nikoli kalendářní rok.

„Děkuju vám všem za hlasy. Vážím si toho. Nečekal jsem to už proto, že máme tolik skvělých hráčů v zahraničí,“ říkal tehdy.

Teď už je krajánkem i on.

Český reprezentant Pavel Šulc slaví gól proti Monaku.

V srpnu po vyřazení v kvalifikaci o Ligu mistrů přestoupil do Lyonu. Ve špičkovém francouzském klubu se už po pár týdnech stal oporou, je nejlepším střelcem týmu, a to v posledních týdnech vynechal pět zápasů kvůli svalovému zranění.

Vrátil se ve čtvrtek na pár minut v Evropské lize proti Vigu, v neděli v Ligue 1 už odehrál celý zápas a proti Monaku skóroval.

„Cítím se dobře, šlo hlavně o to, abych byl připravený nastoupit od začátku,“ líčil na tiskové konferenci ještě před vyhlášením Fotbalisty roku.

Šulc dobyl český Zlatý míč, během jara předčil Součka s Provodem

Ve všech soutěžích v Lyonu dal za podzim devět gólů a přidal pět asistencí. A v novém roce ve svých báječných výkonech pokračuje.

„Snažím se zůstat pořád stejný. Vždycky mi doma říkali: Před nikým se neponižuj a nad nikým se nepovyšuj. A to mi zůstalo. Snažím se být pokorný a odevzdat maximum, aby mi nic nestouplo do hlavy, že je všechno navždycky sluníčkové. Což samozřejmě nebude,“ řekl.

Za rok 2024 ve Fotbalistovi roku obsadil třetí příčku. Za vítězným Součkem tehdy skončil druhý slávista Lukáš Provod, čtvrtý Schick a pátý Krejčí. Za loňský rok jsou v elitní pětce stejná jména, jen v jiném pořadí.

Na ceremoniálu byly vyhlášeny i ceny doprovodných anket. Nejlepším českým trenérem za loňský rok se stal Jindřich Trpišovský ze Slavie, s níž získal ligový titul.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský na anketě Fotbalista roku.

„Česká liga ve všem roste, takže si tohoto ocenění moc vážím. Děkuji moc všem členům realizačního týmu Slavie, všem hráčům, celé Slavii a své rodině, která mi vytváří takové zázemí, díky kterému můžu ve své kariéře dál pokračovat,“ řekl po převzetí ceny Trpišovský.

Fotbalistkou roku je kapitánka české reprezentace Klára Cahynová z Realu Sociedad, 3. týmu španělské La Ligy. Tuto cenu získala podruhé, poprvé před dvěma lety, kdy hrála ještě za Sevillu. Loni na pódiu stála Kamila Dubcová, záložnice Slavie.

„Doufám, že to ještě není můj vrchol kariéry. Mým přáním je zůstat s klubem na 3. místě tabulky, které zajišťuje Ligu mistryň, a v reprezentaci chci dovést tým na velký šampionát,“ řekla Cahynová.

Talentem byl zvolen Matěj Šín, jenž na jaře podával skvělé výkony v dresu Ostravy a v létě pak přestoupil do Alkmaaru. „Myslím, že nizozemská soutěže Eredivisie je sledovanější než česká liga, je tam víc top hráčů i skautů na zápasech,“ míní Šín, který poděkoval rodičům, sestře, strejdovi a přítelkyni, kteří ho v kariéře podporují.

Do Síně slávy fotbalové asociace (FAČR) byl uveden Přemysl Bičovský.

Fotbalista roku 2025

pořadí od 11. místa a doprovodné ankety

11. Vladimír Darida (Aris Soluň/Hradec Králové) 17, 12. Adam Karabec (Hamburk/Lyon) 14, 13. Václav Černý (Rangers/Wolfsburg/Besiktas) 13, 14. Tomáš Holeš (Slavia) 10, 15. Matěj Kovář (Leverkusen/Eindhoven) 9, 16. – 18. Michal Beran (Jablonec/Olomouc), Robin Hranáč (Hoffenheim), Jan Kliment (Olomouc) všichni 7, 19. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim/Sparta) 4, 20. až 23. Adam Hložek (Hoffenheim), Jan Chramosta (Jablonec), Daniel Vašulín (Plzeň/Olomouc), Martin Vitík (Sparta/Boloňa) všichni 3, 24. až 26. Patrik Hellebrand (Gornik Zabrze), Jan Mikula (Liberec), Jaroslav Zelený (Sparta) všichni 2, 27. až 31. Jakub Brabec (Aris/Rio Ave), David Douděra (Slavia), Filip Novák (Jablonec), Michal Sadílek (Twente/Slavia) všichni 1.

Fotbalistka roku 2025

1. Klára Cahynová (Real Sociedad) 128 bodů, 2. Michaela Khýrová (Sparta) 103, 3. Kateřina Svitková (Slavia) 85.

Trenér roku 2025

1. Jindřich Trpišovský (Slavia) 596, 2. Luboš Kozel (Jablonec) 279, 3. Martin Hyský (Karviná/Plzeň) 168, 4. Miroslav Koubek (Plzeň) 142, 5. Tomáš Janotka (Olomouc) 51, Ivan Hašek (reprezentace Česko) 33, 7. Pavel Drsek (reprezentace Česko U17) 18, 8. Radoslav Kováč (Liberec) 15, 9. Jan Suchopárek (reprezentace Česko U21) 11, 10. až 11. Pavel Hapal (Ostrava), Petr Rada (Dukla Praha) oba 10.

