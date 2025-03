Souček těsně obhájil. Záložník West Hamu je nejlepším fotbalistou Česka

Jindy ani pět střídání nestačí, v prvoligovém zápase se Slováckem trenér fotbalových Teplic Zdenko Frťala mohl klidně nechat na hřišti startovací jedenáctku až do závěrečného hvizdu. „Byl to jeden z...

Co hodinu dá gól. Schick slavil v objetí s Alonsem, ten pak zářil: Magický moment

Jen co hlavou trknul míč do sítě, s roztaženýma rukama se rozběhl k rohovému praporku. Vtom mu do cesty přiběhl jásající kouč Xabi Alonso a Patrika Schicka, slavícího českého reprezentanta, který v...