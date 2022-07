Když fotbal přestal nudit. Od zakázání malé domů uteklo třicet let

TAKHLE NE! Už třicet let brankáři po malé domů nesmí brát balon do rukou. | foto: Profimedia.cz

Zkuste si pustit to krátké video na YouTube a dojde vám, jak snadno se i z mimořádné fotbalové podívané dřív mohla stát bohapustá nuda. Minutový sestřih z finále mistrovství Evropy 1992 mezi Dánskem a Německem ukazuje pětkrát totéž: dánské hráče, jak přihrávají gólmanovi Peteru Schmeichelovi, který poklidně chytá míč do rukavic. A znovu, znovu, znovu, znovu. Klidně donekonečna, nebo aspoň do závěrečného hvizdu.