Talent roku 2025

1. Matěj Šín (Ostrava/Alkmaar) 371, 2. Matyáš Vojta (Mladá Boleslav) 143, 3. Adam Ševínský (Sparta) 139

Síň slávy FAČR

Přemysl Bičovský

Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

Priske: Rozlišujme zklamání a selhání. Moje pozice? Nevím, co na to říct

Sparťanský trenér Brian Priske sleduje své svěřence v osmifinále Konferenční...

Jako obvykle mluvil rozvážně a bez emocí. Ale může být Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, úplně v klidu? Po domácí porážce 0:4 s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy na něj během tiskové...

Bílo-zlaté národní dresy. Venkovní variantu inspiroval sklářský průmysl

Fotbalová reprezentace představila nové venkovní dresy.

Bílo-zlatá kombinace a vzory inspirované sklářským průmyslem. Česká fotbalová reprezentace představila nové venkovní dresy, které by mohla obléknout při postupu na světový šampionát do Ameriky.

23. března 2026  21:27

Krizi Artisu po zimní pauze trenér Chytrý neustál, nahradí ho Nádvorník

Trené Artisu Brno Jiří Chytrý.

U fotbalistů Artisu Brno skončil hlavní trenér Jiří Chytrý i jeho asistenti Ivan Kopecký s Ondřejem Kušnírem. „Změnou na lavičce bychom chtěli dodat týmu určitý nový impulz,“ uvedl generální ředitel...

23. března 2026  12:50,  aktualizováno  21:20

Baroš chystá velkolepou rozlučku. Do Ostravy pozval i hvězdy Liverpoolu

Někdejší ostravský útočník Milan Baroš burcuje před utkáním se Spartou fanoušky.

Chystá se velkolepé představení. Šest let po konci kariéry odehraje Milan Baroš svůj rozlučkový zápas. Druhý nejlepší střelec v historii české reprezentace se naposledy představí fanouškům na...

23. března 2026  19:35

Francie vybrala nového kouče. Po mistrovství světa ji převezme Zidane

Zinedine Zidane, trenér fotbalistů Realu Madrid, během utkání s Huescou.

Bývalý hvězdný záložník Zinédine Zidane se podle americké televizní stanice ESPN stane po letním mistrovství světa trenérem francouzské fotbalové reprezentace. Světový šampion z roku 1998 se už...

23. března 2026  18:40

Krejčí, muž s páskou na paži. Stoper z Wolves je novým kapitánem reprezentace

Obránce Ladislav Krejčí gratuluje spoluhráčům ke vstřelenému gólu.

Ve třiadvaceti nosil pásku ve Spartě, v nejexponovanějším českém fotbalovém klubu. V šestadvaceti ji navlékne v národním mužstvu. Ladislav Krejčí je novým reprezentačním kapitánem, poprvé tak vyběhne...

23. března 2026  17:59

Schick před baráží o mistrovství světa: Životní šance. Bůh ví, jestli ještě přijde

Patrik Schick ve velké šanci před chorvatským brankářem Dominikem Livakovičem.

Minulou baráž o postup na fotbalové mistrovství světa zmeškal kvůli zranění. A tři týdny před tou letošní si zdravotní potíže přivodil znovu. „Byly jen lehčí, nic vážného. Věděl jsem, že baráž...

23. března 2026  17:32

Lidem děkuji za zprávy, vzkazuje Šulc. Do Lyonu si na pomoc pozval lékaře z Plzně

Český reprezentant Pavel Šulc na tiskové konferenci před baráží o mistrovství...

Ani nepochyboval, že by snad na reprezentační sraz nakonec nepřijel. „Prognóza byla sice původně jen patnáct dnů, což nakonec nevyšlo, ale jakmile jsem ve čtvrtek nastoupil, věděl jsem, že jsem v...

23. března 2026  14:22

Rošáda v ženských reprezentacích. Kolomazník si vymění pozici se Zbořilem

Michal Kolomazník (vlevo) u české reprezentace žen končí a míří k výběru do 17...

Fotbalová reprezentace žen obmění realizační tým. Podle informací iDNES.cz skončí u trenérky Jitky Klimkové asistent Michal Kolomazník. Nahradí ho Miroslav Zbořil, dosavadní trenér ženského národního...

23. března 2026  12:46

Sestoupí Tottenham? V Anglii řeší trenéra, Kinský nechytal ani přes operaci Vicaria

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem. V pozadí český...

Když se objevily zprávy o plánované operaci kýly Guglielma Vicaria, italské jedničky fotbalistů Tottenhamu, někteří fanoušci napnutě očekávali: Znamená to šanci pro Antonína Kinského? Ne. V nedělním...

23. března 2026  12:12,  aktualizováno  12:18

Ptáčkův pozoruhodný příběh: přes esport a fotbal v Irsku až po koučink finančníků

Premium
Vojtěch Ptáček, Treaty United (2025)

Na to, že je Vojtěchu Ptáčkovi teprve pětadvacet, toho už stihl požehnaně. Vystudoval psychologii. Stal se profíkem v hraní počítačových her. Jako mentální kouč radí špičkovým obchodníkům s akciemi....

23. března 2026

POHLED: Sluncem zalitá Sigma, klub dostal tvář. Ale nejtěžší část přichází teď

Hráči Sigmy slaví s fanoušky ve Švýcarsku postup do osmifinále Konferenční ligy.

To porovnání působí až úsměvně. Když před rokem hrála fotbalová Sigma čtvrtfinále domácího poháru na hřišti pražské Slavie, v sektoru hostí ji podporovalo 25 fanoušků. Minulý týden se jich do 830...

23. března 2026  11:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.