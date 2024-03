Souček, Krejčí, nebo Coufal? V nominaci na Fotbalistu roku jsou i Černý a Holeš

Vítěz ankety Fotbalista roku 2023 bude vyhlášen v pondělí 18. března pozdě večer v přímém přenosu České televize.

V ten den se poprvé v letošním roce sejde národní mužstvo, půjde zároveň o první sraz nového trenéra Ivana Haška. O čtyři dny později v pátek 22. března se reprezentace utká v přípravě v Norsku a 26. března v Praze na Letné nastoupí proti Arménii.

Favority ankety, v níž hlasují prvoligoví trenéři, kapitáni prvoligových týmů, reprezentanti s minimálně třiceti starty za národní tým, vítězové uplynulých ročníků, zástupci médií a fotbalové asociace, jsou reprezentační kapitán Tomáš Souček z West Hamu United a sparťanský stoper Ladislav Krejčí.

Středopolař Souček anketu vyhrál v letech 2019 a 2020, podobně jako jeho klubový spoluhráč Coufal pravidelně nastupuje v Premier League, v nejprestižnější ligové soutěži planety. S týmem loni vyhráli Konferenční ligu.

Krejčí loni dotáhl Spartu k titulu, byl nejdůležitějším hráčem týmu. Dařilo se mu i na podzim, který Sparta vyhrála a postoupila i ze skupiny Evropské ligy.

Křídelník Černý loni patřil k nejlepším hráčům v národním týmu, z nizozemského Twente si vysloužil přestup do bundesligového Wolfsburgu.



Stoper Holeš je oporou Slavie, která byla v lize druhá a na podzim rovněž zvládla skupinu Evropské ligy. Bylo by však velkým překvapením, pokud by cenu získal jeden z nich.

V rámci slavnostního galavečera bude vyhlášeno sedm kategorií. Vedle té hlavní to jsou také Fotbalistka roku, Talent roku, Trenér roku, eFotbalista roku a premiérově také Futsalista roku

Fotbalová asociace také uvede nového člena do Síně slávy českého fotbalu. Naposledy do ní vstoupili mistři Evropy do 21 let z roku 2002 a historicky první žena Eva Haniaková.